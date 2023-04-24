Рейтинг@Mail.ru
"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/pozhar-v-es-iz-za-ukrainskogo-zerna-ne-zalit-dengami---politolog-1128336329.html
"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог
"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог - РИА Новости Крым, 24.04.2023
"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог
Скандал, который разгорелся в Европейском союзе из-за дешевого украинского зерна, которое еще и оказалось напичканным запрещенными в ЕС пестицидами, не... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T20:40
2023-04-24T20:40
зерновая сделка
украина
европейский союз
сельское хозяйство
польша
венгрия
в мире
новости
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110073/12/1100731283_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_4f7b3280066b65e81ac5f0bca0b568d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Скандал, который разгорелся в Европейском союзе из-за дешевого украинского зерна, которое еще и оказалось напичканным запрещенными в ЕС пестицидами, не получится погасить деньгами налогоплательщиков. Такую мысль в интервью "Sputnik на русском" высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.Ряд стран ЕС ввели временный запрет импорта украинского зерна. Вместо обещанного в рамках зерновой сделки транзита в бедные страны оно осело на складах восточной Европы и наводняет рынки по демпинговым ценам. Местные фермеры разоряются, при этом Евросоюз не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации.Токсичное зерно на рынке ЕС"Происходит то, что должно было произойти. Дело в том, что украинское зерно, наполненное пестицидами, которые запрещены в Европейском союзе, крайне дешевое, и оно поступает на внутренний европейский рынок. Но поступает весьма странно, не во Францию или Германию, хотя поступление украинского зерна влияет на цены и на этих рынках, а поступает в восточную часть Европейского союза, в те страны, которые на данном этапе взбунтовались и стали отказываться одна за другой от импорта украинского зерна", - говорит Мухин.Он напомнил, что первыми против украинского зерна взбунтовались польские и венгерские фермеры.Деньги не помогут фермерамТакже политолог отметил, что этот "пожар" власти ЕС решили "заливать деньгами", однако, по всей видимости, безуспешно."Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии – ред.) предложила странам поделить 100 млн евро в качестве компенсации за убытки, которые несут фермеры из этих стран. Но это капля в море. Ущерб, который нанесен дешевым и токсичным украинским зерном, гораздо больше", - считает эксперт. "Кроме того, судя по всему, часть этих денег пойдет на взятки чиновников, которые будут уговаривать местных фермеров перестать бунтовать. Но это не сработает, потому что речь идет об очень серьезных вещах для восточно-европейских фермеров, и не думаю, что с ними удастся договориться, турбулентность продолжится", - полагает собеседник.ЕС ломает национальные экономикиПри этом, по словам Мухина, Европейский союз "привык продавливать, ломать через колено волю представителей национальных экономик, проводя свои политически ангажированные инициативы". Так произойдет и в этот раз, считает он."В очередной раз подвергнется очень большому сомнению актуальность так называемой атлантической солидарности, ведь вся эта ситуация случилась из-за того, что США решили разворошить осиное гнездо и создать в самом центре Европы очаг военной нестабильности. И теперь носятся с ним, пытаясь переложить основные издержки на ЕС", - высказал мысль политолог.Также он уточнил, что "Европейский союз не против этого", но "против национальные экономики" европейских стран, которые "страдают и не могут нормально разрешить эту ситуацию".Кроме того, если за этими 100 млн евро последуют другие суммы, то в ЕС начнется очередной виток инфляции, который приведет к повышению цен на продукты и к обесцениванию этих самых продуктов, считает Мухин.Читайте также на РИА Новости Крым:Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕСВенгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – властиЗахарова назвала истинные цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки
https://crimea.ria.ru/20230413/mid-rossii-zernovaya-sdelka-obsluzhivaet-eksport-kieva-v-interesakh-zapada-1128152266.html
украина
польша
венгрия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110073/12/1100731283_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_7797b66ceb706f3a179d634678fcf2eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зерновая сделка, украина, европейский союз, сельское хозяйство, польша, венгрия, в мире, новости, мнения
"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог

Мухин: "пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами налогоплательщиков

20:40 24.04.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСбор урожая в Свердловской области
Сбор урожая в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Скандал, который разгорелся в Европейском союзе из-за дешевого украинского зерна, которое еще и оказалось напичканным запрещенными в ЕС пестицидами, не получится погасить деньгами налогоплательщиков. Такую мысль в интервью "Sputnik на русском" высказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Ряд стран ЕС ввели временный запрет импорта украинского зерна. Вместо обещанного в рамках зерновой сделки транзита в бедные страны оно осело на складах восточной Европы и наводняет рынки по демпинговым ценам. Местные фермеры разоряются, при этом Евросоюз не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации.

