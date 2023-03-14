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Работа Керченской переправы остановлена - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Работа Керченской переправы остановлена
Работа Керченской переправы остановлена - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Работа Керченской переправы остановлена
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T14:47
2023-03-14T14:47
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.На вторник в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам Росгидромета, 14 марта ветер усилится до 12-17 м/с, высота волны 70-120 см. Поскольку паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Сухопутная дорога через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой имеет протяженность 387 км. Сейчас ее ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причинуДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230314/v-kerchenskom-prolive-shtorm-kak-rabotaet-paromnaya-pereprava-1127518692.html
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Работа Керченской переправы остановлена

МЧС: работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды

14:47 14.03.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.
На вторник в Керченском проливе было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам Росгидромета, 14 марта ветер усилится до 12-17 м/с, высота волны 70-120 см. Поскольку паромная переправа является метеозависимым транспортом, водителям рекомендуют отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Сухопутная дорога через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой имеет протяженность 387 км. Сейчас ее ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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