https://crimea.ria.ru/20230316/v-krymu-utrennie-tumany-prognoz-pogody-na-chetverg-1127567719.html
В Крыму утренние туманы: прогноз погоды на четверг
В Крыму утренние туманы: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В Крыму утренние туманы: прогноз погоды на четверг
В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды и до 16 градусов тепла, сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T00:01
2023-03-16T00:01
2023-03-16T00:01
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севастополь
ялта
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евпатория
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды и до 16 градусов тепла, сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +12…14.На курортах полуострова переменная облачность, без осадков.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии температура воздуха в ночные часы +6…8, в дневные +12…14.В Евпатории ночью от 5 до 7 градусов тепла, ночью до +14.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКаким будет март в Крыму – прогноз синоптиков
https://crimea.ria.ru/20230312/v-krym-idet-19-gradusnoe-teplo---fobos-1127458471.html
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В Крыму утренние туманы: прогноз погоды на четверг
Прогноз погоды для Крыма на четверг, 16 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды и до 16 градусов тепла, сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, на южном побережье до +9, днем +12…17", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, туман, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +12…14.
На курортах полуострова переменная облачность, без осадков.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии температура воздуха в ночные часы +6…8, в дневные +12…14.
В Евпатории ночью от 5 до 7 градусов тепла, ночью до +14.
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