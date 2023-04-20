https://crimea.ria.ru/20230420/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-pogoda-i-trafik-1128275444.html

Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик

Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик

По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.

2023-04-20T11:01

2023-04-20T11:01

2023-04-20T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Работа паромов на Керченской переправе возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Утром в четверг сообщалось о временном прекращении работы паромов из-за тумана."По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Погода в проливеВ настоящее время действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Погода благоприятствует судоходству.Паромы и трафикС момента запуска сообщения через Керченский пролив, паромы свершили в обе стороны 3 255 рейсов."Всего через пролив в обе стороны перевезен 130 271 пассажир, 104 663 единицы автотранспорта и 13 058 железнодорожных вагонов", – уточнили в ведомстве.Сухопутный коридор в КрымАльтернативный сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В настоящее время проводятся работы по ремонту и расширению дорожного полотна с учетом растущего трафика. В будущем трасса Таганрог-Джанкой станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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