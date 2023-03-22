https://crimea.ria.ru/20230322/rnkb-predostavil-proektnoe-finansirovanie-na-stroitelstvo-zhk-v-partenite-1127701305.html
РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените
РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените - РИА Новости Крым, 22.03.2023
РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените
РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" в размере 2,8 миллиарда рублей на реализацию первого... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T14:33
2023-03-22T14:33
2023-03-22T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" в размере 2,8 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства многоквартирного жилого комплекса в поселке городского типа Партенит, сообщает пресс-служба кредитной организации.Средства предоставлены до 2028 года. Площадь жилого комплекса составляет 46 тысяч квадратных метров. В состав ЖК войдут 12 типовых многоэтажных жилых домов, а также торговый центр, паркинг и прочие объекты благоустройства и озеленения. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" входит в группу компаний "Севастопольстрой", в портфеле которой 270 реализованных проектов. Каждый третий севастополец живет в домах "Севастопольстроя".
https://crimea.ria.ru/20230314/rnkb-s-nachala-goda-vydal-bolee-1000-ipotechnykh-kreditov-na-4-mlrd-rubley-1127529053.html
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новости крыма, крым, рнкб (пао), строительство, жилье в крыму, жилье, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" в размере 2,8 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства многоквартирного жилого комплекса в поселке городского типа Партенит, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Средства предоставлены до 2028 года. Площадь жилого комплекса составляет 46 тысяч квадратных метров. В состав ЖК войдут 12 типовых многоэтажных жилых домов, а также торговый центр, паркинг и прочие объекты благоустройства и озеленения. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.
"Благодаря строительству новых жилых комплексов на полуострове сотни и тысячи семей могут приобрести новое жилье. За последние годы РНКБ профинансировал строительство новых объектов общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метров и в этом году рассчитывает превысить отметку в 2 миллиона квадратных метров", - приводятся в сообщении слова вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" входит в группу компаний "Севастопольстрой", в портфеле которой 270 реализованных проектов. Каждый третий севастополец живет в домах "Севастопольстроя".