Рейтинг@Mail.ru
Симферополь и пригород до четверга остались без воды - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230419/simferopol-i-prigorod-do-chetverga-ostalis-bez-vody-1128254745.html
Симферополь и пригород до четверга остались без воды
Симферополь и пригород до четверга остались без воды - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Симферополь и пригород до четверга остались без воды
В Симферополе жители микрорайона Марьино и пяти прилегающих сел до четверга остались без водоснабжения. Отключения затронут и другие населенные пункты Крыма... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T10:13
2023-04-19T10:13
крым
симферополь
вода в крыму
вода крыма
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
городская среда
новости крыма
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/85/1118498557_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bfea20d4088f6890059736c974037c6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе жители микрорайона Марьино и пяти прилегающих сел до четверга остались без водоснабжения. Отключения затронут и другие населенные пункты Крыма из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключение в СимферополеПо данным предприятия, в столице Крыма до 6 часов утра 20 апреля без воды остаются абоненты, расположенные в микрорайоне Марьино – улицы Беспалова, Первомайская, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, Рылеева, Пирогова, Мира, Б. Хохлова, С. Перовской, Щаденко, Труда, Родниковая, З. Рухадзе, Брестская, Промышленная, Беспалова, Водников, Лесная, Морская, Лазурная, Симферопольская, Носенко, Волошиновых, Народная, Чекистов, проспект Вернадского, переулки Промышленный, Щаденко Родниковый Абрикосовый Брестский, Водников, Яблоневый и одноименный проезд.Также без воды до 6 часов утра 20 апреля остались села Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово в Симферопольском районе.Подвоз воды для абонентов СимферополяКак уточнили на предприятии, абонентов, расположенных по указанным адресам обеспечат привозной водой.С 9.00 до 11 часов машина будет находиться по адресам:Беспалова, 47, Симферопольская/Беспалова, Беспалова/ Гончарова.С 11 до 13 часов подвоз организуют по улицам:Беспалова/Рылеева, Беспалова, 152, проспект Вернадского/улица Мира.Отключения в других городах КрымаТакже в среду до 17.00 без воды феодосийское село Приветное.До трех часов дня воды не будет в Алуште по улицам Туристов, Костычева, Северной, Партизанской,40-42, Пуцатова, 18-55."Пользоваться водой для питьевых целей в этот период запрещается", - предупреждают специалисты компании "Вода Крыма"Читайте также на РИА Новости Крым:На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станциюКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
https://crimea.ria.ru/20230417/v-simferopole-bolshe-sutok-ne-budet-vody--prichina-i-adresa-1128216150.html
крым
симферополь
алушта
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/85/1118498557_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5d688173bef413c7f4f4adcb30bdd199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, вода в крыму, вода крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, новости крыма, алушта, феодосия
Симферополь и пригород до четверга остались без воды

"Вода Крыма": В Симферополе и пригородных селах до четверга не будет воды из-за ремонтов

10:13 19.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОчередь за питьевой водой
Очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В Симферополе жители микрорайона Марьино и пяти прилегающих сел до четверга остались без водоснабжения. Отключения затронут и другие населенные пункты Крыма из-за ремонтов на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Отключение в Симферополе

По данным предприятия, в столице Крыма до 6 часов утра 20 апреля без воды остаются абоненты, расположенные в микрорайоне Марьино – улицы Беспалова, Первомайская, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, Рылеева, Пирогова, Мира, Б. Хохлова, С. Перовской, Щаденко, Труда, Родниковая, З. Рухадзе, Брестская, Промышленная, Беспалова, Водников, Лесная, Морская, Лазурная, Симферопольская, Носенко, Волошиновых, Народная, Чекистов, проспект Вернадского, переулки Промышленный, Щаденко Родниковый Абрикосовый Брестский, Водников, Яблоневый и одноименный проезд.
Также без воды до 6 часов утра 20 апреля остались села Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово в Симферопольском районе.
Красноперекопск очередь за питьевой водой - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
17 апреля, 10:16
В Симферополе больше суток не будет воды – причина и адреса

Подвоз воды для абонентов Симферополя

Как уточнили на предприятии, абонентов, расположенных по указанным адресам обеспечат привозной водой.
С 9.00 до 11 часов машина будет находиться по адресам:
Беспалова, 47, Симферопольская/Беспалова, Беспалова/ Гончарова.
С 11 до 13 часов подвоз организуют по улицам:
Беспалова/Рылеева, Беспалова, 152, проспект Вернадского/улица Мира.

Отключения в других городах Крыма

Также в среду до 17.00 без воды феодосийское село Приветное.
До трех часов дня воды не будет в Алуште по улицам Туристов, Костычева, Северной, Партизанской,40-42, Пуцатова, 18-55.
С 23 часов 19 апреля до 8 часов утра 21 будет производиться дезинфекция резервуаров запаса воды и водопроводных сетей Алушты и населенных пунктов Малый Маяк, Виноградное, Лазурное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Запрудное, Солнечногорское, Малореченское, Генеральское, Рыбачье, Зеленогорье, Приветное, Верхняя и Нижняя Кутузовка, Лаванда, Изобильное, Партенит.
"Пользоваться водой для питьевых целей в этот период запрещается", - предупреждают специалисты компании "Вода Крыма"
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Северо-Крымском канале запустили первую насосную станцию
Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт
Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
 
КрымСимферопольВода в КрымуВода КрымаОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяГородская средаНовости КрымаАлуштаФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57На Крым обрушатся ливни с грозами и град
11:17Ялтинцы задолжали за капремонты домов почти полмиллиарда рублей
10:57Над проливом снова дымка - как работает Керченская переправа в среду
10:46Захарова назвала истинные цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки
10:13Симферополь и пригород до четверга остались без воды
10:02"Смерть шпионам!": Архиву Крыма передали новые рассекреченные документы
09:48В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
09:30Время досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
09:02Ялтинское кольцо закроют: движение на Тавриде под Севастополем изменится
08:49Прицельный огонь по жилым кварталам – в Новой Каховке есть погибший
08:23В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"
08:11Потомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российским 1:05
07:49Получит ли Россия военную помощь от Китая - мнение
07:40Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые
07:28От Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернии
07:01В Крыму оценили идею создания реестрового казачества на Запорожье
00:01Южный циклон принесет в Крым дожди и грозы - прогноз на среду
21:57Первая система ПВО Patriot с боекомплектом доставлена на Украину
21:55Главные события и заявления дня: 18 апреля
21:21Главные новости Крыма: 18 апреля
Лента новостейМолния