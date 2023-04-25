https://crimea.ria.ru/20230425/chernomor-avto-nachal-prodavat-novyy-polnoprivodnyy-omodas5-1128351653.html
"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5 - РИА Новости Крым, 25.04.2023
"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5
Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л.с... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T16:56
2023-04-25T16:56
2023-04-25T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - ООО "Черномор Авто". Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л.с. сопряжен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT "мокрого" типа. Двигатель отличается безупречной динамикой и высоким показателем экономичности. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Нм с 2000 оборотов в минуту.Двигатель позволяет полноприводному кроссоверу OMODA C5 ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. А благодаря слаженной работе с роботизированной коробкой передач, КПД которой составляет 96%, минимизируется потеря крутящего момента. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая мотору отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина Аи-92.Полный привод кроссовера OMODA C5 призван помогать водителю и пассажирам чувствовать себя в комфорте и безопасности вне зависимости от эксплуатационных условий, типа дорожного покрытия и погодных условий.Помимо прочего, эффектный и яркий полноприводный кроссовер OMODA C5 получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами, что позволяет нивелировать раскачку и сводит на нет любые отклонения от траектории.Кроме того, автомобиль оборудован большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в 6 направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONYс восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова. За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.Подробнее об автомобилях бренда OMODA и о компании "Черномор Авто" можно прочитать на сайте.Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 33 (Евпаторийское шоссе). Консультация по телефону: +7 978 320-20-20.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.РЕКЛАМАООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549erid: 4CQwVszH9pSaLBdFugb
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черномор авто, автомобиль, новости, крым, симферополь, общество, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - ООО "Черномор Авто". Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л.с. сопряжен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT "мокрого" типа. Двигатель отличается безупречной динамикой и высоким показателем экономичности. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Нм с 2000 оборотов в минуту.
Двигатель позволяет полноприводному кроссоверу OMODA C5 ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. А благодаря слаженной работе с роботизированной коробкой передач, КПД которой составляет 96%, минимизируется потеря крутящего момента. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая мотору отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина Аи-92.
В футуристичном кроссовере OMODA C5 теперь устанавливается интеллектуальная система полного привода. Распределение крутящего момента между передней и задней осями происходит в автоматическом режиме благодаря умной многодисковой электромагнитной муфте в зависимости от различных дорожных и климатических условий эксплуатации, а также манеры езды водителя. Продвинутая система полного привода располагает шестью режимами управления: экономичным, комфортным, спортивным, а также для движения по снегу и грязи. Можно активировать режим всех ведущих колес и отдельно - в принудительном порядке.
Полный привод кроссовера OMODA C5 призван помогать водителю и пассажирам чувствовать себя в комфорте и безопасности вне зависимости от эксплуатационных условий, типа дорожного покрытия и погодных условий.
Помимо прочего, эффектный и яркий полноприводный кроссовер OMODA C5 получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами, что позволяет нивелировать раскачку и сводит на нет любые отклонения от траектории.
Кроме того, автомобиль оборудован большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в 6 направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONYс восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова. За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.
Полноприводный кроссовер OMODA C5 c новым мотором и трансмиссией предлагается в двух комплектациях. Автомобиль доступен для тест-драйва в Черномор Авто. Цены начинаются от 2 639 900 рублей за OMODA C5 AWDв комплектации Active с учётом выгод по маркетинговым программам и доходят до 2 779 900 рублей за OMODA C5 AWD в комплектации Supreme с учётом выгод по маркетинговым программам.
Подробнее об автомобилях бренда OMODA и о компании "Черномор Авто" можно прочитать на сайте
.
Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 33 (Евпаторийское шоссе). Консультация по телефону: +7 978 320-20-20.
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза
.
ООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549
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