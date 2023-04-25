https://crimea.ria.ru/20230425/chernomor-avto-nachal-prodavat-novyy-polnoprivodnyy-omodas5-1128351653.html

"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5

"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5 - РИА Новости Крым, 25.04.2023

"Черномор Авто" начал продавать новый полноприводный Оmoda С5

Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л.с... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T16:56

2023-04-25T16:56

2023-04-25T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - ООО "Черномор Авто". Высокотехнологичный, стильный и интеллектуальный кроссовер OMODA C5 получил новую модификацию с двигателем 1.6 TGDI. Турбированный мотор мощностью 150 л.с. сопряжен с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DCT "мокрого" типа. Двигатель отличается безупречной динамикой и высоким показателем экономичности. Максимальный крутящий момент силового агрегата составляет 275 Нм с 2000 оборотов в минуту.Двигатель позволяет полноприводному кроссоверу OMODA C5 ускоряться до 100 км/ч за 8,6 секунды. А благодаря слаженной работе с роботизированной коробкой передач, КПД которой составляет 96%, минимизируется потеря крутящего момента. Новая трансмиссия с двумя сцеплениями призвана мягко и оперативно переключать передачи, обеспечивая мотору отменные динамические характеристики при низком уровне расхода топлива. В смешанном цикле автомобиль потребляет не более 7,4 литра бензина Аи-92.Полный привод кроссовера OMODA C5 призван помогать водителю и пассажирам чувствовать себя в комфорте и безопасности вне зависимости от эксплуатационных условий, типа дорожного покрытия и погодных условий.Помимо прочего, эффектный и яркий полноприводный кроссовер OMODA C5 получил новую заднюю многорычажную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами, что позволяет нивелировать раскачку и сводит на нет любые отклонения от траектории.Кроме того, автомобиль оборудован большим панорамным люком, передними креслами с электрическими регулировками в 6 направлениях, а также мультимедийно-развлекательным комплексом с голосовым управлением и аудиосистемой SONYс восемью динамиками. Также OMODA C5 можно заказать с двухцветным окрасом кузова. За защиту водителя и пассажиров отвечают шесть подушек безопасности, система предотвращения столкновений, ассистент контроля за полосой следования, помощник при перестроении и функция экстренного торможения.Подробнее об автомобилях бренда OMODA и о компании "Черномор Авто" можно прочитать на сайте.Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Симферополь, с. Белоглинка, ул. Салгирная, 33 (Евпаторийское шоссе). Консультация по телефону: +7 978 320-20-20.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.РЕКЛАМАООО "Черномор Авто", ИНН 7743578549erid: 4CQwVszH9pSaLBdFugb

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черномор авто, автомобиль, новости, крым, симферополь, общество, новости крыма