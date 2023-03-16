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Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых
Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых
В марте 2014 года многие депутаты Верховной рады Украины, лояльные по отношению к полуострову, пытались отговорить руководство республики от проведения... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T19:45
2023-03-16T19:45
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В марте 2014 года многие депутаты Верховной рады Украины, лояльные по отношению к полуострову, пытались отговорить руководство республики от проведения референдума по воссоединению с Россией, а сейчас многих из этих политиков уже нети в живых. Об этом рассказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов."Я очень хорошо помню, как депутаты Верховной рады Украины, кто лояльно относился к Крыму, звонили мне и говорили: "Зачем вы так поступаете, зачем такие резкие радикальные движения? Все ваши страхи слишком преувеличены, не будет никакого уничтожения Крыма, не тап все плохо будет с русским языком, вы это все нагнетаете". Так вот этих людей, которые примерно в таком русле разговаривали, уже нет никого на Украине и, к сожалению, многих уже нет в живых", – сказал Константинов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам спикера парламента республики, с первых дней так называемого "Евромайдана" в Крыму поняли нацистскую сущность его организаторов и "били во все колокола", но опасения крымчан мало кто до конца понимал, даже некоторые представители российского политикума."Мы тогда понимали, что этот удар (госпереворот на Украине – ред.) был нацелен именно против России. Последующие события, война в Донбассе и специальная военная операция, подтвердили правоту крымчан", – отметил он.Константинов подчеркнул, что сегодня все понимают, что крымчане сделали осознанный и единственно возможный выбор, воссоединившись с Россией.Он также отметил, что единый порыв населения Крыма в 2014 году был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным, решение которого стало "жизнеутверждающим не только для Крыма, но и, как мы потом поняли по всем происходящим событиям, для всей России".Читайте также на РИА Новости Крым:Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для РоссииДевять лет дома: Крым отмечает годовщину референдума о воссоединении с РФКрым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Глава ГС РК Константинов: многих лояльных Крыму политиков на Украине уже нет в живых
Глава ГС РК Константинов: многих лояльных Крыму политиков на Украине уже нет в живых
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владимир константинов, видео
Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В марте 2014 года многие депутаты Верховной рады Украины, лояльные по отношению к полуострову, пытались отговорить руководство республики от проведения референдума по воссоединению с Россией, а сейчас многих из этих политиков уже нети в живых. Об этом рассказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
2023-03-16T19:45
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Константинов: многих лояльных Крыму украинских политиков уже нет в живых

Глава ГС РК Константинов: многих лояльных Крыму политиков на Украине уже нет в живых

19:45 16.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. В марте 2014 года многие депутаты Верховной рады Украины, лояльные по отношению к полуострову, пытались отговорить руководство республики от проведения референдума по воссоединению с Россией, а сейчас многих из этих политиков уже нети в живых. Об этом рассказал председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.
"Я очень хорошо помню, как депутаты Верховной рады Украины, кто лояльно относился к Крыму, звонили мне и говорили: "Зачем вы так поступаете, зачем такие резкие радикальные движения? Все ваши страхи слишком преувеличены, не будет никакого уничтожения Крыма, не тап все плохо будет с русским языком, вы это все нагнетаете". Так вот этих людей, которые примерно в таком русле разговаривали, уже нет никого на Украине и, к сожалению, многих уже нет в живых", – сказал Константинов в ходе видеомоста Москва – Симферополь в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам спикера парламента республики, с первых дней так называемого "Евромайдана" в Крыму поняли нацистскую сущность его организаторов и "били во все колокола", но опасения крымчан мало кто до конца понимал, даже некоторые представители российского политикума.
"Мы тогда понимали, что этот удар (госпереворот на Украине – ред.) был нацелен именно против России. Последующие события, война в Донбассе и специальная военная операция, подтвердили правоту крымчан", – отметил он.
Константинов подчеркнул, что сегодня все понимают, что крымчане сделали осознанный и единственно возможный выбор, воссоединившись с Россией.
"Крымане первые из всех в России, да и в мире увидели, что такое украинский нацизм, увидели это зло, и нам сразу было понятно, что мы имеем дело со страшной силой, целью которой является уничтожение Крыма в полном смысле этого слова – культурном, политическом, чего уже греха таить, и физическом тоже", – сказал председатель Госсовета РК.
Он также отметил, что единый порыв населения Крыма в 2014 году был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным, решение которого стало "жизнеутверждающим не только для Крыма, но и, как мы потом поняли по всем происходящим событиям, для всей России".
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Владимир Константинов
 
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