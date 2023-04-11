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"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО
"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 11.04.2023
"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили "умную" бомбу GLSDB, девять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T15:31
2023-04-11T15:31
министерство обороны рф
управляемый снаряд glsdb
беспилотник (дрон)
пво
армия и флот
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили "умную" бомбу GLSDB, девять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 406 самолетов, 228 вертолетов, 3736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8626 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB в конце марта. В начале года США объявили о пакете помощи для Украины, включающем в себя GLSDB. Отмечалось, что это будет первый экспорт и первое боевое применение комплекса. Это совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Управляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опаснаРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность
https://crimea.ria.ru/20230411/khronika-spetsoperatsii-kakie-poteri-nesut-vsu-na-raznykh-napravleniyakh-1128117206.html
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министерство обороны рф, управляемый снаряд glsdb, беспилотник (дрон), пво, армия и флот, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, херсонская область, донецкая народная республика (днр), новости
"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО

Минобороны: российская ПВО сбила "умную бомбу" GLSDB и девять украинских дронов

15:31 11.04.2023
 
© Министерство обороны РФРоссийские средства ПВО
Российские средства ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили "умную" бомбу GLSDB, девять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами ПВО перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка в ДНР, а также Маринское и Новая Маячка Херсонской области", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 406 самолетов, 228 вертолетов, 3736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8626 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB в конце марта. В начале года США объявили о пакете помощи для Украины, включающем в себя GLSDB. Отмечалось, что это будет первый экспорт и первое боевое применение комплекса. Это совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.
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Министерство обороны РФУправляемый снаряд GLSDBБеспилотник (дрон)ПВОАрмия и флотСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости
 
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