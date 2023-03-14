https://crimea.ria.ru/20230314/khronika-krymskoy-vesny-14-marta-1127514949.html

Хроника Крымской весны: 14 марта

Хроника Крымской весны: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Хроника Крымской весны: 14 марта

РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T07:01

2023-03-14T07:01

2023-03-14T07:01

крымская весна

крымская весна: девять лет вместе

эксклюзивы риа новости крым

история

общество

крым

севастополь

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100006/16/1000061634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1017aad2cfc083790f3f85ccb411029c.jpg

Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В эти дни в соцсетях стали шириться фейки о нехватке продовольствия на полуострове, а тем временем со здания крымского парламента снимали украинский герб и отключали украинские радиостанции. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 12 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>14 марта- Крымчан порадовали сообщением, что 17 марта, понедельник, будет выходным днем.- По соцсетям распространяется фейк о том, что в Крыму на исходе продовольствие и принято решение о введении карточек на хлеб и на сахар. Министр аграрной политики Крыма Николай Полюшкин назвал сообщение ложью и заверил, что продуктов на полуострове достаточно.- С центральной части фасада здания крымского парламента снят украинский герб.- Спикер ВС Крыма Владимир Константинов заявил, что передача МДЦ "Артек" в ведение Украины даже не обсуждается, лагерь станет собственностью Крыма.- Из воинских частей, занимаемых украинскими военными, стали уходить их семьи.- Отключены украинские радиостанции на территории полуострова.- И. о. президента Украины Турчинов подписал указ об отмене декларации независимости Крыма. Новый украинский премьер Арсений Яценюк объявил о готовности "расширить представительство Крыма в Верховной раде". Крымский премьер Сергей Аксенов сообщил, что готов разговаривать только с легитимными властями Украины.- В Крыму зарегистрировано 69 международных наблюдателей из 23 стран, которые собираются присутствовать на участках для голосования. Представлены не только соседи РФ и постсоветские страны, но и США, Германия, Франция, Израиль, Испания, Португалия, Кипр и Китай.- В Севастополе прошла благотворительная акция "Солдатское сердце". Цель ее — дать возможность каждому ветерану города пройти бесплатное обследование у лучших врачей РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в КрымуПутин может посетить Крым на годовщину воссоединенияГлава Крыма оценил работу своей команды

https://crimea.ria.ru/20230124/kakim-budet-pamyatnik-geroyam-krymskoy-vesny-i-svo-v-sevastopole-1126540294.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, история, общество, крым, севастополь, политика