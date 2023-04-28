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Подорвались на мине: подробности ЧП с рыбаками в Белгородской области
Подорвались на мине: подробности ЧП с рыбаками в Белгородской области - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Подорвались на мине: подробности ЧП с рыбаками в Белгородской области
В селе Журавлевка Белгородской области подорвались на мине двое мужчин, которые отправились на рыбалку в запретную зону. Подробности инцидента рассказал... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T19:47
2023-04-28T19:47
2023-04-28T19:47
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
общество
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В селе Журавлевка Белгородской области подорвались на мине двое мужчин, которые отправились на рыбалку в запретную зону. Подробности инцидента рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее он сообщил, что в селе Журавлевка Белгородской области погибли двое мирных жителей, причину выясняют следователи.По его данным, двое мужчин 26 апреля отправились на рыбалку в зону, где больше года действует режим ЧС.По его данным, тревогу спустя сутки забили родственники. К сожалению, к тому моменту мирные жители погибли.Он также отметил, что в ряде СМИ распространяется ложная информация о погибших."Вижу множество сообщений, что погибших было четверо. Это ложная информация. Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома", - заключил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгороде: мужчина распиливал снаряд времен ВОВ и погибВ Белгороде взорвалась граната во дворе дома – есть жертвыВ Белгородской области подростки подорвались при попытке распилить снаряд
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости, россия, сво
Подорвались на мине: подробности ЧП с рыбаками в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков: двое мирных жителей подорвались на мине в зоне ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В селе Журавлевка Белгородской области подорвались на мине двое мужчин, которые отправились на рыбалку в запретную зону. Подробности инцидента рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщил, что в селе Журавлевка Белгородской области погибли
двое мирных жителей, причину выясняют следователи.
По его данным, двое мужчин 26 апреля отправились на рыбалку в зону, где больше года действует режим ЧС.
"Их не остановило то, что в населенном пункте уже больше года действует режим ЧС (введен 23 марта 2022 года), их не остановили таблички с указанием минной опасности, их в принципе не останавливали взрывы, потому что данное село почти ежедневно подвергается обстрелам. Они просто поехали на рыбалку", - написал глава региона в своем Telegram .
По его данным, тревогу спустя сутки забили родственники. К сожалению, к тому моменту мирные жители погибли.
"Прошли сутки, близкие начали искать своих родственников. Телефоны не отвечали. Сегодня членами ДНД тела двух мужчин были найдены возле автомобиля. К сожалению, они подорвались на мине и скончались на месте", -.
Он также отметил, что в ряде СМИ распространяется ложная информация о погибших.
"Вижу множество сообщений, что погибших было четверо. Это ложная информация. Мужчина и женщина, которых все искали вместе с двумя погибшими, оказались дома", - заключил Гладков.
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