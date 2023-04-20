https://crimea.ria.ru/20230420/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-pogoda-i-trafik-1128275444.html
Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик
Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик
По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.
2023-04-20T11:01
2023-04-20T11:01
2023-04-20T11:01
керченская паромная переправа
транспорт
керченский пролив
крым
новости крыма
керчь
кубань
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Работа паромов на Керченской переправе возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Утром в четверг сообщалось о временном прекращении работы паромов из-за тумана."По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Погода в проливеВ настоящее время действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Погода благоприятствует судоходству.Паромы и трафикС момента запуска сообщения через Керченский пролив, паромы свершили в обе стороны 3 255 рейсов."Всего через пролив в обе стороны перевезен 130 271 пассажир, 104 663 единицы автотранспорта и 13 058 железнодорожных вагонов", – уточнили в ведомстве.Сухопутный коридор в КрымАльтернативный сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В настоящее время проводятся работы по ремонту и расширению дорожного полотна с учетом растущего трафика. В будущем трасса Таганрог-Джанкой станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – властиКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридору
керченский пролив
крым
керчь
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, транспорт, керченский пролив, крым, новости крыма, керчь, кубань, гу мчс рф по республике крым, инфографика
Керченская паромная переправа возобновила работу: погода и трафик
МЧС: движение паромов на Керченской паромной переправе восстановлено
По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Работа паромов на Керченской переправе возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Утром в четверг сообщалось о временном прекращении
работы паромов из-за тумана.
"По состоянию на 09:20 20 апреля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Погода в проливе
В настоящее время действующих штормовых предупреждений в проливе нет. Погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 апреля в проливе ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, местами кратковременный дождь, дымка, видимость хорошая, в дымке 2-4 км. Высота волн 20-70 см, температура воздуха +14…+16 градусов, температура воды в море +12…+13 градусов", – указано на странице ведомства в Telegram.
Паромы и трафик
С момента запуска сообщения через Керченский пролив, паромы свершили в обе стороны 3 255 рейсов.
"Всего через пролив в обе стороны перевезен 130 271 пассажир, 104 663 единицы автотранспорта и 13 058 железнодорожных вагонов", – уточнили в ведомстве.
Сухопутный коридор в Крым
Альтернативный сухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. В настоящее время проводятся работы по ремонту и расширению дорожного полотна с учетом растущего трафика. В будущем трасса Таганрог-Джанкой станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
Со стороны Краснодарского края на переправе действуют ограничения. Переправиться паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: