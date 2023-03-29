https://crimea.ria.ru/20230329/situatsiya-s-covid-v-krymu-i-sevastopole-svodka-na-29-marta-1127831136.html

Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: сводка на 29 марта

Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: сводка на 29 марта - РИА Новости Крым, 29.03.2023

Ситуация с COVID в Крыму и Севастополе: сводка на 29 марта

В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 90... РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T10:46

2023-03-29T10:46

2023-03-29T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, умер один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 90 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 82 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 214 330 положительных на COVID-19.Скончался еще один человек. Общее количество жертв пандемии в регионе достигло 5427.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано девять новых случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов среди пациентов с коронавирусом не было."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 62 пациента, из них 56 - с подтвержденным COVID-19", - сообщается на сайте правительства Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 100 593 человека, выздоровели 97 762.Читайте также на РИА Новости Крым:В 38 регионах России растет число госпитализаций пациентов с COVID-19Новый скачок заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и СевастополюПочему умирают от COVID-19

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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