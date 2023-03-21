https://crimea.ria.ru/20230321/v-sevastopole-zhenschina-zaplatit-krupnyy-shtraf-propisku-13-migrantov-1127674857.html

В Севастополе женщина заплатит крупный штраф за прописку 13 мигрантов

В Севастополе женщина заплатит крупный штраф за прописку 13 мигрантов - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Севастополе женщина заплатит крупный штраф за прописку 13 мигрантов

Жительница Севастополя заплатит штраф за предоставление фиктивной прописки иностранцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T15:36

2023-03-21T15:36

2023-03-21T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя заплатит штраф за предоставление фиктивной прописки иностранцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Уточняется, что в период с апреля по июль прошлого года подсудимая за плату поставила на фиктивный учет по месту пребывания в своем частном доме 13 иностранных граждан.Преступную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Расследование проведено Нахимовским районным отделом дознания ОМВД России.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.Ранее сотрудники МВД по Крыму возбудили уголовное дело в отношении четырех крымчан, которые предоставили фиктивную прописку гражданам Узбекистана, Азербайджана и Грузии.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновница ответит за фиктивную регистрацию иностранцев в АлуштеКрымчанину грозит тюрьма за фиктивную прописку узбеков-гастарбайтеров

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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