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Новая сотня случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Новая сотня случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Новая сотня случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Новая сотня случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T14:26
2023-04-01T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 130 пациентов.Ситуация с ковидом в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрирован 71 новый случай болезни. Всего с начала пандемии выявлено 214 563 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано 10 человек, за все время на стационарном лечении находились 63 478 пациентов. Количество выздоровевших за сутки составляет 103 человека, за весь период – 206 927", - говорится в Telegram-канале минздрава республики.От осложнений вируса скончался один человек. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 428.Ситуация с ковидом в СевастополеПо данным портала Стопкоронавирус.рф, в городе зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент.В ковидные госпитали было госпитализировано пять пациентов. Справились с болезнью 50 севастопольцев. Всего с начала пандемии в городе выявлено 100 755 подтвержденных случая заболевания COVID-19, выздоровели – 97 932 человека, погибли – 2 581.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше сотни заболевших: COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19Медики прогнозируют вспышку туберкулеза из-за ковида
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Новая сотня случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 125 новых случаев COVID-19, умерли два человека

14:26 01.04.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в Феодосийском медицинском центре
Лечение больных COVID-19 в Феодосийском медицинском центре - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли два человека. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 130 пациентов.

Ситуация с ковидом в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрирован 71 новый случай болезни. Всего с начала пандемии выявлено 214 563 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 10 человек, за все время на стационарном лечении находились 63 478 пациентов. Количество выздоровевших за сутки составляет 103 человека, за весь период – 206 927", - говорится в Telegram-канале минздрава республики.
От осложнений вируса скончался один человек. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 428.
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Ситуация с ковидом в Севастополе

По данным портала Стопкоронавирус.рф, в городе зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент.
В ковидные госпитали было госпитализировано пять пациентов. Справились с болезнью 50 севастопольцев.
Всего с начала пандемии в городе выявлено 100 755 подтвержденных случая заболевания COVID-19, выздоровели – 97 932 человека, погибли – 2 581.
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