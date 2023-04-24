https://crimea.ria.ru/20230424/pozhar-v-es-iz-za-ukrainskogo-zerna-ne-zalit-dengami---politolog-1128336329.html

"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог

"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог - РИА Новости Крым, 24.04.2023

"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог

Скандал, который разгорелся в Европейском союзе из-за дешевого украинского зерна, которое еще и оказалось напичканным запрещенными в ЕС пестицидами, не... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T20:40

2023-04-24T20:40

2023-04-24T20:40

зерновая сделка

украина

европейский союз

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Скандал, который разгорелся в Европейском союзе из-за дешевого украинского зерна, которое еще и оказалось напичканным запрещенными в ЕС пестицидами, не получится погасить деньгами налогоплательщиков. Такую мысль в интервью "Sputnik на русском" высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.Ряд стран ЕС ввели временный запрет импорта украинского зерна. Вместо обещанного в рамках зерновой сделки транзита в бедные страны оно осело на складах восточной Европы и наводняет рынки по демпинговым ценам. Местные фермеры разоряются, при этом Евросоюз не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации.Токсичное зерно на рынке ЕС"Происходит то, что должно было произойти. Дело в том, что украинское зерно, наполненное пестицидами, которые запрещены в Европейском союзе, крайне дешевое, и оно поступает на внутренний европейский рынок. Но поступает весьма странно, не во Францию или Германию, хотя поступление украинского зерна влияет на цены и на этих рынках, а поступает в восточную часть Европейского союза, в те страны, которые на данном этапе взбунтовались и стали отказываться одна за другой от импорта украинского зерна", - говорит Мухин.Он напомнил, что первыми против украинского зерна взбунтовались польские и венгерские фермеры.Деньги не помогут фермерамТакже политолог отметил, что этот "пожар" власти ЕС решили "заливать деньгами", однако, по всей видимости, безуспешно."Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии – ред.) предложила странам поделить 100 млн евро в качестве компенсации за убытки, которые несут фермеры из этих стран. Но это капля в море. Ущерб, который нанесен дешевым и токсичным украинским зерном, гораздо больше", - считает эксперт. "Кроме того, судя по всему, часть этих денег пойдет на взятки чиновников, которые будут уговаривать местных фермеров перестать бунтовать. Но это не сработает, потому что речь идет об очень серьезных вещах для восточно-европейских фермеров, и не думаю, что с ними удастся договориться, турбулентность продолжится", - полагает собеседник.ЕС ломает национальные экономикиПри этом, по словам Мухина, Европейский союз "привык продавливать, ломать через колено волю представителей национальных экономик, проводя свои политически ангажированные инициативы". Так произойдет и в этот раз, считает он."В очередной раз подвергнется очень большому сомнению актуальность так называемой атлантической солидарности, ведь вся эта ситуация случилась из-за того, что США решили разворошить осиное гнездо и создать в самом центре Европы очаг военной нестабильности. И теперь носятся с ним, пытаясь переложить основные издержки на ЕС", - высказал мысль политолог.Также он уточнил, что "Европейский союз не против этого", но "против национальные экономики" европейских стран, которые "страдают и не могут нормально разрешить эту ситуацию".Кроме того, если за этими 100 млн евро последуют другие суммы, то в ЕС начнется очередной виток инфляции, который приведет к повышению цен на продукты и к обесцениванию этих самых продуктов, считает Мухин.Читайте также на РИА Новости Крым:Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕСВенгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – властиЗахарова назвала истинные цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки

https://crimea.ria.ru/20230413/mid-rossii-zernovaya-sdelka-obsluzhivaet-eksport-kieva-v-interesakh-zapada-1128152266.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерновая сделка, украина, европейский союз, сельское хозяйство, польша, венгрия, в мире, новости, мнения