Токсичное зерно на рынке ЕС

"Происходит то, что должно было произойти. Дело в том, что украинское зерно, наполненное пестицидами, которые запрещены в Европейском союзе, крайне дешевое, и оно поступает на внутренний европейский рынок. Но поступает весьма странно, не во Францию или Германию, хотя поступление украинского зерна влияет на цены и на этих рынках, а поступает в восточную часть Европейского союза, в те страны, которые на данном этапе взбунтовались и стали отказываться одна за другой от импорта украинского зерна", - говорит Мухин.
Он напомнил, что первыми против украинского зерна взбунтовались польские и венгерские фермеры.
"Польша и Венгрия – это такие еnfant terrible (несносный, капризный, ребенок – ред.) ЕС, которые чуть что начинают бунтовать и отказываться выполнять общие правила, которые Германия часто навязывает "младшеньким" членам ЕС для того, чтобы за их счет решить и какие-то свои проблемы. Так произошло и сейчас. Собственно, самые непокорные и буйные поляки и венгры стали застрельщиками этого бунта, за ними подтянулись уже Словакия, Болгария и другие", - считает он.

Деньги не помогут фермерам

Также политолог отметил, что этот "пожар" власти ЕС решили "заливать деньгами", однако, по всей видимости, безуспешно.
"Урсула фон дер Ляйен (председатель Европейской комиссии – ред.) предложила странам поделить 100 млн евро в качестве компенсации за убытки, которые несут фермеры из этих стран. Но это капля в море. Ущерб, который нанесен дешевым и токсичным украинским зерном, гораздо больше", - считает эксперт.
"Кроме того, судя по всему, часть этих денег пойдет на взятки чиновников, которые будут уговаривать местных фермеров перестать бунтовать. Но это не сработает, потому что речь идет об очень серьезных вещах для восточно-европейских фермеров, и не думаю, что с ними удастся договориться, турбулентность продолжится", - полагает собеседник.
Посевная кампания в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля, 10:44
МИД России: зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада

ЕС ломает национальные экономики

При этом, по словам Мухина, Европейский союз "привык продавливать, ломать через колено волю представителей национальных экономик, проводя свои политически ангажированные инициативы". Так произойдет и в этот раз, считает он.
"В очередной раз подвергнется очень большому сомнению актуальность так называемой атлантической солидарности, ведь вся эта ситуация случилась из-за того, что США решили разворошить осиное гнездо и создать в самом центре Европы очаг военной нестабильности. И теперь носятся с ним, пытаясь переложить основные издержки на ЕС", - высказал мысль политолог.
Также он уточнил, что "Европейский союз не против этого", но "против национальные экономики" европейских стран, которые "страдают и не могут нормально разрешить эту ситуацию".
Кроме того, если за этими 100 млн евро последуют другие суммы, то в ЕС начнется очередной виток инфляции, который приведет к повышению цен на продукты и к обесцениванию этих самых продуктов, считает Мухин.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Румыния предложила Украине и Молдавии помощь в подготовке к членству в ЕС
Венгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – власти
Захарова назвала истинные цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки
 
Зерновая сделкаУкраинаЕвропейский СоюзСельское хозяйствоПольшаВенгрияВ миреНовостиМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:03В Крыму оценили перспективы участия клубов полуострова во Второй лиге
20:40"Пожар" в ЕС из-за украинского зерна не "залить" деньгами - политолог
20:31Опасная черта для мира и цели спецоперации: главные тезисы Лаврова в ООН
20:18В Крыму создают подводный арт-парк: что и где установят на дне моря
19:59В Подмосковье нашли обломки второго беспилотника
19:23Появится ли в Закавказье и на Черном море "второй фронт" против России
18:52В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы
18:30Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей
18:11В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи
17:52Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь
17:28Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев
17:21В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд
16:53Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены
16:27Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской области
16:05Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян 2:45
15:45Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников
15:34Сотни людей и десятки машин: в Минобороны рассказали о потерях ВСУ
15:00Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
14:45Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества
14:31Денежное довольствие участников СВО уравняют
Лента новостейМолния