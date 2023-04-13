https://crimea.ria.ru/20230413/klienty-rnkb-v-i-kvartale-sovershili-okolo-50-mln-distantsionnykh-platezhey-1128154906.html

Клиенты РНКБ в I квартале совершили около 50 млн дистанционных платежей

Клиенты РНКБ в I квартале совершили около 50 млн дистанционных платежей - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Клиенты РНКБ в I квартале совершили около 50 млн дистанционных платежей

Клиенты РНКБ Банка (ПАО) - физические лица совершили в первом квартале этого года около 50 миллионов платежей в интернет-банке и мобильном приложении (18+) на... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T12:16

2023-04-13T12:16

2023-04-13T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) - физические лица совершили в первом квартале этого года около 50 миллионов платежей в интернет-банке и мобильном приложении (18+) на общую сумму 145,7 миллиарда рублей, сообщает банк.Количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения РНКБ на сегодняшний день составляет 1,4 миллиона человек.По статистике РНКБ, самыми популярными услугами в дистанционных каналах обслуживания банка остаются коммунальные платежи, оплата услуг мобильных операторов и денежные переводы на карты клиентов банка. Также в I квартале жители Крыма купили через мобильное приложение около 9 тысяч билетов на междугородние автобусные рейсы.Читайте также на РИА Новости Крым:РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селахВ мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятыхРНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество, экономика, новости, новости крыма, севастополь, крым