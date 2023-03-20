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Воздушные массы с Атлантики: прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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Воздушные массы с Атлантики: прогноз погоды для Крыма на понедельник
Воздушные массы с Атлантики: прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Воздушные массы с Атлантики: прогноз погоды для Крыма на понедельник
В ближайшие несколько суток погода на полуострове будет зависеть от термически однородной воздушной массы с Атлантики, сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T00:01
2023-03-20T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько суток погода на полуострове будет зависеть от термически однородной воздушной массы с Атлантики, сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Направление ветра северное и северо-западное 7-12 м/с. Ночью +2...4, а днем воздух прогреется до 9-11 градусов выше нуля.В Севастополе в понедельник также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. В ночное время +5…7, а днем столбики термометров покажут +8…10.На курортах республики в понедельник сохранится переменная облачность, без осадков.В Ялте и Алуште ночью +7… 9, днем +11… 13 градусов.В Евпатории, Судаке и Феодосии немного прохладнее: ночью +4… 6, а днем +10…12Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма придумали, как загрузить здравницы в межсезоньеКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиковОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230319/may-v-kontse-marta--v-krym-idet-20-gradusnoe-teplo-1127600350.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Воздушные массы с Атлантики: прогноз погоды для Крыма на понедельник

В понедельник в Крыму северный ветер и до 13 градусов тепла

00:01 20.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В ближайшие несколько суток погода на полуострове будет зависеть от термически однородной воздушной массы с Атлантики, сообщили в Крымском гидрометцентре.
"Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, умеренный. Температура воздуха в понедельник ночью +1…6, на ЮБК до +9, днем +8…13, в горах +2…7", - сообщили синоптики.
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В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Направление ветра северное и северо-западное 7-12 м/с. Ночью +2...4, а днем воздух прогреется до 9-11 градусов выше нуля.
В Севастополе в понедельник также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. В ночное время +5…7, а днем столбики термометров покажут +8…10.
На курортах республики в понедельник сохранится переменная облачность, без осадков.
В Ялте и Алуште ночью +7… 9, днем +11… 13 градусов.
В Евпатории, Судаке и Феодосии немного прохладнее: ночью +4… 6, а днем +10…12
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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00:01Воздушные массы с Атлантики: прогноз погоды для Крыма на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 марта
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