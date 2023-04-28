https://crimea.ria.ru/20230428/podorvalis-na-mine-podrobnosti-chp-s-rybakami-v-belgorodskoy-oblasti-1128427645.html

Подорвались на мине: подробности ЧП с рыбаками в Белгородской области

Подорвались на мине: подробности ЧП с рыбаками в Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Подорвались на мине: подробности ЧП с рыбаками в Белгородской области

В селе Журавлевка Белгородской области подорвались на мине двое мужчин, которые отправились на рыбалку в запретную зону. Подробности инцидента рассказал... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T19:47

2023-04-28T19:47

2023-04-28T19:47

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

общество

новости

россия

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В селе Журавлевка Белгородской области подорвались на мине двое мужчин, которые отправились на рыбалку в запретную зону. Подробности инцидента рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее он сообщил, что в селе Журавлевка Белгородской области погибли двое мирных жителей, причину выясняют следователи.По его данным, двое мужчин 26 апреля отправились на рыбалку в зону, где больше года действует режим ЧС.По его данным, тревогу спустя сутки забили родственники. К сожалению, к тому моменту мирные жители погибли.Он также отметил, что в ряде СМИ распространяется ложная информация о погибших."Вижу множество сообщений, что погибших было четверо. Это ложная информация. Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома", - заключил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погибВ Белгороде взорвалась граната во дворе дома – есть жертвыВ Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости, россия, сво