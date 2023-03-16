https://crimea.ria.ru/20230316/v-krymu-utrennie-tumany-prognoz-pogody-na-chetverg-1127567719.html

В Крыму утренние туманы: прогноз погоды на четверг

В Крыму утренние туманы: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В Крыму утренние туманы: прогноз погоды на четверг

В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды и до 16 градусов тепла, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T00:01

2023-03-16T00:01

2023-03-16T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды и до 16 градусов тепла, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +12…14.На курортах полуострова переменная облачность, без осадков.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии температура воздуха в ночные часы +6…8, в дневные +12…14.В Евпатории ночью от 5 до 7 градусов тепла, ночью до +14.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиков

https://crimea.ria.ru/20230312/v-krym-idet-19-gradusnoe-teplo---fobos-1127458471.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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