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Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский
Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский
Бывший министр здравоохранения Крыма, врач высшей категории Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет, сообщила в четверг пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T11:12
2023-05-04T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Бывший министр здравоохранения Крыма, врач высшей категории Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет, сообщила в четверг пресс-служба республиканского минздрава.О причинах смерти экс-министра не сообщается.Александр Могилевский – врач высшей категории с медицинским стажем более 50 лет, Заслуженный врач Украины. Родился в 1947 году в селе Айвазовское Кировского района Республики Крым. В 1971 году окончил Крымский медицинский институт по специальности "Лечебное дело", после чего служил в рядах Советской армии. С 1972 по 1976 годы трудился врачом-хирургом в Джанкойской центральной районной больнице. С 1980 года работал в Симферопольской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где начинал врачом-ординатором травматологического отделения, а с 1993 до 2014 года занимал должность заведующего травматологическим отделением.С ноября 2014 года по сентябрь 2015 года руководил министерством здравоохранения Крыма. После отставки продолжал работать в сфере здравоохранения региона, до последних дней жизни работал практикующим доктором.Читайте также на РИА Новости Крым:Умер крымский художник Виктор БабанинУмер актер и телеведущий Сергей Колесников
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утраты, минздрав крыма, крым, новости, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, александр могилевский
Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский

Экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет

11:12 04.05.2023
 
© РИА Новости . Влад СергиенкоДень здоровья в Симферополе. Министр здравоохранения Могилевский
День здоровья в Симферополе. Министр здравоохранения Могилевский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Влад Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Бывший министр здравоохранения Крыма, врач высшей категории Александр Могилевский умер в возрасте 75 лет, сообщила в четверг пресс-служба республиканского минздрава.
"Министерство здравоохранения Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким Могилевского Александра Алексеевича – бывшего министра здравоохранения региона, умершего 4 мая 2023 года на 76-м году жизни", – говорится в сообщении.
О причинах смерти экс-министра не сообщается.
Александр Могилевский – врач высшей категории с медицинским стажем более 50 лет, Заслуженный врач Украины. Родился в 1947 году в селе Айвазовское Кировского района Республики Крым. В 1971 году окончил Крымский медицинский институт по специальности "Лечебное дело", после чего служил в рядах Советской армии. С 1972 по 1976 годы трудился врачом-хирургом в Джанкойской центральной районной больнице. С 1980 года работал в Симферопольской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где начинал врачом-ординатором травматологического отделения, а с 1993 до 2014 года занимал должность заведующего травматологическим отделением.
С ноября 2014 года по сентябрь 2015 года руководил министерством здравоохранения Крыма. После отставки продолжал работать в сфере здравоохранения региона, до последних дней жизни работал практикующим доктором.
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