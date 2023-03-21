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В Севастополе женщина заплатит крупный штраф за прописку 13 мигрантов
В Севастополе женщина заплатит крупный штраф за прописку 13 мигрантов - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Севастополе женщина заплатит крупный штраф за прописку 13 мигрантов
Жительница Севастополя заплатит штраф за предоставление фиктивной прописки иностранцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T15:36
2023-03-21T15:36
2023-03-21T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя заплатит штраф за предоставление фиктивной прописки иностранцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Уточняется, что в период с апреля по июль прошлого года подсудимая за плату поставила на фиктивный учет по месту пребывания в своем частном доме 13 иностранных граждан.Преступную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Расследование проведено Нахимовским районным отделом дознания ОМВД России.Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.Ранее сотрудники МВД по Крыму возбудили уголовное дело в отношении четырех крымчан, которые предоставили фиктивную прописку гражданам Узбекистана, Азербайджана и Грузии.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновница ответит за фиктивную регистрацию иностранцев в АлуштеКрымчанину грозит тюрьма за фиктивную прописку узбеков-гастарбайтеров
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РИА Новости Крым
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В Севастополе женщина заплатит крупный штраф за прописку 13 мигрантов
Жительница Севастополя заплатит штраф за фиктивную прописку мигрантов
15:36 21.03.2023 (обновлено: 16:39 21.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя заплатит штраф за предоставление фиктивной прописки иностранцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Уточняется, что в период с апреля по июль прошлого года подсудимая за плату поставила на фиктивный учет по месту пребывания в своем частном доме 13 иностранных граждан.
"При этом женщина не имела намерения предоставить им жилое помещение для проживания. В результате уполномоченные органы были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением правил миграционного учета", – говорится в сообщении.
Преступную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Расследование проведено Нахимовским районным отделом дознания ОМВД России.
Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Ранее сотрудники МВД по Крыму возбудили уголовное дело
в отношении четырех крымчан, которые предоставили фиктивную прописку гражданам Узбекистана, Азербайджана и Грузии.
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