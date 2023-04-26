https://crimea.ria.ru/20230426/mestami-dozhdi-i-grozy-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1128361914.html

Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду

Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду

В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Об... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T00:01

2023-04-26T00:01

2023-04-26T00:01

крымский гидрометцентр

погода

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крымская погода

крым

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севастопольский тюз

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +19...21.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +19…21.В Ялте, Алуште ночью без осадков, до +12 градусов, днем временами дожди, +17…19 градусов.В Евпатории дожей не прогнозируют. Ночью +8…10, днем до 20 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...11, днем +15...17 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Финал апреля: прогноз погоды на неделю в КрымуКаким будет май в КрымуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму

крым

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алушта

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2023

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