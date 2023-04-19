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В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре

В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре - РИА Новости Крым, 19.04.2023

В Симферополе иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре

Два пешехода получили травмы в результате столкновения двух авто в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T18:19

2023-04-19T18:19

2023-04-19T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Два пешехода получили травмы в результате столкновения двух авто в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что инцидент произошел в районе ул. Жигалиной, около 15:35 в понедельник, 19 апреля.По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Lada ехал со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Элеваторная. При повороте налево он допустил столкновение с автомобилем Volkswagen, который выполнял обгон.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Ранее в Ялте водитель "ГАЗели" сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу неподалеку от остановки.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с двумя иномарками в Симферопольском районе – есть пострадавшиеВ Севастополе Mercedes насмерть сбил мотоциклистаВодитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230414/v-sevastopole-avtoledi-bez-prav-sbila-rebenka-na-zebre-1128184629.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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