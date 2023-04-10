https://crimea.ria.ru/20230410/v-simferopole-na-sutki-pogasnet-vechnyy-ogon-1128081404.html

В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь

В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь - РИА Новости Крым, 10.04.2023

В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь

Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T18:49

2023-04-10T18:49

2023-04-10T18:49

крым

симферополь

общество

городская среда

новости крыма

крым в великой отечественной войне

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110478/49/1104784967_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b071c2da3171cb5ee5369645d93ce95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вечный огонь в симферопольском парке имени Гагарина погаснет на сутки для проведения плановых профилактических работ. Об этом сообщила администрация крымской столицы в своем Telegram-канале.Профилактические работы проводятся в преддверии Дня освобождения Симферополя, который отмечается 13 апреля.Вечный огонь — часть мемориального комплекса в Симферополе, посвященного жертвам и героям Великой Отечественной войны. Он представляет собой постоянно горящий огонь, символически знаменующий бессмертную память народа о павших героях.Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуВ Балаклавском музее подводных лодок уникальное пополнениеУтерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата

https://crimea.ria.ru/20230408/soldat-vernetsya-domoy-iz-kryma-peredali-ostanki-boytsa-na-rodinu-1128063202.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, общество, городская среда, новости крыма, крым в великой отечественной войне