https://crimea.ria.ru/20230417/v-krym-iz-ierusalima-dostavili-glavnuyu-svyatynyu-pravoslavnykh--video-1128226306.html

В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео

В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео - РИА Новости Крым, 17.04.2023

В Крым из Иерусалима доставили главную святыню православных – видео

В понедельник в столицу Крыма доставили одну из главных святынь православных христиан - Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T19:39

2023-04-17T19:39

2023-04-17T19:39

крым

симферополь

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В понедельник в столицу Крыма доставили одну из главных святынь православных христиан - Благодатный огонь. Церемония встречи прошла в кафедральном соборе Александра Невского. Праздничные богослужения возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.Как встретили святыню прихожане - смотрите в видео РИА Новости Крым.

крым

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Встреча Благодатного огня в Симферополе Встреча Благодатного огня в Симферополе 2023-04-17T19:39 true PT2M10S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, пасха, религия, православие, видео, видео