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Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду
Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду
В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Об... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T00:01
2023-04-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +19...21.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +19…21.В Ялте, Алуште ночью без осадков, до +12 градусов, днем временами дожди, +17…19 градусов.В Евпатории дожей не прогнозируют. Ночью +8…10, днем до 20 градусов тепла.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...11, днем +15...17 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Финал апреля: прогноз погоды на неделю в КрымуКаким будет май в КрымуКак апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
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крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, симферополь, севастопольский тюз, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, новости крыма, общество
Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду

Прогноз погоды для Крыма на среду, 26 апреля

00:01 26.04.2023
 
© РИА Новости КрымГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +5…10, на побережье до +13, днем +17…22, в горах +10…+15 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +19...21.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +19…21.
В Ялте, Алуште ночью без осадков, до +12 градусов, днем временами дожди, +17…19 градусов.
В Евпатории дожей не прогнозируют. Ночью +8…10, днем до 20 градусов тепла.
В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...11, днем +15...17 градусов.
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Крымский гидрометцентрПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымСимферопольСевастопольский ТЮЗЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияНовости КрымаОбщество
 
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00:01Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду
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