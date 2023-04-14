https://crimea.ria.ru/20230414/v-sevastopole-po-primeru-zapolyarya-startuet-proekt-dlya-zhen-voennosluzhaschikh-1128173301.html
В Севастополе по примеру Заполярья стартует проект для жен военнослужащих
В Севастополе по примеру Заполярья стартует проект для жен военнослужащих - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Севастополе по примеру Заполярья стартует проект для жен военнослужащих
В Севастополе по примеру Заполярья впервые пройдет образовательная конференция для жен военнослужащих, в том числе участников СВО, которую проведут по... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T21:25
2023-04-14T21:25
2023-04-14T21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе по примеру Заполярья впервые пройдет образовательная конференция для жен военнослужащих, в том числе участников СВО, которую проведут по инициативе командования Черноморского флота. О сути и целях нового проекта РИА Новости Крым рассказала его соорганизатор Виолетта Дульская.Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, образовательная конференция для жен военнослужащих "Черноморская звезда" – продолжение масштабного заполярного проекта "Звезда Севера", который проводится в Мурманской области с 2020 года. За пределы одного региона проект выходит впервые, объединяя два флота, Северный и Черноморский, одной темой – саморазвитие женщин, жен военнослужащих в нелегкое время.По словам соорганизатора проекта Виолетты Дульской, в рамках конференции пройдут лекции, мастер-классы и тренинги, а темы будут подниматься самые разные.Отдельный блок работы будет посвящен эмоциональному состоянию, выгоранию и в целом психологическому состоянию женщин в нелегкое время, когда мужья многих из них принимают участие в боях в зоне СВО.Участие в мероприятиях проекта примут одиннадцать спикеров из Москвы, Мурманска и Севастополя. В их числе – доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус и севастопольский социальный предприниматель, эксперт по стартапам и ментор Ирина Андруцкая.Конференция пройдет на трех площадках в Доме офицеров флота в субботу, 15 апреля, с 12:00 до 18:00. Программа будет состоять из нескольких секций, чтобы участницы смогли выбрать для себя самое нужное и интересное.Читайте также на РИА Новости Крым:"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВО В Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ Участники СВО в Крыму получили землю: подробности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, сво, общество, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе по примеру Заполярья стартует проект для жен военнослужащих
ЧФ в Севастополе по примеру Заполярья впервые откроет проект для жен участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе по примеру Заполярья впервые пройдет образовательная конференция для жен военнослужащих, в том числе участников СВО, которую проведут по инициативе командования Черноморского флота. О сути и целях нового проекта РИА Новости Крым рассказала его соорганизатор Виолетта Дульская.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, образовательная конференция для жен военнослужащих "Черноморская звезда" – продолжение масштабного заполярного проекта "Звезда Севера", который проводится в Мурманской области с 2020 года. За пределы одного региона проект выходит впервые, объединяя два флота, Северный и Черноморский, одной темой – саморазвитие женщин, жен военнослужащих в нелегкое время.
По словам соорганизатора проекта Виолетты Дульской, в рамках конференции пройдут лекции, мастер-классы и тренинги, а темы будут подниматься самые разные.
"Это вопросы здоровья и воспитания детей, темы, связанные с домом, бытом и развитием себя, например, как построить собственный бизнес-проект, найти свой стиль, приобрести навыки публичных выступлений, будем говорить о тайм-менеджменте и так далее", – рассказала Дульская.
Отдельный блок работы будет посвящен эмоциональному состоянию, выгоранию и в целом психологическому состоянию женщин в нелегкое время, когда мужья многих из них принимают участие в боях в зоне СВО.
"Сейчас сложная психологическая обстановка, а женщине нужно быть в ресурсе. Она ждет мужа, переживает за него и при этом должна как-то поддерживать себя и детей. Поэтому мы надеемся вдохновить, помочь и как-то наполнить женщин, чтобы они ощутили, что могут искать и находить силы и поддержку. Кроме того, наша площадка – это полезные контакты, что тоже важно", – сказала Дульская.
Участие в мероприятиях проекта примут одиннадцать спикеров из Москвы, Мурманска и Севастополя. В их числе – доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус и севастопольский социальный предприниматель, эксперт по стартапам и ментор Ирина Андруцкая.
Конференция пройдет на трех площадках в Доме офицеров флота в субботу, 15 апреля, с 12:00 до 18:00. Программа будет состоять из нескольких секций, чтобы участницы смогли выбрать для себя самое нужное и интересное.
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