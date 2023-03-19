https://crimea.ria.ru/20230319/snova-smerti-koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1127640111.html
Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, от осложнений скончались двое. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 119... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T10:44
2023-03-19T10:44
2023-03-19T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, от осложнений скончались двое. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 119 пациентов.Сводка по КрымуПо данным республиканского минздрава, на территории Крыма за сутки выявлено 68 больных ковидом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердили у 213 529 человек. В больницы госпитализировали 23 пациента, за весь период лечение прошли 63 271 пациента. Выздоровели 55 крымчан, летальных случаев не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.Сводка по СевастополюВ городе подтвердили диагноз у 23 человек, скончались два жителя в возрасте 87 и 88 лет."За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы восемь человек. Выписаны шесть пациентов. На данный момент в больницах находится 82 пациента из них 73 – с подтвержденным COVID-19", - указали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе переболели ковидом 100 269 человек, выздоровели 97 342.Роспотребнадзор об эпидситуации на полуостровеЗаболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп в минус, COVID-19 в плюс: эпидситуация по Крыму и СевастополюЛетучий вирус: почему Крым сложный регион по птичьему гриппуСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирус
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, правительство севастополя, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, новости крыма
Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 91 случай заболевания COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, от осложнений скончались двое. Днем ранее COVID-19 был выявлен у 119 пациентов.
Сводка по Крыму
По данным республиканского минздрава, на территории Крыма за сутки выявлено 68 больных ковидом. Всего с начала пандемии диагноз подтвердили у 213 529 человек. В больницы госпитализировали 23 пациента, за весь период лечение прошли 63 271 пациента.
Выздоровели 55 крымчан, летальных случаев не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 425.
Сводка по Севастополю
В городе подтвердили диагноз у 23 человек, скончались два жителя в возрасте 87 и 88 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы восемь человек. Выписаны шесть пациентов. На данный момент в больницах находится 82 пациента из них 73 – с подтвержденным COVID-19", - указали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе переболели ковидом 100 269 человек, выздоровели 97 342.
Роспотребнадзор об эпидситуации на полуострове
Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти
, в сравнении с прошлой неделей число зарегистрированных случаев увеличилось на 2,5 процента. Неделей ранее в республике было зарегистрировано 407 случаев, в Севастополе – 326.
Во избежание заражения жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта и при посещении медучреждений.
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