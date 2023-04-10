https://crimea.ria.ru/20230410/shkola-dolzhna-byt-neprikosnovennoy-v-krymu-vyskazalis-o-monitoringakh-1128098343.html

Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах

Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах

Школы и вузы в Крыму необходимо избавить от обязанности ежедневно заполнять отчеты и проходить мониторинги, четко ограничив круг структур, которые могут их... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T17:59

2023-04-10T17:59

2023-04-10T18:01

крым

образование в крыму и севастополе

общество

новости крыма

высшее образование в крыму

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/85/1116058530_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_277e9564e05288ad7bb6257cbfa245ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Школы и вузы в Крыму необходимо избавить от обязанности ежедневно заполнять отчеты и проходить мониторинги, четко ограничив круг структур, которые могут их затребовать не в ущерб учебному процессу. Проблему обсуждали в пресс-центре РИА Новости Крым с участием руководителей образовательных учреждений и депутата Госсовета региона Натальи Яцышиной, которая заверила, что вопрос реально решить на уровне республики и пообещала поднять его в профильном комитете.По словам директора симферопольской школы-гимназии № 10 Натальи Трещевой, речь идет о колоссальной бюрократической нагрузке, которая ложится на плечи администрации, при этом вредит организации работы молодых учителей."Завучи – их два человека в школе, – они работают круглосуточно для того, чтобы учителя этим не занимались. Пойти на уроки, чтобы помочь молодому специалисту – у них нет на это времени: они заполняют очередной мониторинг. Огромное количество. Существует приказ о запрете затребования информации, которая есть на сайте – никого это не интересует. Мы все эти отчеты все равно сдаем", – сказала Трещева.Проблема касается не только школ – в высших учебных заведениях примерно та же ситуация, отметила первый проректор Крымского инженерно-педагогический университета им. Февзи Якубова" Анжелика Лучинкина. По ее словам, мониторинги в вузе оформляют и отправляют ежедневно "и на уровне и региональном, и всероссийском", а запросы делают и общественные организации, которым "сегодня на вчера срочно нужно", и внеобщественные. И с этим всем нужно заканчивать."Школа должна быть неприкосновенной. Вы меня простите, но здесь нужно ограничивать: какие органы могут взаимодействовать со школой. И остальное – только по договору о сотрудничестве. На уровне региона это вполне можно определить", – поделилась Лучинкина.Депутат Госсовета Крыма, член комитета по образованию, науке и молодежной политике Наталья Яцышина отметила, что "люди, которые занимают важные должности, не всегда учитывают все факторы", из-за чего бывают ошибки. И пообещала посодействовать в решении вопроса на уровне региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускникиПереходный период: как пройдет ЕГЭ для выпускников из новых регионов РФКрымскую молодежь призвали в киберволонтеры

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Директор симферопольской школы-гимназии № 10 Наталья Трещева о колоссальной бюрократической нагрузке на учителей Директор симферопольской школы-гимназии № 10 Наталья Трещева о колоссальной бюрократической нагрузке на учителей 2023-04-10T17:59 true PT2M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, общество, новости крыма, высшее образование в крыму, мнения, видео