Рейтинг@Mail.ru
"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5 - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230425/chernomor-avto-nachal-prodavat-novyy-polnoprivodnyy-omodas5-1128351653.html
"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5 - РИА Новости Крым, 25.04.2023
"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л.с... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T16:56
2023-04-25T17:06
черномор авто
автомобиль
новости
крым
симферополь
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128349072_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_170c45274446539645ab269fc856c064.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - ООО "Черномор Авто". Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л.с. сопряжен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT "мокрого" типа. Двигатель отличается безупречной динамикой и высоким показателем экономичности. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Нм с 2000 оборотов в минуту.Двигатель позволяет полноприводному кроссоверу OMODA C5 ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. А благодаря слаженной работе с роботизированной коробкой передач, КПД которой составляет 96%, минимизируется потеря крутящего момента. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая мотору отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина Аи-92.Полный привод кроссовера OMODA C5 призван помогать водителю и пассажирам чувствовать себя в комфорте и безопасности вне зависимости от эксплуатационных условий, типа дорожного покрытия и погодных условий.Помимо прочего, эффектный и яркий полноприводный кроссовер OMODA C5 получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами, что позволяет нивелировать раскачку и сводит на нет любые отклонения от траектории.Кроме того, автомобиль оборудован большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в 6 направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONYс восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова. За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.Подробнее об автомобилях бренда OMODA и о компании "Черномор Авто" можно прочитать на сайте.Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 33 (Евпаторийское шоссе). Консультация по телефону: +7 978 320-20-20.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.РЕКЛАМАООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549erid: 4CQwVszH9pSaLBdFugb
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/19/1128349072_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_870a93b484b4fc9121c8a910ea25b61b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черномор авто, автомобиль, новости, крым, симферополь, общество, новости крыма

"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5

16:56 25.04.2023 (обновлено: 17:06 25.04.2023)
 
© Пресс-служба "Черномор авто""Черномор авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
Черномор авто начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
© Пресс-служба "Черномор авто"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - ООО "Черномор Авто". Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л.с. сопряжен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT "мокрого" типа. Двигатель отличается безупречной динамикой и высоким показателем экономичности. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Нм с 2000 оборотов в минуту.
Двигатель позволяет полноприводному кроссоверу OMODA C5 ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. А благодаря слаженной работе с роботизированной коробкой передач, КПД которой составляет 96%, минимизируется потеря крутящего момента. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая мотору отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина Аи-92.
В футуристичном кроссовере OMODA C5 теперь устанавливается интеллектуальная система полного привода. Распределение крутящего момента между передней и задней осями происходит в автоматическом режиме благодаря умной многодисковой электромагнитной муфте в зависимости от различных дорожных и климатических условий эксплуатации, а также манеры езды водителя. Продвинутая система полного привода располагает шестью режимами управления: экономичным, комфортным, спортивным, а также для движения по снегу и грязи. Можно активировать режим всех ведущих колес и отдельно - в принудительном порядке.
Полный привод кроссовера OMODA C5 призван помогать водителю и пассажирам чувствовать себя в комфорте и безопасности вне зависимости от эксплуатационных условий, типа дорожного покрытия и погодных условий.
Помимо прочего, эффектный и яркий полноприводный кроссовер OMODA C5 получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами, что позволяет нивелировать раскачку и сводит на нет любые отклонения от траектории.
Кроме того, автомобиль оборудован большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в 6 направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONYс восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова. За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.
Полноприводный кроссовер OMODA C5 c новым мотором и трансмиссией предлагается в двух комплектациях. Автомобиль доступен для тест-драйва в Черномор Авто. Цены начинаются от 2 639 900 рублей за OMODA C5 AWDв комплектации Active с учётом выгод по маркетинговым программам и доходят до 2 779 900 рублей за OMODA C5 AWD в комплектации Supreme с учётом выгод по маркетинговым программам.
Подробнее об автомобилях бренда OMODA и о компании "Черномор Авто" можно прочитать на сайте.
Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 33 (Евпаторийское шоссе). Консультация по телефону: +7 978 320-20-20.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
РЕКЛАМА
ООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549
erid: 4CQwVszH9pSaLBdFugb
Черномор АвтоавтомобильНовостиКрымСимферопольОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Четыре группы украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
16:56"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
16:36Минтранс РК: когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область
15:52Новая атака на Белгородскую область – пять сел без света
15:13Кто может получить ипотечные каникулы - список граждан расширили
14:21Новую трассу из Керчи в Джанкой хотят построить в Крыму - Аксенов
14:04Байден заявил, что хочет стать президентом
13:55Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружии
13:31Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказы
13:2119-летнему евпаторийцу грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество
13:07В центре Керчи сбили мужчину
12:52Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
12:41Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму
12:31"Мы снова бьемся с нацизмом": в РФ стартует акция "Георгиевская лента"
12:11Космический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы
11:37Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
11:33Новое землетрясение в Казахстане – что известно
11:18Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму
11:01Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля
10:46Подземный переход в центре Симферополя "ушел" под воду
Лента новостейМолния