https://crimea.ria.ru/20230321/sevastopole-direktor-kompanii-popalsya-na-khischenii-byudzhetnykh-sredstv-1127671068.html

В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств

В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств

В Севастополе директор компании, оказывающей строительные и транспортные услуги, пошел на подлог ради сотен тысяч бюджетных рублей и попался налоговикам, теперь РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T13:23

2023-03-21T13:23

2023-03-21T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе директор компании, оказывающей строительные и транспортные услуги, пошел на подлог ради сотен тысяч бюджетных рублей и попался налоговикам, теперь он ждет суда. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры города.Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Он пытался обманным путем получить возмещение из госбюджета в размере более чем 380 тыс. рублей, для чего указал в налоговой декларации заведомо ложные сведения об оплате мнимых работ и услуг для трех организаций-заказчиков, рассказали в прокуратуре.Отмечается, что до похищения бюджетных средств дело не дошло: сотрудники налоговой службы обнаружили обман в ходе контрольной проверки инспекции. Теперь злоумышленник ждет суда. куда уже переданы материалы уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, крым, новости, новости крыма