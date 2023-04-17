Рейтинг@Mail.ru
В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео - РИА Новости Крым, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230417/v-krym-iz-ierusalima-dostavili-glavnuyu-svyatynyu-pravoslavnykh--video-1128226306.html
В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео
В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео - РИА Новости Крым, 17.04.2023
В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео
В понедельник в столицу Крыма доставили одну из главных святынь православных христиан - Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T19:39
2023-04-17T19:39
крым
симферополь
пасха
религия
православие
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/11/1128226190_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_3ec59fd875092b39109c4f6096e4b55f.jpg
В понедельник в столицу Крыма доставили одну из главных святынь православных христиан - Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского. Праздничные богослужения возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.Как встретили святыню прихожане - смотрите в видео РИА Новости Крым.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Встреча Благодатного огня в Симферополе
Встреча Благодатного огня в Симферополе
2023-04-17T19:39
true
PT2M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/11/1128226190_42:0:575:400_1920x0_80_0_0_33d1416b05691104d7f6db06235e25a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, пасха, религия, православие, видео, видео
В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео
В понедельник в столицу Крыма доставили одну из главных святынь православных христиан - Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского. Праздничные богослужения возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
2023-04-17T19:39
true
PT2M10S
В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео

Встреча Благодатного огня в Симферополе – видео

19:39 17.04.2023
 
Читать в
В понедельник в столицу Крыма доставили одну из главных святынь православных христиан - Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского. Праздничные богослужения возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.
Как встретили святыню прихожане - смотрите в видео РИА Новости Крым.
 
КрымСимферопольПасхаРелигияПравославиеВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:39В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео 2:10
19:16Каким будет май в Крыму
18:56В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублей
18:24Потери ВСУ и наступление российских сил – ход спецоперации
18:01Штормовой ветер и ливни могут нарушить системы жизнеобеспечения Крыма
17:43Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски
17:30Встреча Благодатного огня в Симферополе
16:58Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые дома
16:39Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине
16:05Четыре группы диверсантов ВСУ разгромлены в Донбассе и под Харьковом
15:48Наступление в Артемовске: российские силы заняли еще два квартала
15:34Беспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушения
15:19Путин наградил грамотами восстановителей Крымского моста
14:45Взрывы в Крыму – очередной украинский фейк
14:18Зачем Путин заговорил о боеготовности сил флота
13:57Альтернативная служба в армии России: что это и кто имеет на нее право
13:31На границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами
12:49Контрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили дату
12:36В Севастополе кабардинец ответит за хищение субсидий на 15 млн рублей
12:19Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Лента новостейМолния