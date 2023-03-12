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Подразделение "России сегодня" в Крыму: Мы с вами уже 8 лет! - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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Подразделение "России сегодня" в Крыму: Мы с вами уже 8 лет!
Подразделение "России сегодня" в Крыму: Мы с вами уже 8 лет! - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Подразделение "России сегодня" в Крыму: Мы с вами уже 8 лет!
8 лет работает в Крыму Международная медиагруппа "Россия сегодня" - новостной сайт РИА Новости Крым и мультимедийный пресс-центр , а также радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T12:06
2023-03-12T12:06
медиагруппа "россия сегодня"
риа новости крым
сми
общество
крым
новости
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8 лет работает в Крыму Международная медиагруппа "Россия сегодня" - новостной сайт РИА Новости Крым и мультимедийный пресс-центр , а также радио "Спутник в Крыму". В этом триединстве мы создаем новости в режиме нон-стоп – из Крыма для мира – для всех, кто интересуется происходящим на полуострове. А также новостями с передовой, эксклюзивными репортажами о жизни новых регионов России. Подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказывает о том, что происходит на полуострове, а с февраля 2022 года мы также освещаем жизнь приграничных Крыму Запорожской и Херсонской областей.Мы оперативно реагируем на информационные тренды и запросы общества, совершенствуем свою работу, ведем социальные сети и верифицированный телеграм-канал РИА Новости Крым.Работа подразделения направлена в том числе и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе.Нам 8 лет! Подразделение "России сегодня" в Крыму принимает поздравления &gt;&gt;Бренд медиагруппы "Россия сегодня" узнаваем в Крыму и далеко за его пределами. Сотрудники подразделения получают различные награды от общественности и представителей всех ветвей власти.Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления &gt;&gt;Отдельно стоит отметить еще одного нашего уникального сотрудника – кота Мостика. Он и почетный экскурсовод, и почетный строитель, а главное – редактор котоновостей.В этот день мы получили множество поздравлений, спасибо вам всем! Мы работаем для вас!
крым
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96
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7 495 645-6601
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Подразделение "России сегодня" в Крыму отмечает 8-летие со дня создания
Подразделение "России сегодня" в Крыму отмечает 8-летие со дня создания
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, сми, общество, крым, новости, новости крыма, видео
Подразделение "России сегодня" в Крыму: Мы с вами уже 8 лет!
8 лет работает в Крыму Международная медиагруппа "Россия сегодня" - новостной сайт РИА Новости Крым и мультимедийный пресс-центр , а также радио "Спутник в Крыму". В этом триединстве мы создаем новости в режиме нон-стоп – из Крыма для мира – для всех, кто интересуется происходящим на полуострове. А также новостями с передовой, эксклюзивными репортажами о жизни новых регионов России.
2023-03-12T12:06
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Подразделение "России сегодня" в Крыму: Мы с вами уже 8 лет!

Подразделение "России сегодня" в Крыму празднует 8-летие

12:06 12.03.2023
 
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8 лет работает в Крыму Международная медиагруппа "Россия сегодня" - новостной сайт РИА Новости Крым и мультимедийный пресс-центр , а также радио "Спутник в Крыму". В этом триединстве мы создаем новости в режиме нон-стоп – из Крыма для мира – для всех, кто интересуется происходящим на полуострове. А также новостями с передовой, эксклюзивными репортажами о жизни новых регионов России.
Подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказывает о том, что происходит на полуострове, а с февраля 2022 года мы также освещаем жизнь приграничных Крыму Запорожской и Херсонской областей.
Мы оперативно реагируем на информационные тренды и запросы общества, совершенствуем свою работу, ведем социальные сети и верифицированный телеграм-канал РИА Новости Крым.
Работа подразделения направлена в том числе и на информационное просвещение. Мастер-классы и уроки, лекции и практики проводятся сотрудниками на регулярной основе.
Нам 8 лет! Подразделение "России сегодня" в Крыму принимает поздравления >>
Бренд медиагруппы "Россия сегодня" узнаваем в Крыму и далеко за его пределами. Сотрудники подразделения получают различные награды от общественности и представителей всех ветвей власти.
Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления >>
Отдельно стоит отметить еще одного нашего уникального сотрудника – кота Мостика. Он и почетный экскурсовод, и почетный строитель, а главное – редактор котоновостей.
В этот день мы получили множество поздравлений, спасибо вам всем! Мы работаем для вас!
Медиагруппа "Россия сегодня"РИА Новости КрымСМИОбществоКрымНовостиНовости Крыма
 
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