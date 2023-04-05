https://crimea.ria.ru/20230405/dozhdi-i-tumany-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1127976441.html

Дожди и туманы: прогноз погоды в Крыму на среду

Дожди и туманы: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Дожди и туманы: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду южный циклон вызовет на полуострове кратковременные дожди, днем местами сильные, с грозами, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T00:01

2023-04-05T00:01

2023-04-05T00:01

погода

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крымская погода

крым

крымский гидрометцентр

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. В среду южный циклон вызовет на полуострове кратковременные дожди, днем местами сильные, с грозами, ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +14...16.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +12…+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии дожди. Ночью столбики термометров покажут +8...10 градусов, днем воздух прогреется до +12...14 .На всей территории полуострова объявлено штормового предупреждение из-за гроз и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуМощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОСНеожиданное количество: сколько весной съедать фруктов и овощей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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