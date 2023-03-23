Рейтинг@Mail.ru
На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230323/na-kerchenskoy-pereprave-ochered-skolko-avto-ozhidayut-paromy-v-krym-1127720464.html
На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым
На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым - РИА Новости Крым, 23.03.2023
На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым
В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T12:55
2023-03-23T12:55
керчь
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
кубань
транспорт
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124898023_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6df2b2f6f145f2b11157cdf8b966e55f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Кубани.За минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли на полуостров 276 машин и 321 пассажира.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 110 тысяч пассажиров, 87,5 тысяч автотранспортных средств и около 10,9 тысяч железнодорожных вагонов.В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за суткиДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютАксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора
керчь
крым
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0f/1124898023_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b7ef42af717202490e948978ef046e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, кубань, транспорт, новости, новости крыма
На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым

Оперштаб Кубани: в очереди на паромы в Крым стоят 26 автомобилей

12:55 23.03.2023
 
© РИА Новости КрымГрузовики на Керченской паромной переправе
Грузовики на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стоят 26 автомобилей. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
За минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли на полуостров 276 машин и 321 пассажира.
"23 марта на парковке в поселке Ильич находятся 26 автомобилей. На месте работают волонтеры. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы", - говорится в сообщении.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 110 тысяч пассажиров, 87,5 тысяч автотранспортных средств и около 10,9 тысяч железнодорожных вагонов.
В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только машины с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают все большегрузы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Паромы, погода и обстановка на Керченской переправе: данные за сутки
Дороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируют
Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора
 
КерчьКерченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКрымКубаньТранспортНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Инвестиции в Крым по итогам года составили порядка 300 млрд рублей
13:52Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
13:48Власти защитят интересы людей при уходе иностранных компаний - Мишустин
13:43Мишустин: прямая помощь бизнесу превысила 1,5 трлн рублей в 2022 году
13:37Карта "Мир"– лучший попутчик в отпуске и путешествии
13:31В Турции произошло новое землетрясение
13:23Мишустин оценил продовольственную безопасность России
13:12Опыт Севастополя поможет россиянам лучше знать историю родного края
13:02Сколько больниц построили в России за год
12:55На Керченской переправе очередь: сколько авто ожидают паромы в Крым
12:45Выполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – Мишустин
12:41Звуки взрывов в Евпатории – власти назвали причину
12:38В Севастополе установили памятную доску погибшему в СВО десантнику
12:30По России был нанесен санкционный удар – Мишустин
11:48Дело о мошенничестве с пенсионерами: в Крыму задержаны восемь человек
11:32О российском оружии, Украине и ордере МУС: главное из интервью Медведева
11:31Аксенов призвал мэров активизировать уборку кладбищ к Пасхе
10:51Число случаев сибирской язвы выросло – возбуждено уголовное дело
10:42Рост числа заболевших и умерших: сводка по COVID в Крыму и Севастополе
10:33Смертельное ДТП с пятью авто в Симферополе – возбуждено дело
Лента новостейМолния