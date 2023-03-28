https://crimea.ria.ru/20230328/rnkb-vydal-bolee-1-mlrd-rubley-kreditov-s-nachala-goda-po-programme-1764-1127811628.html

РНКБ выдал более 1 млрд рублей кредитов с начала года по "Программе 1764"

РНКБ выдал более 1 млрд рублей кредитов с начала года по "Программе 1764" - РИА Новости Крым, 28.03.2023

РНКБ выдал более 1 млрд рублей кредитов с начала года по "Программе 1764"

РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года предоставил заемщикам более 1 миллиарда рублей в рамках государственной "Программы 1764" по льготному кредитованию субъектов... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T12:35

2023-03-28T12:35

2023-03-28T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) с начала 2023 года предоставил заемщикам более 1 миллиарда рублей в рамках государственной "Программы 1764" по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом более 70% таких кредитов выдали предпринимателям, работающим на территории Республики Крым и Севастополя, сообщает банк.В соответствиями с условиями программы, утвержденной постановлением правительства РФ № 1764, представители бизнеса могут взять кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 11% годовых, а также кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых.При этом заемщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях - сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, туристская деятельность, деятельность в области информации и связи, транспортировка и хранение, деятельность в области здравоохранения. Подробнее с перечнем отраслей можно ознакомиться на сайте РНКБ."В целом за все время действия программы мы предоставили представителям малого и среднего бизнеса более 32 миллиардов рублей. Спрос предпринимателей на эту программу постоянно растет, так как она является одним из самых эффективных инструментов льготного кредитования", - прокомментировал вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.В РНКБ напомнили, что с сентября 2022 года банк также принимает заявки на кредитование инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики по новой льготной программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Воспользоваться ею могут предприятия, деятельность которых относится к сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и другим.

https://crimea.ria.ru/20230314/rnkb-s-nachala-goda-vydal-bolee-1000-ipotechnykh-kreditov-na-4-mlrd-rubley-1127529053.html

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рнкб (пао), крым, новости крыма, экономика, общество