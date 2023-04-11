https://crimea.ria.ru/20230411/umnuyu-bombu-i-devyat-ukrainskikh-dronov-sbila-rossiyskaya-pvo-1128117464.html

"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО

"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 11.04.2023

"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили "умную" бомбу GLSDB, девять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T15:31

2023-04-11T15:31

2023-04-11T15:31

министерство обороны рф

управляемый снаряд glsdb

беспилотник (дрон)

пво

армия и флот

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили "умную" бомбу GLSDB, девять украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции российские силы уничтожили 406 самолетов, 228 вертолетов, 3736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8626 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Минобороны впервые сообщило о сбитом в зоне спецоперации управляемом снаряде GLSDB в конце марта. В начале года США объявили о пакете помощи для Украины, включающем в себя GLSDB. Отмечалось, что это будет первый экспорт и первое боевое применение комплекса. Это совместная разработка американской корпорации Boeing и шведской Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением HIMARS. Дальность такого боеприпаса превышает 150 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Управляемый снаряд GLSDB: что такое "умная" бомба и чем она опаснаРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность

https://crimea.ria.ru/20230411/khronika-spetsoperatsii-kakie-poteri-nesut-vsu-na-raznykh-napravleniyakh-1128117206.html

украина

россия

херсонская область

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, управляемый снаряд glsdb, беспилотник (дрон), пво, армия и флот, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, херсонская область, донецкая народная республика (днр), новости