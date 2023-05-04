https://crimea.ria.ru/20230504/umer-eks-ministr-zdravookhraneniya-kryma-aleksandr-mogilevskiy-1128525191.html
Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский
Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский
Бывший министр здравоохранения Крыма, врач высшей категории Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет, сообщила в четверг пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T11:12
2023-05-04T11:12
2023-05-04T11:12
утраты
минздрав крыма
крым
новости
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
александр могилевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/68/256878_0:113:1025:689_1920x0_80_0_0_0c1bf33e688fbffe2ae72ee9d4221a06.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Бывший министр здравоохранения Крыма, врач высшей категории Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет, сообщила в четверг пресс-служба республиканского минздрава.О причинах смерти экс-министра не сообщается.Александр Могилевский – врач высшей категории с медицинским стажем более 50 лет, Заслуженный врач Украины. Родился в 1947 году в селе Айвазовское Кировского района Республики Крым. В 1971 году окончил Крымский медицинский институт по специальности "Лечебное дело", после чего служил в рядах Советской армии. С 1972 по 1976 годы трудился врачом-хирургом в Джанкойской центральной районной больнице. С 1980 года работал в Симферопольской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где начинал врачом-ординатором травматологического отделения, а с 1993 до 2014 года занимал должность заведующего травматологическим отделением.С ноября 2014 года по сентябрь 2015 года руководил министерством здравоохранения Крыма. После отставки продолжал работать в сфере здравоохранения региона, до последних дней жизни работал практикующим доктором.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер крымский художник Виктор БабанинУмер актер и телеведущий Сергей Колесников
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25/68/256878_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_00a4ccf7893311b0e556023c92cb6a06.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, минздрав крыма, крым, новости, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, александр могилевский
Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский
Экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Бывший министр здравоохранения Крыма, врач высшей категории Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет, сообщила в четверг пресс-служба республиканского минздрава.
"Министерство здравоохранения Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким Могилевского Александра Алексеевича – бывшего министра здравоохранения региона, умершего 4 мая 2023 года на 76-м году жизни", – говорится в сообщении.
О причинах смерти экс-министра не сообщается.
Александр Могилевский – врач высшей категории с медицинским стажем более 50 лет, Заслуженный врач Украины. Родился в 1947 году в селе Айвазовское Кировского района Республики Крым. В 1971 году окончил Крымский медицинский институт по специальности "Лечебное дело", после чего служил в рядах Советской армии. С 1972 по 1976 годы трудился врачом-хирургом в Джанкойской центральной районной больнице. С 1980 года работал в Симферопольской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где начинал врачом-ординатором травматологического отделения, а с 1993 до 2014 года занимал должность заведующего травматологическим отделением.
С ноября 2014 года по сентябрь 2015 года руководил министерством здравоохранения Крыма. После отставки продолжал работать в сфере здравоохранения региона, до последних дней жизни работал практикующим доктором.
Читайте также на РИА Новости Крым: