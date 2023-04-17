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В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео
В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео - РИА Новости Крым, 17.04.2023
В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео
В понедельник в столицу Крыма доставили одну из главных святынь православных христиан - Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе... РИА Новости Крым, 17.04.2023
2023-04-17T19:39
2023-04-17T19:39
2023-04-17T19:39
крым
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видео
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В понедельник в столицу Крыма доставили одну из главных святынь православных христиан - Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского. Праздничные богослужения возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.Как встретили святыню прихожане - смотрите в видео РИА Новости Крым.
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Встреча Благодатного огня в Симферополе
Встреча Благодатного огня в Симферополе
2023-04-17T19:39
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PT2M10S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, симферополь, пасха, религия, православие, видео, видео
В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео
Встреча Благодатного огня в Симферополе – видео