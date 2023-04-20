Рейтинг@Mail.ru
Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230420/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-pogoda-i-trafik-1128275444.html
Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик
Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик
По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.
2023-04-20T11:01
2023-04-20T11:01
керченская паромная переправа
транспорт
керченский пролив
крым
новости крыма
керчь
кубань
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Работа паромов на Керченской переправе возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Утром в четверг сообщалось о временном прекращении работы паромов из-за тумана."По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Погода в проливеВ настоящее время действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Погода благоприятствует судоходству.Паромы и трафикС момента запуска сообщения через Керченский пролив, паромы свершили в обе стороны 3 255 рейсов."Всего через пролив в обе стороны перевезен 130 271 пассажир, 104 663 единицы автотранспорта и 13 058 железнодорожных вагонов", – уточнили в ведомстве.Сухопутный коридор в КрымАльтернативный сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В настоящее время проводятся работы по ремонту и расширению дорожного полотна с учетом растущего трафика. В будущем трасса Таганрог-Джанкой станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
керченский пролив
крым
керчь
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, транспорт, керченский пролив, крым, новости крыма, керчь, кубань, гу мчс рф по республике крым, инфографика
Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик

МЧС: движение паромов на Керченской паромной переправе восстановлено

11:01 20.04.2023
 
Читать в
По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.
Обстановка на Керченской паромной переправе на 20.04.2023
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Работа паромов на Керченской переправе возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Утром в четверг сообщалось о временном прекращении работы паромов из-за тумана.
"По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Погода в проливе

В настоящее время действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 апреля в проливе ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, местами кратковременный дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км. Высота волн 20-70 см, температура воздуха +14…+16 градусов, температура воды в море +12…+13 градусов", – указано на странице ведомства в Telegram.

Паромы и трафик

С момента запуска сообщения через Керченский пролив, паромы свершили в обе стороны 3 255 рейсов.
"Всего через пролив в обе стороны перевезен 130 271 пассажир, 104 663 единицы автотранспорта и 13 058 железнодорожных вагонов", – уточнили в ведомстве.

Сухопутный коридор в Крым

Альтернативный сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В настоящее время проводятся работы по ремонту и расширению дорожного полотна с учетом растущего трафика. В будущем трасса Таганрог-Джанкой станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти
Когда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым
Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
Керченская паромная переправаТранспортКерченский проливКрымНовости КрымаКерчьКубаньГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:52Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями
12:41Летом в Крым будут ходить 19 поездов
12:24Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма – военный эксперт
12:06Короткие рабочие недели и длинные выходные: как Крым будет отдыхать в мае
11:56Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:44Объявлен состав жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики
11:40Верховный суд РК смягчил вердикт пенсионеру, который покушался на подругу
11:01Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик
10:38Суд отправил в СИЗО бывшего замминистра культуры России Ярилову
10:23ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области – есть пострадавшие
10:18Корь наступает: случаи заражения выявлены в 44 регионах России
09:35Глава Россотрудничества сделал жесткое заявление о "торгах" за Крым
09:15В России выявлены четыре случая заражения коронавирусом "Арктур"
08:53Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД
08:50Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за тумана
08:31В России определились, что считать пропагандой ЛГБТ
08:13В Симферополе запустят дополнительные автобусы в поминальные дни
07:59Крымские ученые нашли новый потенциальный туристический объект
07:37Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт 2:32
07:02Что мешает развитию крымского экспорта
Лента новостейМолния