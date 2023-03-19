https://crimea.ria.ru/20230319/snova-smerti-koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127640111.html

Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, от осложнений скончались двое. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 119... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T10:44

2023-03-19T10:44

2023-03-19T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, от осложнений скончались двое. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 119 пациентов.Сводка по КрымуПо данным республиканского минздрава, на территории Крыма за сутки выявлено 68 больных ковидом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердили у 213 529 человек. В больницы госпитализировали 23 пациента, за весь период лечение прошли 63 271 пациента. Выздоровели 55 крымчан, летальных случаев не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.Сводка по СевастополюВ городе подтвердили диагноз у 23 человек, скончались два жителя в возрасте 87 и 88 лет."За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы восемь человек. Выписаны шесть пациентов. На данный момент в больницах находится 82 пациента из них 73 – с подтвержденным COVID-19", - указали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе переболели ковидом 100 269 человек, выздоровели 97 342.Роспотребнадзор об эпидситуации на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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