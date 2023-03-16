https://crimea.ria.ru/20230316/v-krymu-dvoe-molodykh-lyudey-sovershili-35-krazh-iz-mechetey--prigovor-suda-1127587844.html

В Крыму двое молодых людей совершили 35 краж из мечетей – приговор суда

В Крыму двое молодых людей совершили 35 краж из мечетей – приговор суда - РИА Новости Крым, 16.03.2023

В Крыму двое молодых людей совершили 35 краж из мечетей – приговор суда

Бахчисарайский районный суд вынес приговор двум молодым людям за совершение 35 краж из мечетей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе суда. РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T16:53

2023-03-16T16:53

2023-03-16T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Бахчисарайский районный суд вынес приговор двум молодым людям за совершение 35 краж из мечетей Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе суда.В период с января по май 2022 года в Крыму был совершен ряд краж из помещений мечетей Духовного управления мусульман республики. По данным следствия, сначала религиозные объекты обворовывал 23-летний житель Симферополя, а позже он привлек к "делу" своего 29-летнего знакомого.В ходе рассмотрения дела подсудимые вину признали в полном объеме, в содеянном раскаялись. Суд признал их виновными и назначил одному из них наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второму – 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Уточняется, что гражданские иски по делу заявлены не были.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем воры вломились в мечеть и украли аккумуляторВ Крыму рассказали о темпах строительства мечетей на полуостровеВ Крыму вор-серийник вынес из трех домов ювелирку на миллион

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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