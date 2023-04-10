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В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь - РИА Новости Крым, 10.04.2023
В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T18:49
2023-04-10T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем Telegram-канале.Профилактические работы проводятся в преддверии Дня освобождения Симферополя, который отмечается 13 апреля.Вечный огонь — часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуВ Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнениеУтерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата
https://crimea.ria.ru/20230408/soldat-vernetsya-domoy-iz-kryma-peredali-ostanki-boytsa-na-rodinu-1128063202.html
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крым, симферополь, общество, городская среда, новости крыма, крым в великой отечественной войне
В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь

В Симферополе Вечный огонь погаснет на сутки из-за профилактических работ

18:49 10.04.2023
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкВечный огонь в Симферополе
Вечный огонь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем Telegram-канале.

"11 апреля с 18:00 и до 18:00 12 апреля будет проводиться профилактика газового оборудования на мемориале "Могила неизвестного солдата", расположенном в парке имени Гагарина. В указанный период времени будет приостановлена работа символа памяти – Вечного огня",- говорится в сообщении администрации Симферополя.

Профилактические работы проводятся в преддверии Дня освобождения Симферополя, который отмечается 13 апреля.
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