Рейтинг@Mail.ru
РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230322/rnkb-predostavil-proektnoe-finansirovanie-na-stroitelstvo-zhk-v-partenite-1127701305.html
РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените
РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените - РИА Новости Крым, 22.03.2023
РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените
РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" в размере 2,8 миллиарда рублей на реализацию первого... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T14:33
2023-03-22T14:51
новости крыма
крым
рнкб (пао)
строительство
жилье в крыму
жилье
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_0:94:2048:1246_1920x0_80_0_0_3c3e458c798736846ae21ad2d493ec48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" в размере 2,8 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства многоквартирного жилого комплекса в поселке городского типа Партенит, сообщает пресс-служба кредитной организации.Средства предоставлены до 2028 года. Площадь жилого комплекса составляет 46 тысяч квадратных метров. В состав ЖК войдут 12 типовых многоэтажных жилых домов, а также торговый центр, паркинг и прочие объекты благоустройства и озеленения. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" входит в группу компаний "Севастопольстрой", в портфеле которой 270 реализованных проектов. Каждый третий севастополец живет в домах "Севастопольстроя".
https://crimea.ria.ru/20230314/rnkb-s-nachala-goda-vydal-bolee-1000-ipotechnykh-kreditov-na-4-mlrd-rubley-1127529053.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/74/1117237407_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_39c029ea4bbb62d3607216d85cb92cba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, рнкб (пао), строительство, жилье в крыму, жилье, экономика

РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените

14:33 22.03.2023 (обновлено: 14:51 22.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Галия ШакироваКрым, вид на Партенит и гору Кастель
Крым, вид на Партенит и гору Кастель - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" в размере 2,8 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства многоквартирного жилого комплекса в поселке городского типа Партенит, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Средства предоставлены до 2028 года. Площадь жилого комплекса составляет 46 тысяч квадратных метров. В состав ЖК войдут 12 типовых многоэтажных жилых домов, а также торговый центр, паркинг и прочие объекты благоустройства и озеленения. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.
"Благодаря строительству новых жилых комплексов на полуострове сотни и тысячи семей могут приобрести новое жилье. За последние годы РНКБ профинансировал строительство новых объектов общей площадью более 1,8 миллиона квадратных метров и в этом году рассчитывает превысить отметку в 2 миллиона квадратных метров", - приводятся в сообщении слова вице-президента – директора департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергея Билецкого.
ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" входит в группу компаний "Севастопольстрой", в портфеле которой 270 реализованных проектов. Каждый третий севастополец живет в домах "Севастопольстроя".
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
14 марта, 13:22
РНКБ с начала года выдал более 1000 ипотечных кредитов на 4 млрд рублей
Новости КрымаКрымРНКБ (ПАО)СтроительствоЖилье в КрымуЖильеЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47Оружие с ураном для Украины: в Крыму раскрыли цель Запада
16:24Землю опять трясет - сильные толчки в северном Иране
16:11В Госдуме предложили выслать британских дипломатов из России
15:58Армия России ударила по ангарам с техникой ВСУ возле Одессы
15:42США наращивают силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Шойгу
15:29Лавров рассказал о реакции России на поставки снарядов с ураном Киеву
15:21В Севастополе громко – работает МЧС
14:57Путин вручил награду руководителю ансамбля из Севастополя
14:33РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените
14:26Власти Крыма уточнили ущерб от атаки украинских беспилотников в Джанкое
14:14Шойгу: два беспилотника над Севастополем сбили девушки-военнослужащие
13:34ВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены дома
13:24Поставка Украине снарядов с ураном: к чему готовится Запад
13:19Выманил деньги под видом полицейского: в Крыму задержан серийный мошенник
13:13Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "формулу мира" Зеленского – Песков
12:56Вода из Днепра для Крыма будет дешевле, чем в среднем по ЮФО
12:45Из Краснодара в Крым за два часа: когда достроят новую дорогу
12:35Вернут ли в Крым скифское золото
11:22Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
11:13Часть Крыма в среду без воды из-за ремонтов
Лента новостейМолния