https://crimea.ria.ru/20230414/v-sevastopole-po-primeru-zapolyarya-startuet-proekt-dlya-zhen-voennosluzhaschikh-1128173301.html

В Севастополе по примеру Заполярья стартует проект для жен военнослужащих

В Севастополе по примеру Заполярья стартует проект для жен военнослужащих - РИА Новости Крым, 14.04.2023

В Севастополе по примеру Заполярья стартует проект для жен военнослужащих

В Севастополе по примеру Заполярья впервые пройдет образовательная конференция для жен военнослужащих, в том числе участников СВО, которую проведут по... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T21:25

2023-04-14T21:25

2023-04-14T21:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе по примеру Заполярья впервые пройдет образовательная конференция для жен военнослужащих, в том числе участников СВО, которую проведут по инициативе командования Черноморского флота. О сути и целях нового проекта РИА Новости Крым рассказала его соорганизатор Виолетта Дульская.Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, образовательная конференция для жен военнослужащих "Черноморская звезда" – продолжение масштабного заполярного проекта "Звезда Севера", который проводится в Мурманской области с 2020 года. За пределы одного региона проект выходит впервые, объединяя два флота, Северный и Черноморский, одной темой – саморазвитие женщин, жен военнослужащих в нелегкое время.По словам соорганизатора проекта Виолетты Дульской, в рамках конференции пройдут лекции, мастер-классы и тренинги, а темы будут подниматься самые разные.Отдельный блок работы будет посвящен эмоциональному состоянию, выгоранию и в целом психологическому состоянию женщин в нелегкое время, когда мужья многих из них принимают участие в боях в зоне СВО.Участие в мероприятиях проекта примут одиннадцать спикеров из Москвы, Мурманска и Севастополя. В их числе – доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус и севастопольский социальный предприниматель, эксперт по стартапам и ментор Ирина Андруцкая.Конференция пройдет на трех площадках в Доме офицеров флота в субботу, 15 апреля, с 12:00 до 18:00. Программа будет состоять из нескольких секций, чтобы участницы смогли выбрать для себя самое нужное и интересное.Читайте также на РИА Новости Крым:"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВО В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ Участники СВО в Крыму получили землю: подробности

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, сво, общество, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)