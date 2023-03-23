https://crimea.ria.ru/20230323/idealnoe-mesto-dlya-svadby-kurort-mriya-resort--spa-priznan-luchshim-1127728653.html

Идеальное место для свадьбы: курорт Mriya Resort & SPA признан лучшим

Идеальное место для свадьбы: курорт Mriya Resort & SPA признан лучшим - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Идеальное место для свадьбы: курорт Mriya Resort & SPA признан лучшим

Идеальная свадьба – в Крыму. Курорт Mriya Resort & SPA, расположенный в самом сердце Южнобережья, признан лучшим курортным отелем для свадьбы в России. РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T15:53

2023-03-23T15:53

2023-03-23T15:56

mriya resort &spa

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Идеальная свадьба – в Крыму. Курорт Mriya Resort & SPA, расположенный в самом сердце Южнобережья, признан лучшим курортным отелем для свадьбы в России.Церемония награждения главной свадебной премии России Wedding Travel Awards состоялась в Four Seasons Hotel Moscow. Ее проводит журнал Wedding для профессионалов свадебной индустрии. За звание лучших из лучших соревновались премиальные отели Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани, Республики Крым.В конце февраля состоялась церемония награждения победителей главной свадебной премии Южного федерального округа Wedding Awards South, где крымский курорт стал лучшим luxury отелем в ЮФО. А в 2020 Mriya Resort &SPA стал обладателем премии Wedding Awards как лучший курортный отель для свадьбы в России.Свадьба мечты в MriyaНа курорте Mriya Resort & Spa есть все для идеальной свадьбы. Отель расположился в одном из самых живописных мест крымского полуострова: с одной стороны открывается вид на гряду Ай-Петри, с другой — на Черное море. Комплекс имеет большую парковую зону с идеальными газонами, цветами, деревьями и уникальными объектами ландшафтного дизайна. Таким образом, это прекрасное место для красивой свадебной фотосессии.На территории отельного комплекса есть большой выбор открытых площадок. Представлены локации, на которых можно с комфортом разместить до 1500 человек. Кроме того, есть возможность организовать выездную церемонию в разных стилях: на винограднике, в Японском саду, в Винном парке или на пляже. Любителям необычных церемоний Mriya предлагает альтернативные варианты - свадьба на вилле, банкет на яхте или во дворцах Крыма.Белоснежное шоу в Mriya19-21 мая курортный комплекс организовывает для молодоженов и всех специалистов свадебной индустрии "Белоснежное шоу". Программа проходит на территории Центра винного туризма WINEPARK. Гости шоу познакомятся с экспертами свадебной индустрии, профессиональными ведущими, артистами и командами профессиональных организаторов.Для участников подготовлена насыщенная двухдневная программа. Их ждут выступления экспертов свадебной индустрии и лучших российских ведущих, эксклюзивный показ свадебной моды от лучших дизайнеров в виноградниках, экскурсии по свадебным локациям курорта, welcome-фуршет, вечеринки, выставка и тематические зоны, лекции и мастер-классы, а также розыгрыш подарков. Главный приз – "Свадьба мечты в Mriya". Подробности на сайте организаторов.*рекламаООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comтокен: 4CQwVszH9pSXrE2wjia

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, отдых, крым, новости крыма