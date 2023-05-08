https://crimea.ria.ru/20230508/pogoda-v-krymu-na-8-maya-1128601711.html
Погода в Крыму на 8 мая
Погода в Крыму на 8 мая - РИА Новости Крым, 08.05.2023
Погода в Крыму на 8 мая
В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах полуострова вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.05.2023
2023-05-08T00:01
2023-05-08T00:01
2023-05-08T00:01
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
севастополь
симферополь
алушта
ялта
феодосия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125769601_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2329809e4cb624f48867c86326a4d6b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах полуострова вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем 13...+15.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь вечером пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +16…+18.В Ялте и Алуште облачно, временами будет идти дождь. Ночью будет +11...13, днем потеплеет до +17 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке также временами дождь, днем столбики термометров покажут +13...15, ночью +8...10.Ранее в центре погоды ФОБОС сообщили, что главное похолодание придется на 9 и 10 мая, но к концу недели ожидается улучшение метеорологических условий. Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
крым
севастополь
симферополь
алушта
ялта
феодосия
евпатория
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125769601_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_461c2155e0d00e5a09735af9719a657d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма, севастополь, симферополь, алушта, ялта, феодосия, евпатория, судак, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму преимущественно без осадков, лишь в южных, центральных и восточных районах полуострова вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +13, днем +12…+17, в горах +5…+10", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем 13...+15.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь вечером пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +16…+18.
В Ялте и Алуште облачно, временами будет идти дождь. Ночью будет +11...13, днем потеплеет до +17 градусов.
В Евпатории, Феодосии и Судаке также временами дождь, днем столбики термометров покажут +13...15, ночью +8...10.
Ранее в центре погоды ФОБОС сообщили, что главное похолодание придется на 9 и 10 мая,
но к концу недели ожидается улучшение метеорологических условий.
Читайте также на РИА Новости Крым: