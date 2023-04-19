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В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре
В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре - РИА Новости Крым, 19.04.2023
В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре
Два пешехода получили травмы в результате столкновения двух авто в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T18:19
2023-04-19T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Два пешехода получили травмы в результате столкновения двух авто в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что инцидент произошел в районе ул. Жигалиной, около 15:35 в понедельник, 19 апреля.По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Lada ехал со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Элеваторная. При повороте налево он допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который выполнял обгон.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее в Ялте водитель "ГАЗели" сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу неподалеку от остановки.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшиеВ Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклистаВодитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230414/v-sevastopole-avtoledi-bez-prav-sbila-rebenka-na-zebre-1128184629.html
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РИА Новости Крым
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В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре

МВД: в Симферополе при ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов

18:19 19.04.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Симферополе при ДТП иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов
В Симферополе при ДТП иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Два пешехода получили травмы в результате столкновения двух авто в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Уточняется, что инцидент произошел в районе ул. Жигалиной, около 15:35 в понедельник, 19 апреля.
По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Lada ехал со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Элеваторная. При повороте налево он допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который выполнял обгон.
Пешеходный переход
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"В результате столкновения автомобиль Volkswagen отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух пешеходов. Пешеходы, мужчина и женщина 1969 года рождения, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.", – сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Ялте водитель "ГАЗели" сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу неподалеку от остановки.
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