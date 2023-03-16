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В Крыму двое молодых людей совершили 35 краж из мечетей – приговор суда
В Крыму двое молодых людей совершили 35 краж из мечетей – приговор суда - РИА Новости Крым, 16.03.2023
В Крыму двое молодых людей совершили 35 краж из мечетей – приговор суда
Бахчисарайский районный суд вынес приговор двум молодым людям за совершение 35 краж из мечетей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T16:53
2023-03-16T16:53
2023-03-16T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд вынес приговор двум молодым людям за совершение 35 краж из мечетей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.В период с января по май 2022 года в Крыму был совершен ряд краж из помещений мечетей Духовного управления мусульман республики. По данным следствия, сначала религиозные объекты обворовывал 23-летний житель Симферополя, а позже он привлек к "делу" своего 29-летнего знакомого.В ходе рассмотрения дела подсудимые вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Суд признал их виновными и назначил одному из них наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму – 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Уточняется, что гражданские иски по делу заявлены не были.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем воры вломились в мечеть и украли аккумуляторВ Крыму рассказали о темпах строительства мечетей на полуостровеВ Крыму вор-серийник вынес из трех домов ювелирку на миллион
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В Крыму двое молодых людей совершили 35 краж из мечетей – приговор суда
В Крыму суд вынес приговор двум молодым людям за 35 краж из мечетей полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд вынес приговор двум молодым людям за совершение 35 краж из мечетей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В период с января по май 2022 года в Крыму был совершен ряд краж из помещений мечетей Духовного управления мусульман республики. По данным следствия, сначала религиозные объекты обворовывал 23-летний житель Симферополя, а позже он привлек к "делу" своего 29-летнего знакомого.
"Используя орудие взлома, преступники тайно, умышленно и из корыстных побуждений похищали деньги из ящика для пожертвований в крымских мечетях. Вместе они действовали до мая 2022 года, пока сотрудники следственных органов не пресекли их преступные действия. Судом установлено более 35 эпизодов краж из помещений мечетей", - сообщили в суде.
В ходе рассмотрения дела подсудимые вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Суд признал их виновными и назначил одному из них наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму – 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Уточняется, что гражданские иски по делу заявлены не были.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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