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Клиенты РНКБ в I квартале совершили около 50 млн дистанционных платежей
Клиенты РНКБ в I квартале совершили около 50 млн дистанционных платежей - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Клиенты РНКБ в I квартале совершили около 50 млн дистанционных платежей
Клиенты РНКБ Банка (ПАО) - физические лица совершили в первом квартале этого года около 50 миллионов платежей в интернет-банке и мобильном приложении (18+) на... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T12:16
2023-04-13T12:16
2023-04-13T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) - физические лица совершили в первом квартале этого года около 50 миллионов платежей в интернет-банке и мобильном приложении (18+) на общую сумму 145,7 миллиарда рублей, сообщает банк.Количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения РНКБ на сегодняшний день составляет 1,4 миллиона человек.По статистике РНКБ, самыми популярными услугами в дистанционных каналах обслуживания банка остаются коммунальные платежи, оплата услуг мобильных операторов и денежные переводы на карты клиентов банка. Также в I квартале жители Крыма купили через мобильное приложение около 9 тысяч билетов на междугородние автобусные рейсы.Читайте также на РИА Новости Крым:РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селахВ мобильном приложении РНКБ зарегистрировались 60 тысяч самозанятыхРНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
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рнкб (пао), общество, экономика, новости, новости крыма, севастополь, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Клиенты РНКБ Банка (ПАО) - физические лица совершили в первом квартале этого года около 50 миллионов платежей в интернет-банке и мобильном приложении (18+) на общую сумму 145,7 миллиарда рублей, сообщает банк.
"Эти показатели на 43% больше количества платежей и на 38% больше объема платежей в первом квартале 2022 года При этом в марте 2023 года был установлен абсолютный рекорд по количеству платежей в мобильном приложении за месяц – более 18 миллионов", - отметили в банке.
Количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения РНКБ на сегодняшний день составляет 1,4 миллиона человек.
По статистике РНКБ, самыми популярными услугами в дистанционных каналах обслуживания банка остаются коммунальные платежи, оплата услуг мобильных операторов и денежные переводы на карты клиентов банка. Также в I квартале жители Крыма купили через мобильное приложение около 9 тысяч билетов на междугородние автобусные рейсы.
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