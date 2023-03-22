https://crimea.ria.ru/20230322/rnkb-predostavil-proektnoe-finansirovanie-na-stroitelstvo-zhk-v-partenite-1127701305.html

РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените

РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените - РИА Новости Крым, 22.03.2023

РНКБ предоставил проектное финансирование на строительство ЖК в Партените

РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" в размере 2,8 миллиарда рублей на реализацию первого... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T14:33

2023-03-22T14:33

2023-03-22T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) предоставил проектное финансирование ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" в размере 2,8 миллиарда рублей на реализацию первого этапа строительства многоквартирного жилого комплекса в поселке городского типа Партенит, сообщает пресс-служба кредитной организации.Средства предоставлены до 2028 года. Площадь жилого комплекса составляет 46 тысяч квадратных метров. В состав ЖК войдут 12 типовых многоэтажных жилых домов, а также торговый центр, паркинг и прочие объекты благоустройства и озеленения. Реализация проекта производится согласно ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов.ООО "Специализированный застройщик "СИМСТРОЙПРОЕКТ" входит в группу компаний "Севастопольстрой", в портфеле которой 270 реализованных проектов. Каждый третий севастополец живет в домах "Севастопольстроя".

https://crimea.ria.ru/20230314/rnkb-s-nachala-goda-vydal-bolee-1000-ipotechnykh-kreditov-na-4-mlrd-rubley-1127529053.html

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