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На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым
На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым - РИА Новости Крым, 23.03.2023
На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым
В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T12:55
2023-03-23T12:55
2023-03-23T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Кубани.За минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли на полуостров 276 машин и 321 пассажира.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 110 тысяч пассажиров, 87,5 тысяч автотранспортных средств и около 10,9 тысяч железнодорожных вагонов.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за суткиДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора
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керчь, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, кубань, транспорт, новости, новости крыма
На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым
Оперштаб Кубани: в очереди на паромы в Крым стоят 26 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
За минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли на полуостров 276 машин и 321 пассажира.
"23 марта на парковке в поселке Ильич находятся 26 автомобилей. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы", - говорится в сообщении.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 110 тысяч пассажиров, 87,5 тысяч автотранспортных средств и около 10,9 тысяч железнодорожных вагонов.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают все большегрузы.
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