Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230321/sevastopole-direktor-kompanii-popalsya-na-khischenii-byudzhetnykh-sredstv-1127671068.html
В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств
В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств
В Севастополе директор компании, оказывающей строительные и транспортные услуги, пошел на подлог ради сотен тысяч бюджетных рублей и попался налоговикам, теперь РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T13:23
2023-03-21T14:10
прокуратура города севастополя
севастополь
происшествия
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе директор компании, оказывающей строительные и транспортные услуги, пошел на подлог ради сотен тысяч бюджетных рублей и попался налоговикам, теперь он ждет суда. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры города.Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Он пытался обманным путем получить возмещение из госбюджета в размере более чем 380 тыс. рублей, для чего указал в налоговой декларации заведомо ложные сведения об оплате мнимых работ и услуг для трех организаций-заказчиков, рассказали в прокуратуре.Отмечается, что до похищения бюджетных средств дело не дошло: сотрудники налоговой службы обнаружили обман в ходе контрольной проверки инспекции. Теперь злоумышленник ждет суда. куда уже переданы материалы уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_45:0:1485:1080_1920x0_80_0_0_3b48ecfa58f29cdf56e41a0d14febba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, крым, новости, новости крыма
В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств

В Севастополе директор компании рискнул похитить бюджетные средства и попался налоговикам

13:23 21.03.2023 (обновлено: 14:10 21.03.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе директор компании, оказывающей строительные и транспортные услуги, пошел на подлог ради сотен тысяч бюджетных рублей и попался налоговикам, теперь он ждет суда. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры города.
Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Он пытался обманным путем получить возмещение из госбюджета в размере более чем 380 тыс. рублей, для чего указал в налоговой декларации заведомо ложные сведения об оплате мнимых работ и услуг для трех организаций-заказчиков, рассказали в прокуратуре.
"В действительности договоры на оказание услуг и выполнение работ возглавляемой им фирмой с данными предприятиями не заключались, оплата не производилась, в связи с чем основания для возмещения суммы налога на добавленную стоимость отсутствовали", – пояснили в ведомстве.
Отмечается, что до похищения бюджетных средств дело не дошло: сотрудники налоговой службы обнаружили обман в ходе контрольной проверки инспекции. Теперь злоумышленник ждет суда. куда уже переданы материалы уголовного дела.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы
В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах
В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах
 
Прокуратура города СевастополяСевастопольПроисшествияКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Украинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известно
16:37Украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской области
16:24Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборах
16:05Птичий грипп на Херсонщине: у восьмерых человек заподозрили болезнь
15:51В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой: что известно
15:43В Белом доме высказались о поставках Украине истребителей F-16
15:36В Севастополе женщина заплатит крупный штраф за прописку 13 мигрантов
15:17МЧС Севастополя предупреждает о фейковых звонках "спасателей"
15:11Ватный пионер из Крыма полетит в космос
14:41Российские летчики сбили украинский штурмовик в ДНР
14:32Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - Минобороны
14:29В Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев
13:40В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни – указ Аксенова
13:33Полмиллиона тонн грузов и 600 тысяч пассажиров: КЖД подвели итог февраля
13:29Клиенты РНКБ приобрели в офисах банка более 600 тысяч стартовых пакетов
13:23В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств
13:18Площадь орошения полей Крыма в этом году превысит 44 тысячи гектаров
13:10Атака дронов на Крым: эксперты оценили версию Киева о подрыве "Калибров"
12:53В Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека 1:01
12:47Детей из Херсонской области отправят на берег Японского моря – Сальдо
Лента новостейМолния