https://crimea.ria.ru/20230403/dvoynoe-ubiystvo-v-alushte--obvinyaemyy-v-smerti-mamy-i-babushki-arestovan-1127948086.html

Двойное убийство в Алуште – обвиняемый в смерти мамы и бабушки арестован

Двойное убийство в Алуште – обвиняемый в смерти мамы и бабушки арестован - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Двойное убийство в Алуште – обвиняемый в смерти мамы и бабушки арестован

Алуштинский городской заключил под стражу на два месяца обвиняемого в двойном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T16:05

2023-04-03T16:05

2023-04-03T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Алуштинский городской заключил под стражу на два месяца обвиняемого в двойном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Инцидент произошел в ночь на 31 марта в Алуште. 34-летний местный житель задушил мать и бабушку из-за нежелания проходить лечение в психиатрическом учреждении. Правоохранители возбудили уголовное дело. Накануне прокуратура сообщила о взятии обвиняемого под стражу, а сейчас постановлением Алуштинского суда ему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.Уточняется, что фигурант дела не работает и живет за счет родственников, о состоянии своего здоровья дать пояснения не может, ведет замкнутый образ жизни. С учетом этого и тяжести грозящего ему наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы, суд пришел к выводу, что обвиняемый представляет реальную опасность для общества, может скрыться от следствия и суда.Прокуратура Крыма взяла ход расследования уголовного дела на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Не хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушкуЗадушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражуКрымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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