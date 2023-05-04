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Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский

Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский

Бывший министр здравоохранения Крыма, врач высшей категории Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет, сообщила в четверг пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T11:12

2023-05-04T11:12

2023-05-04T11:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Бывший министр здравоохранения Крыма, врач высшей категории Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет, сообщила в четверг пресс-служба республиканского минздрава.О причинах смерти экс-министра не сообщается.Александр Могилевский – врач высшей категории с медицинским стажем более 50 лет, Заслуженный врач Украины. Родился в 1947 году в селе Айвазовское Кировского района Республики Крым. В 1971 году окончил Крымский медицинский институт по специальности "Лечебное дело", после чего служил в рядах Советской армии. С 1972 по 1976 годы трудился врачом-хирургом в Джанкойской центральной районной больнице. С 1980 года работал в Симферопольской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где начинал врачом-ординатором травматологического отделения, а с 1993 до 2014 года занимал должность заведующего травматологическим отделением.С ноября 2014 года по сентябрь 2015 года руководил министерством здравоохранения Крыма. После отставки продолжал работать в сфере здравоохранения региона, до последних дней жизни работал практикующим доктором.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер крымский художник Виктор БабанинУмер актер и телеведущий Сергей Колесников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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