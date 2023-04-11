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Главные события и заявления дня: 11 апреля

Главные события и заявления дня: 11 апреля - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Главные события и заявления дня: 11 апреля

ВСУ готовятся форсировать Днепр. Госдума заслушала отчет о биолабораториях на Украине. В России снижается инфляция и растут доходы бюджета. Украинская армия... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T21:22

2023-04-11T21:22

2023-04-11T21:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. ВСУ готовятся форсировать Днепр. Госдума заслушала отчет о биолабораториях на Украине. В России снижается инфляция и растут доходы бюджета. Украинская армия потеряла за сутки 600 военных в зоне СВО. Ждать ли россиянам новой мобилизации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ готовятся форсировать ДнепрВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска готовятся форсировать Днепр. По словам руководителя региона, на правом берегу подразделения врага "маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывают живую силу и технику и собирают плавсредства".В то же время Сальдо уверен, что все эти попытки не увенчаются успехом ввиду нехватки у украинской армии достаточного количества сил для проведения такой операции. В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения.Госдума заслушала отчет о биолабораториях на УкраинеДепутаты Госдумы заслушали и утвердили доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине. Его представила вице-спикер ГД Ирина Яровая. По ее словам, при содействии киевского режима США создали более 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами Украины. В результате военно-биологической оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения.В этих лабораториях секретном режиме проводили генетические и иные эксперименты над людьми, в том числе над военнослужащими. Документы подтверждают, что как минимум 4 тысячи военных ВСУ подвергались этим экспериментам. Только в харьковской лаборатории погибли около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы, указала Яровая. Нашли подтверждение и факты о том, что США испытывали на украинских военнослужащих и незарегистрированные лекарственные препараты.Комиссия пришла к выводу, что Пентагон формировал на Украине не только полигон для опасных экспериментов и создания биологического оружия, но и как плацдарм для ведения биологической войны против России.В России снижается инфляция и растут доходы бюджетаПрезидент России Владимир Путин во вторник провел совещание по экономическим вопросам. По данным главы государства, экономика страны продолжает активно развиваться в рамках новой модели роста. Так, по итогам апреля ВВП существенно прибавит в реальном выражении. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет РФ уже превысили 13 триллионов рублей, что соответствует прошлогодним показателям. Также с начала апреля розничный торговый оборот вырос почти на 25%.Ненефтегазоывае поступления увеличились на 14%, или на 1,4 триллиона рублей, а нефтегазовые – сократились на 1,3 триллиона рублей, но снова вырастут к концу второго квартала, заявил российский лидерИнфляция при этом, по данным Центробанка, к началу апреля снизилась до 3,3% в годовом выражении, а к концу месяца опустится ниже 3%.Украинская армия потеряла за сутки 600 военных в зоне СВОПо данным Минобороны РФ, в результате ударов авиации, артиллерии и ракетных войск Вооруженных сил России противник за прошедшие сутки потерял более 600 боевиков.Наибольшие потери ВСУ продолжают нести на Донецком направлении. Там за сутки уничтожено более 450 военных и наемников, а также три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и "МСТА-Б", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Основные усилия в боевых действиях на этом направлении были сосредоточены в районе Артемовска. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части города и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии российской группировки войск оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий.Ждать ли россиянам новой мобилизацииПроводить новую волну мобилизации в России не планируется, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, новые поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках, которые Госдума приняла во втором чтении во вторник, никак с этим не связаны.В частности, принятые нижней палатой Изменения предполагают цифровизацию системы воинского учета. Традиционные способы оповещения – через бумажные повестки и работодателя – остаются. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями, возможность дублировать эти повестки в электронном виде. Военнообязанные могут получить их либо через личный кабинет, либо через портал "Госуслуги", либо в МФЦ.Кроме того, согласно законопроекту, уклонистом будет считаться военнообязанный гражданин, если он отказался получать повестку или, например, не выходит на связь. При этом не явившийся по повестке россиянин будет обязан самостоятельно прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

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https://crimea.ria.ru/20230411/neneftegazovye-dokhody-byudzheta-rf-vyrosli-na-14-trilliona-rubley--putin-1128120954.html

https://crimea.ria.ru/20230411/poluchit-li-polsha-zemli-zapadnoy-ukrainy--politolog-1128122117.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, россия, владимир путин (политик), политика, экономика, сво, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу