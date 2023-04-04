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Проекты приоритетной промышленности получат 2 трлн рублей инвестиций
Проекты приоритетной промышленности получат 2 трлн рублей инвестиций - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Проекты приоритетной промышленности получат 2 трлн рублей инвестиций
В 2023 году в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции в России должно быть вложено два триллиона рублей инвестиций, а до 2030 года – свыше 10... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T17:22
2023-04-04T17:22
2023-04-04T17:25
владимир путин (политик)
промышленность россии
инвестиции
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В 2023 году в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции в России должно быть вложено два триллиона рублей инвестиций, а до 2030 года – свыше 10 триллионов рублей. Такие цели озвучил президент Владимир Путин членам правительства.Президент отметил, что по итогам прошлого года перерабатывающая промышленность показала небольшой спад в пределах 1,3 процента, в январе-феврале 2023 снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 1,7 процента. При этом по итогам текущего года планируется рост показателя на один процент в реальном выражении.К наиболее эффективным мерам поддержки российский лидер отнес промышленную ипотеку, обновленный режим работы промышленных кластеров и льготное кредитование быстрого запуска проектов производства приоритетной продукции. Эффективным институтом президент также назвал федеральный и региональные фонды развития промышленности, которые привлекают инвестиции в реальный сектор экономики."В прошлом году в федеральный Фонд развития промышленности было направлено почти 120 миллиардов рублей (конечно, для такой масштабной работы это не много) и дополнительно 8,7 миллиарда в региональные фонды для поддержки конкретных проектов и компенсации затрат предприятий на уплату процентов по кредитным договорам", – отметил Путин. По его словам, эти меры хоть и были своевременными, но "обеспечили кредитную поддержку лишь ограниченному числу предприятий". При этом в одной только обрабатывающей промышленности общая сумма кредитов превышает 10 триллионов рублей."В этом году в региональные фонды планируется направить более трех миллиардов рублей. Вместе с тем, эти фонды в ряде случаев могут быть более эффективны при реализации местных проектов, и им, безусловно, требуется более солидная докапитализация", – резюмировал президент.Ранее Владимир Путин указал, что развитие промышленности и индустриального потенциала страны – один из главных национальных приоритетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил экономику России – главные тезисы совещанияСевастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в странеПутин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем
https://crimea.ria.ru/20230404/putin-poruchil-ne-zatyagivat-s-proizvodstvom-kriticheski-vazhnoy-produktsii-1127973516.html
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владимир путин (политик), промышленность россии, инвестиции, россия, новости
Проекты приоритетной промышленности получат 2 трлн рублей инвестиций
Путин: перерабатывающая промышленность в 2023 году должна получить 2 трлн руб. инвестиций
17:22 04.04.2023 (обновлено: 17:25 04.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В 2023 году в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции в России должно быть вложено два триллиона рублей инвестиций, а до 2030 года – свыше 10 триллионов рублей. Такие цели озвучил президент Владимир Путин членам правительства.
Президент отметил, что по итогам прошлого года перерабатывающая промышленность показала небольшой спад в пределах 1,3 процента, в январе-феврале 2023 снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 1,7 процента. При этом по итогам текущего года планируется рост показателя на один процент в реальном выражении.
"Мы поставили амбициозную, но абсолютно достижимую цель и исполнимую задачу – обеспечить в 2023 году привлечение инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции в размере не менее 2 триллионов рублей, а до 2030 года – более 10 триллионов рублей", – сказал Путин.
К наиболее эффективным мерам поддержки российский лидер отнес промышленную ипотеку, обновленный режим работы промышленных кластеров и льготное кредитование быстрого запуска проектов производства приоритетной продукции. Эффективным институтом президент также назвал федеральный и региональные фонды развития промышленности, которые привлекают инвестиции в реальный сектор экономики.
"В прошлом году в федеральный Фонд развития промышленности было направлено почти 120 миллиардов рублей (конечно, для такой масштабной работы это не много) и дополнительно 8,7 миллиарда в региональные фонды для поддержки конкретных проектов и компенсации затрат предприятий на уплату процентов по кредитным договорам", – отметил Путин.
По его словам, эти меры хоть и были своевременными, но "обеспечили кредитную поддержку лишь ограниченному числу предприятий". При этом в одной только обрабатывающей промышленности общая сумма кредитов превышает 10 триллионов рублей.
"В этом году в региональные фонды планируется направить более трех миллиардов рублей. Вместе с тем, эти фонды в ряде случаев могут быть более эффективны при реализации местных проектов, и им, безусловно, требуется более солидная докапитализация", – резюмировал президент.
Ранее Владимир Путин указал
, что развитие промышленности и индустриального потенциала страны – один из главных национальных приоритетов.
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