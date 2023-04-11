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Украинские войска готовятся форсировать Днепр – Сальдо - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Украинские войска готовятся форсировать Днепр – Сальдо
Украинские войска готовятся форсировать Днепр – Сальдо - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Украинские войска готовятся форсировать Днепр – Сальдо
Украинские силы готовятся форсировать Днепр, возможны провокации, однако все они обречены на провал. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T09:27
2023-04-11T09:48
владимир сальдо
украина
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
херсонская область
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Украинские силы готовятся форсировать Днепр, возможны провокации, однако все они обречены на провал. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости Крым.Несмотря на это Сальдо уверен, что все эти попытки не увенчаются успехом ввиду нехватки сил ВСУ для проведения такой операции."В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал", — подчеркнул Сальдо.О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю кратко ответил "Ждем. Встретим. Похороним".Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
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владимир сальдо, украина, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии
Украинские войска готовятся форсировать Днепр – Сальдо

Врио губернатора Сальдо: ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области

09:27 11.04.2023 (обновлено: 09:48 11.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Украинские силы готовятся форсировать Днепр, возможны провокации, однако все они обречены на провал. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости Крым.
"На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются", — рассказал он.
Несмотря на это Сальдо уверен, что все эти попытки не увенчаются успехом ввиду нехватки сил ВСУ для проведения такой операции.
"В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал", — подчеркнул Сальдо.
О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю кратко ответил "Ждем. Встретим. Похороним".
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