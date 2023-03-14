https://crimea.ria.ru/20230314/rabota-kerchenskoy-perepravy-ostanovlena-1127530669.html

Работа Керченской переправы остановлена

Работа Керченской переправы остановлена - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Работа Керченской переправы остановлена

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T14:47

2023-03-14T14:47

2023-03-14T14:47

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.На вторник в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам Росгидромета, 14 марта ветер усилится до 12-17 м/с, высота волны 70-120 см. Поскольку паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Сухопутная дорога через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой имеет протяженность 387 км. Сейчас ее ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причинуДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230314/v-kerchenskom-prolive-shtorm-kak-rabotaet-paromnaya-pereprava-1127518692.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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