https://crimea.ria.ru/20230419/simferopol-i-prigorod-do-chetverga-ostalis-bez-vody-1128254745.html

Симферополь и пригород до четверга остались без воды

Симферополь и пригород до четверга остались без воды - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Симферополь и пригород до четверга остались без воды

В Симферополе жители микрорайона Марьино и пяти прилегающих сел до четверга остались без водоснабжения. Отключения затронут и другие населенные пункты Крыма... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T10:13

2023-04-19T10:13

2023-04-19T10:13

крым

симферополь

вода в крыму

вода крыма

общество

жкх

жкх крыма и севастополя

городская среда

новости крыма

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/85/1118498557_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bfea20d4088f6890059736c974037c6c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе жители микрорайона Марьино и пяти прилегающих сел до четверга остались без водоснабжения. Отключения затронут и другие населенные пункты Крыма из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключение в СимферополеПо данным предприятия, в столице Крыма до 6 часов утра 20 апреля без воды остаются абоненты, расположенные в микрорайоне Марьино – улицы Беспалова, Первомайская, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, Рылеева, Пирогова, Мира, Б. Хохлова, С. Перовской, Щаденко, Труда, Родниковая, З. Рухадзе, Брестская, Промышленная, Беспалова, Водников, Лесная, Морская, Лазурная, Симферопольская, Носенко, Волошиновых, Народная, Чекистов, проспект Вернадского, переулки Промышленный, Щаденко Родниковый Абрикосовый Брестский, Водников, Яблоневый и одноименный проезд.Также без воды до 6 часов утра 20 апреля остались села Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово в Симферопольском районе.Подвоз воды для абонентов СимферополяКак уточнили на предприятии, абонентов, расположенных по указанным адресам обеспечат привозной водой.С 9.00 до 11 часов машина будет находиться по адресам:Беспалова, 47, Симферопольская/Беспалова, Беспалова/ Гончарова.С 11 до 13 часов подвоз организуют по улицам:Беспалова/Рылеева, Беспалова, 152, проспект Вернадского/улица Мира.Отключения в других городах КрымаТакже в среду до 17.00 без воды феодосийское село Приветное.До трех часов дня воды не будет в Алуште по улицам Туристов, Костычева, Северной, Партизанской,40-42, Пуцатова, 18-55."Пользоваться водой для питьевых целей в этот период запрещается", - предупреждают специалисты компании "Вода Крыма"Читайте также на РИА Новости Крым:На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станциюКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

https://crimea.ria.ru/20230417/v-simferopole-bolshe-sutok-ne-budet-vody--prichina-i-adresa-1128216150.html

крым

симферополь

алушта

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, вода в крыму, вода крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма, алушта, феодосия