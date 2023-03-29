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Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: сводка на 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2023
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Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: сводка на 29 марта
Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: сводка на 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: сводка на 29 марта
В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 90... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T10:46
2023-03-29T10:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 90 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 330 положительных на COVID-19.Скончался еще один человек. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5427.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов среди пациентов с коронавирусом не было."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 62 пациента, из них 56 - с подтвержденным COVID-19", - сообщается на сайте правительства Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 593 человека, выздоровели 97 762.Читайте также на РИА Новости Крым:В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и СевастополюПочему умирают от COVID-19
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, крым, новости крыма, севастополь
Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: сводка на 29 марта

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 91 случай COVID-19, умер один человек

10:46 29.03.2023
 
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© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 90 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 330 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 63 433 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 75 человек, за весь период – 206 607", - говорится в Telegram-канале регионального минздрава.
Скончался еще один человек. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5427.

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов среди пациентов с коронавирусом не было.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 62 пациента, из них 56 - с подтвержденным COVID-19", - сообщается на сайте правительства Севастополя.

В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 593 человека, выздоровели 97 762.
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