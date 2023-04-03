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Двойное убийство в Алуште – обвиняемый в смерти мамы и бабушки арестован - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Двойное убийство в Алуште – обвиняемый в смерти мамы и бабушки арестован
Двойное убийство в Алуште – обвиняемый в смерти мамы и бабушки арестован - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Двойное убийство в Алуште – обвиняемый в смерти мамы и бабушки арестован
Алуштинский городской заключил под стражу на два месяца обвиняемого в двойном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T16:05
2023-04-03T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Алуштинский городской заключил под стражу на два месяца обвиняемого в двойном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Инцидент произошел в ночь на 31 марта в Алуште. 34-летний местный житель задушил мать и бабушку из-за нежелания проходить лечение в психиатрическом учреждении. Правоохранители возбудили уголовное дело. Накануне прокуратура сообщила о взятии обвиняемого под стражу, а сейчас постановлением Алуштинского суда ему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.Уточняется, что фигурант дела не работает и живет за счет родственников, о состоянии своего здоровья дать пояснения не может, ведет замкнутый образ жизни. С учетом этого и тяжести грозящего ему наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы, суд пришел к выводу, что обвиняемый представляет реальную опасность для общества, может скрыться от следствия и суда.Прокуратура Крыма взяла ход расследования уголовного дела на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:Не хотел в психушку: в Алуште мужчина убил мать и бабушкуЗадушивший мать и бабушку житель Алушты взят под стражуКрымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников
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крым, новости крыма, алушта, закон и право, суды крыма, общество, убийство
Двойное убийство в Алуште – обвиняемый в смерти мамы и бабушки арестован

В Крыму арестован обвиняемый в убийстве мамы и бабушки в Алуште

16:05 03.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Алуштинский городской заключил под стражу на два месяца обвиняемого в двойном убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в ночь на 31 марта в Алуште. 34-летний местный житель задушил мать и бабушку из-за нежелания проходить лечение в психиатрическом учреждении. Правоохранители возбудили уголовное дело. Накануне прокуратура сообщила о взятии обвиняемого под стражу, а сейчас постановлением Алуштинского суда ему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца.
"Суд учел представленные сведения о причастности обвиняемого к совершению преступления, включая его признательные показания, в которых он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего. Из его показаний усматриваются мотивы таких действий в виде нежелания проходить лечение в психиатрической клинике", - говорится в сообщении суда.
Уточняется, что фигурант дела не работает и живет за счет родственников, о состоянии своего здоровья дать пояснения не может, ведет замкнутый образ жизни. С учетом этого и тяжести грозящего ему наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы, суд пришел к выводу, что обвиняемый представляет реальную опасность для общества, может скрыться от следствия и суда.
Прокуратура Крыма взяла ход расследования уголовного дела на контроль.
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