https://crimea.ria.ru/20230414/kak-rakhmaninov-v-1917-m-v-sevastopole-proydet-kontsert-v-podderzhku-armii-1128164444.html

Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии

Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Как Рахманинов в 1917-м: в Севастополе пройдет концерт в поддержку армии

В Севастополе впервые проведут концерт, посвященный Рахманинову, средства от которого будут направлены на нужды армии, как это сделал и сам великий русский... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T07:22

2023-04-14T07:22

2023-04-14T07:22

эксклюзивы риа новости крым

150-летие со дня рождения рахманинова

сергей рахманинов

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В Севастополе впервые проведут концерт, посвященный Рахманинову, средства от которого будут направлены на нужды армии, как это сделал и сам великий русский композитор и пианист весной 1917-го. Идеей с РИА Новости Крым поделился ее автор, заслуженный деятель искусств, председатель общественного совета при департамете культуры Севастополя Анатолий Костенников.По словам Костенникова, в последнее время он изучал много материалов, связанных с творчеством Рахманинова. 1 апреля исполнилось 150 лет со дня рождения гениального русского пианиста и композитора, и многое в культурной жизни в этом году посвящено его деятельности. Работа с архивами дала интересные плоды, так родилась идея.Историческую преемственность усиливает и то, что в грядущем концерте будут исполняться произведения, которые присутствовали в афише рахманиновского концерта 106 лет назад, в разгар Первой мировой, отметил он.В концерте прозвучат два произведения Рахманинова: Симфония № 2 ми минор соч. 27 и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор ор. 18.В сопровождении Севастопольского симфонического оркестра под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Кима их исполнит молодой виртуоз, лауреат международных конкурсов, обладатель премии "Будущее России", президентский стипендиат Николай Кузнецов. Концерт пройдет 21 апреля в Севастопольском центре культуры и искусств (СЦКИ).Интересные фактыЭмигрировавший США в 1918 году вместе с семьей Сергей Рахманинов не прекращал концертов до последних дней жизни. Не приняв советскую власть, он тосковал по утраченной, старой России. При этом в годы Великой Отечественной войны анонимно направлял в фонд Красной армии кассовые сборы от своих выступлений. К средствам прилагалось послание: "От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу".

https://crimea.ria.ru/20230407/sto-chelovek-ispolnyat-operu-rakhmaninova-v-simferopole-i-sevastopole-1128037264.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

150-летие со дня рождения рахманинова, сергей рахманинов, армия и флот, сво, севастополь, общество, культура, крым, россия, кирилл костенников