https://crimea.ria.ru/20230411/neneftegazovye-dokhody-byudzheta-rf-vyrosli-na-14-trilliona-rubley--putin-1128120954.html

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 1,4 триллиона рублей – Путин

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 1,4 триллиона рублей – Путин - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ выросли на 1,4 триллиона рублей – Путин

По итогам первого квартала текущего года дополнительные доходы бюджета РФ, не связанные с экспортом энергоносителей, выросли на 14%, или на 1,4 триллиона... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T17:54

2023-04-11T17:54

2023-04-11T17:54

владимир путин (политик)

экономика

ненефтегазовые доходы

нефть

газ

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. По итогам первого квартала текущего года дополнительные доходы бюджета РФ, не связанные с экспортом энергоносителей, выросли на 14%, или на 1,4 триллиона рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Ожидается, что к концу второго квартала ситуация изменится, и в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы, уточнил глава государства.Путин также отметил, что российская экономика продолжает активно развиваться в рамках новой модели роста. Так, по итогам апреля ВВП страны существенно прибавит в реальном выражении. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет РФ превысили 13 триллионов рублей, что соответствует прошлогодним показателям, указал президент.Кроме того, с начала апреля розничный торговый оборот прибавил чуть менее 25%. Кроме того, за последний месяц с 2% до 3,6% выросли объемы погрузки на железной дороге. Рост отмечается как по внутренним, так по экспортным перевозкам, отметил Путин.Путин также сообщил, что по данным Центробанка инфляция к началу апреля снизилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца опустится ниже 3%.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил не затягивать с производством критически важной продукцииВ Крыму снижается инфляция - что дорожает медленнее всегоСоцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина

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владимир путин (политик), экономика, ненефтегазовые доходы, нефть, газ, россия, новости