https://crimea.ria.ru/20230311/podrazdelenie-rossii-segodnya-v-krymu-prodolzhaet-prinimat-pozdravleniya-1127479993.html
Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления
Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления
Коллектив подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, которому 12 марта исполняется 8 лет, поприветствовали политики и общественные... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T14:37
2023-03-11T14:37
2023-03-11T14:37
миа "россия сегодня"
риа новости крым
общество
крым
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владимир константинов
анастасия гридчина
олег зубков
гия эрадзе
алла вертинская
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Коллектив подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, которому 12 марта исполняется 8 лет, поприветствовали политики и общественные деятели и деятели культуры.Председатель Государственного совета республики Крым Владимир Констанинов отметил высокий уровень интереса крымчан к работе коллектива.Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отметила оперативность и важность информации, которую можно услышать на радио "Спутник в Крыму" и прочитать на сайте РИА Новости Крым, услышать в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе. Она пожелала коллективу долголетия и продуктивной работы на благо полуострова.А руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская, в свою очередь, - ярких тем и хороших слушателей и читателей.Приветственные слова в адрес подразделения сказал также владелец парка львов Олег Зубков и заслуженный артист России, цирковой продюсер Гия Эрадзе.Нам 8 лет! Подразделение "России сегодня" в Крыму принимает поздравления >>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0b/1127480126_0:0:631:473_1920x0_80_0_0_c452acb101762ea3b47ab6c8a7077e2b.jpg
Поздравление подразделения "России сегодня" в Крыму с восьмилетием
Поздравление подразделения "России сегодня" в Крыму с восьмилетием от политиков и общественных деятелей
2023-03-11T14:37
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PT3M08S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления
Подразделение "России сегодня" в Крыму с восьмилетием поздравили политики и общественники