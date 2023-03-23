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Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 23.03.2023
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Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за сутки
Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за сутки
Керченская переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T10:23
2023-03-23T10:23
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
кубань
крым
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Работа паромов на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 797 рейсов.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Погода на Керченской переправеПогода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Сухопутный коридор проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиковАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, транспорт, новости, новости крыма
Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за сутки

Минтранс: Керченская переправа работает штатно и без штормовых предупреждений

10:23 23.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Работа паромов на Керченской переправе

После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 797 рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 110 196 пассажиров, 87 598 автотранспортных средств и 10 819 железнодорожных вагонов", - проинформировали в ведомстве.
Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.

Погода на Керченской переправе

Погода благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 23 марта ветер северо-восточный 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая. Волна в проливе 30-80 см, температура воздуха +11…13 градусов", - говорится в сообщении Минтранса.
С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Сухопутный коридор проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность 387 км. Дорогу сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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