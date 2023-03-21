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В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств
В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств
В Севастополе директор компании, оказывающей строительные и транспортные услуги, пошел на подлог ради сотен тысяч бюджетных рублей и попался налоговикам, теперь РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T13:23
2023-03-21T13:23
2023-03-21T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе директор компании, оказывающей строительные и транспортные услуги, пошел на подлог ради сотен тысяч бюджетных рублей и попался налоговикам, теперь он ждет суда. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры города.Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Он пытался обманным путем получить возмещение из госбюджета в размере более чем 380 тыс. рублей, для чего указал в налоговой декларации заведомо ложные сведения об оплате мнимых работ и услуг для трех организаций-заказчиков, рассказали в прокуратуре.Отмечается, что до похищения бюджетных средств дело не дошло: сотрудники налоговой службы обнаружили обман в ходе контрольной проверки инспекции. Теперь злоумышленник ждет суда. куда уже переданы материалы уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, севастополь, происшествия, крым, новости, новости крыма
В Севастополе директор компании попался на хищении бюджетных средств
В Севастополе директор компании рискнул похитить бюджетные средства и попался налоговикам
13:23 21.03.2023 (обновлено: 14:10 21.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе директор компании, оказывающей строительные и транспортные услуги, пошел на подлог ради сотен тысяч бюджетных рублей и попался налоговикам, теперь он ждет суда. Об этом сообщили пресс-службе прокуратуры города.
Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Он пытался обманным путем получить возмещение из госбюджета в размере более чем 380 тыс. рублей, для чего указал в налоговой декларации заведомо ложные сведения об оплате мнимых работ и услуг для трех организаций-заказчиков, рассказали в прокуратуре.
"В действительности договоры на оказание услуг и выполнение работ возглавляемой им фирмой с данными предприятиями не заключались, оплата не производилась, в связи с чем основания для возмещения суммы налога на добавленную стоимость отсутствовали", – пояснили в ведомстве.
Отмечается, что до похищения бюджетных средств дело не дошло: сотрудники налоговой службы обнаружили обман в ходе контрольной проверки инспекции. Теперь злоумышленник ждет суда. куда уже переданы материалы уголовного дела.
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