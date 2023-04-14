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Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии - РИА Новости Крым, 14.04.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230414/kak-rakhmaninov-v-1917-m-v-sevastopole-proydet-kontsert-v-podderzhku-armii-1128164444.html
Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии
Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии
В Севастополе впервые проведут концерт, посвященный Рахманинову, средства от которого будут направлены на нужды армии, как это сделал и сам великий русский... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T07:22
2023-04-14T07:22
эксклюзивы риа новости крым
150-летие со дня рождения рахманинова
сергей рахманинов
армия и флот
сво
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В Севастополе впервые проведут концерт, посвященный Рахманинову, средства от которого будут направлены на нужды армии, как это сделал и сам великий русский композитор и пианист весной 1917-го. Идеей с РИА Новости Крым поделился ее автор, заслуженный деятель искусств, председатель общественного совета при департамете культуры Севастополя Анатолий Костенников.По словам Костенникова, в последнее время он изучал много материалов, связанных с творчеством Рахманинова. 1 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения гениального русского пианиста и композитора, и многое в культурной жизни в этом году посвящено его деятельности. Работа с архивами дала интересные плоды, так родилась идея.Историческую преемственность усиливает и то, что в грядущем концерте будут исполняться произведения, которые присутствовали в афише рахманиновского концерта 106 лет назад, в разгар Первой мировой, отметил он.В концерте прозвучат два произведения Рахманинова: Симфония № 2 ми минор соч. 27 и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор ор. 18.В сопровождении Севастопольского симфонического оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Кима их исполнит молодой виртуоз, лауреат международных конкурсов, обладатель премии "Будущее России", президентский стипендиат Николай Кузнецов. Концерт пройдет 21 апреля в Севастопольском центре культуры и искусств (СЦКИ).Интересные фактыЭмигрировавший США в 1918 году вместе с семьей Сергей Рахманинов не прекращал концертов до последних дней жизни. Не приняв советскую власть, он тосковал по утраченной, старой России. При этом в годы Великой Отечественной войны анонимно направлял в фонд Красной армии кассовые сборы от своих выступлений. К средствам прилагалось послание: "От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу".
https://crimea.ria.ru/20230407/sto-chelovek-ispolnyat-operu-rakhmaninova-v-simferopole-i-sevastopole-1128037264.html
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
60
150-летие со дня рождения рахманинова, сергей рахманинов, армия и флот, сво, севастополь, общество, культура, крым, россия, кирилл костенников
Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии

В Севастополе пройдет концерт по афише выступления Рахманинова в 1917-м в поддержку армии

07:22 14.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрафская пристань в Севастополе
Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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В Севастополе впервые проведут концерт, посвященный Рахманинову, средства от которого будут направлены на нужды армии, как это сделал и сам великий русский композитор и пианист весной 1917-го. Идеей с РИА Новости Крым поделился ее автор, заслуженный деятель искусств, председатель общественного совета при департамете культуры Севастополя Анатолий Костенников.
По словам Костенникова, в последнее время он изучал много материалов, связанных с творчеством Рахманинова. 1 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения гениального русского пианиста и композитора, и многое в культурной жизни в этом году посвящено его деятельности. Работа с архивами дала интересные плоды, так родилась идея.
"Я наткнулся на очень интересную афишу, которая гласит, что 25 марта 1917 года в Большом театре в Москве состоится концерт Сергея Рахманинова, весь чистый сбор от которого поступит на нужды русской армии. Я знал, что в Севастополе, в центре культуры и искусств готовился концерт, посвященный ему, и пришел к директору и дирижеру оркестра с идеей, чтобы он был исполнен для сбора средств в фонд СВО. И ее поддержали", – рассказал Костенников.
Историческую преемственность усиливает и то, что в грядущем концерте будут исполняться произведения, которые присутствовали в афише рахманиновского концерта 106 лет назад, в разгар Первой мировой, отметил он.
В концерте прозвучат два произведения Рахманинова: Симфония № 2 ми минор соч. 27 и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор ор. 18.
В сопровождении Севастопольского симфонического оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Кима их исполнит молодой виртуоз, лауреат международных конкурсов, обладатель премии "Будущее России", президентский стипендиат Николай Кузнецов. Концерт пройдет 21 апреля в Севастопольском центре культуры и искусств (СЦКИ).

Интересные факты

Эмигрировавший США в 1918 году вместе с семьей Сергей Рахманинов не прекращал концертов до последних дней жизни. Не приняв советскую власть, он тосковал по утраченной, старой России. При этом в годы Великой Отечественной войны анонимно направлял в фонд Красной армии кассовые сборы от своих выступлений. К средствам прилагалось послание: "От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу".
Русский композитор и пианист Сергей Рахманинов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля, 18:56
Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе
 
Эксклюзивы РИА Новости Крым150-летие со дня рождения РахманиноваСергей РахманиновАрмия и флотСВОСевастопольОбществоКультураКрымРоссияКирилл Костенников
 
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