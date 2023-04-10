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Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах
Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах
Школы и вузы в Крыму необходимо избавить от обязанности ежедневно заполнять отчеты и проходить мониторинги, четко ограничив круг структур, которые могут их... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T17:59
2023-04-10T18:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Школы и вузы в Крыму необходимо избавить от обязанности ежедневно заполнять отчеты и проходить мониторинги, четко ограничив круг структур, которые могут их затребовать не в ущерб учебному процессу. Проблему обсуждали в пресс-центре РИА Новости Крым с участием руководителей образовательных учреждений и депутата Госсовета региона Натальи Яцышиной, которая заверила, что вопрос реально решить на уровне республики и пообещала поднять его в профильном комитете.По словам директора симферопольской школы-гимназии № 10 Натальи Трещевой, речь идет о колоссальной бюрократической нагрузке, которая ложится на плечи администрации, при этом вредит организации работы молодых учителей."Завучи – их два человека в школе, – они работают круглосуточно для того, чтобы учителя этим не занимались. Пойти на уроки, чтобы помочь молодому специалисту – у них нет на это времени: они заполняют очередной мониторинг. Огромное количество. Существует приказ о запрете затребования информации, которая есть на сайте – никого это не интересует. Мы все эти отчеты все равно сдаем", – сказала Трещева.Проблема касается не только школ – в высших учебных заведениях примерно та же ситуация, отметила первый проректор Крымского инженерно-педагогический университета им. Февзи Якубова" Анжелика Лучинкина. По ее словам, мониторинги в вузе оформляют и отправляют ежедневно "и на уровне и региональном, и всероссийском", а запросы делают и общественные организации, которым "сегодня на вчера срочно нужно", и внеобщественные. И с этим всем нужно заканчивать."Школа должна быть неприкосновенной. Вы меня простите, но здесь нужно ограничивать: какие органы могут взаимодействовать со школой. И остальное – только по договору о сотрудничестве. На уровне региона это вполне можно определить", – поделилась Лучинкина.Депутат Госсовета Крыма, член комитета по образованию, науке и молодежной политике Наталья Яцышина отметила, что "люди, которые занимают важные должности, не всегда учитывают все факторы", из-за чего бывают ошибки. И пообещала посодействовать в решении вопроса на уровне региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускникиПереходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФКрымскую молодежь призвали в киберволонтеры
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Директор симферопольской школы-гимназии № 10 Наталья Трещева о колоссальной бюрократической нагрузке на учителей
Директор симферопольской школы-гимназии № 10 Наталья Трещева о колоссальной бюрократической нагрузке на учителей
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, образование в крыму и севастополе, общество, новости крыма, высшее образование в крыму, мнения, видео
Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Школы и вузы в Крыму необходимо избавить от обязанности ежедневно заполнять отчеты и проходить мониторинги, четко ограничив круг структур, которые могут их затребовать не в ущерб учебному процессу. Проблему обсуждали в пресс-центре РИА Новости Крым с участием руководителей образовательных учреждений и депутата Госсовета региона Натальи Яцышиной, которая заверила, что вопрос реально решить на уровне республики и пообещала поднять его в профильном комитете.
2023-04-10T17:59
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Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах

Школы и вузы Крыма необходимо избавить от отчетов и мониторингов – Госсовет

17:59 10.04.2023 (обновлено: 18:01 10.04.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото
Преподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Школы и вузы в Крыму необходимо избавить от обязанности ежедневно заполнять отчеты и проходить мониторинги, четко ограничив круг структур, которые могут их затребовать не в ущерб учебному процессу. Проблему обсуждали в пресс-центре РИА Новости Крым с участием руководителей образовательных учреждений и депутата Госсовета региона Натальи Яцышиной, которая заверила, что вопрос реально решить на уровне республики и пообещала поднять его в профильном комитете.
По словам директора симферопольской школы-гимназии № 10 Натальи Трещевой, речь идет о колоссальной бюрократической нагрузке, которая ложится на плечи администрации, при этом вредит организации работы молодых учителей.
"Завучи – их два человека в школе, – они работают круглосуточно для того, чтобы учителя этим не занимались. Пойти на уроки, чтобы помочь молодому специалисту – у них нет на это времени: они заполняют очередной мониторинг. Огромное количество. Существует приказ о запрете затребования информации, которая есть на сайте – никого это не интересует. Мы все эти отчеты все равно сдаем", – сказала Трещева.
Проблема касается не только школ – в высших учебных заведениях примерно та же ситуация, отметила первый проректор Крымского инженерно-педагогический университета им. Февзи Якубова" Анжелика Лучинкина. По ее словам, мониторинги в вузе оформляют и отправляют ежедневно "и на уровне и региональном, и всероссийском", а запросы делают и общественные организации, которым "сегодня на вчера срочно нужно", и внеобщественные. И с этим всем нужно заканчивать.
"Школа должна быть неприкосновенной. Вы меня простите, но здесь нужно ограничивать: какие органы могут взаимодействовать со школой. И остальное – только по договору о сотрудничестве. На уровне региона это вполне можно определить", – поделилась Лучинкина.
Депутат Госсовета Крыма, член комитета по образованию, науке и молодежной политике Наталья Яцышина отметила, что "люди, которые занимают важные должности, не всегда учитывают все факторы", из-за чего бывают ошибки. И пообещала посодействовать в решении вопроса на уровне региона.

"Нужно об этом говорить. Я с удовольствием подниму вопрос на комитете, мы будем его озвучивать. И, как минимум, донесем его туда, где должны услышать", – заверила Яцышина.

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