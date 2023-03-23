https://crimea.ria.ru/20230323/na-kerchenskoy-pereprave-ochered-skolko-avto-ozhidayut-paromy-v-krym-1127720464.html

На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым

На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым - РИА Новости Крым, 23.03.2023

На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым

В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T12:55

2023-03-23T12:55

2023-03-23T12:55

керчь

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

кубань

транспорт

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124898023_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6df2b2f6f145f2b11157cdf8b966e55f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Кубани.За минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли на полуостров 276 машин и 321 пассажира.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 110 тысяч пассажиров, 87,5 тысяч автотранспортных средств и около 10,9 тысяч железнодорожных вагонов.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за суткиДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора

керчь

крым

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, кубань, транспорт, новости, новости крыма