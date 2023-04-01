https://crimea.ria.ru/20230401/novaya-sotnya-sluchaev-i-smerti-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127920053.html

Новая сотня случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Новая сотня случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Новая сотня случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T14:26

2023-04-01T14:26

2023-04-01T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 130 пациентов.Ситуация с ковидом в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 71 новый случай болезни. Всего с начала пандемии выявлено 214 563 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 10 человек, за все время на стационарном лечении находились 63 478 пациентов. Количество выздоровевших за сутки составляет 103 человека, за весь период – 206 927", - говорится в Telegram-канале минздрава республики.От осложнений вируса скончался один человек. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 428.Ситуация с ковидом в СевастополеПо данным портала Стопкоронавирус.рф, в городе зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент.В ковидные госпитали было госпитализировано пять пациентов. Справились с болезнью 50 севастопольцев. Всего с начала пандемии в городе выявлено 100 755 подтвержденных случая заболевания COVID-19, выздоровели – 97 932 человека, погибли – 2 581.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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