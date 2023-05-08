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Погода в Крыму на 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2023
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Погода в Крыму на 8 мая
Погода в Крыму на 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Погода в Крыму на 8 мая
В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах полуострова вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах полуострова вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем 13...+15.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь вечером пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +16…+18.В Ялте и Алуште облачно, временами будет идти дождь. Ночью будет +11...13, днем потеплеет до +17 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке также временами дождь, днем столбики термометров покажут +13...15, ночью +8...10.Ранее в центре погоды ФОБОС сообщили, что главное похолодание придется на 9 и 10 мая, но к концу недели ожидается улучшение метеорологических условий. Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
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РИА Новости Крым
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Погода в Крыму на 8 мая

Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 8 мая

00:01 08.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрафская пристань в Севастополе
Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах полуострова вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +13, днем +12…+17, в горах +5…+10", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем 13...+15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь вечером пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +16…+18.
В Ялте и Алуште облачно, временами будет идти дождь. Ночью будет +11...13, днем потеплеет до +17 градусов.
В Евпатории, Феодосии и Судаке также временами дождь, днем столбики термометров покажут +13...15, ночью +8...10.
Ранее в центре погоды ФОБОС сообщили, что главное похолодание придется на 9 и 10 мая, но к концу недели ожидается улучшение метеорологических условий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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