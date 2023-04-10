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В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь - РИА Новости Крым, 10.04.2023
В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T18:49
2023-04-10T18:49
2023-04-10T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем Telegram-канале.Профилактические работы проводятся в преддверии Дня освобождения Симферополя, который отмечается 13 апреля.Вечный огонь — часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуВ Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнениеУтерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата
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крым, симферополь, общество, городская среда, новости крыма, крым в великой отечественной войне
В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
В Симферополе Вечный огонь погаснет на сутки из-за профилактических работ