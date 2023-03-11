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Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления
Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления
Коллектив подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, которому 12 марта исполняется 8 лет, поприветствовали политики и общественные... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T14:37
2023-03-11T14:37
миа "россия сегодня"
риа новости крым
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Коллектив подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, которому 12 марта исполняется 8 лет, поприветствовали политики и общественные деятели и деятели культуры.Председатель Государственного совета республики Крым Владимир Констанинов отметил высокий уровень интереса крымчан к работе коллектива.Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отметила оперативность и важность информации, которую можно услышать на радио "Спутник в Крыму" и прочитать на сайте РИА Новости Крым, услышать в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе. Она пожелала коллективу долголетия и продуктивной работы на благо полуострова.А руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская, в свою очередь, - ярких тем и хороших слушателей и читателей.Приветственные слова в адрес подразделения сказал также владелец парка львов Олег Зубков и заслуженный артист России, цирковой продюсер Гия Эрадзе.Нам 8 лет! Подразделение "России сегодня" в Крыму принимает поздравления &gt;&gt;
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Поздравление подразделения "России сегодня" в Крыму с восьмилетием
Поздравление подразделения "России сегодня" в Крыму с восьмилетием от политиков и общественных деятелей
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миа "россия сегодня", риа новости крым, общество, крым, новости, владимир константинов, анастасия гридчина, олег зубков, гия эрадзе, алла вертинская, видео
Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления
Коллектив подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, которому 12 марта исполняется 8 лет, поприветствовали политики и общественные деятели и деятели культуры.
2023-03-11T14:37
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Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления

Подразделение "России сегодня" в Крыму с восьмилетием поздравили политики и общественники

14:37 11.03.2023
 
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Коллектив подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, которому 12 марта исполняется 8 лет, поприветствовали политики и общественные деятели и деятели культуры.
Председатель Государственного совета республики Крым Владимир Констанинов отметил высокий уровень интереса крымчан к работе коллектива.
"Все эти годы вы были вместе с нами, с Крымом, с крымчанами, с их проблемами и заботами – как в успехах Крыма и крымчан, когда нам удавалось построить грандиозные, фантастические объекты, преобразовать Крым, так и в проблемах и печалях, которые, к сожалению, тоже были в нашей истории, и мы их все вместе преодолели", - сказал он.
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отметила оперативность и важность информации, которую можно услышать на радио "Спутник в Крыму" и прочитать на сайте РИА Новости Крым, услышать в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе. Она пожелала коллективу долголетия и продуктивной работы на благо полуострова.
А руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская, в свою очередь, - ярких тем и хороших слушателей и читателей.
Приветственные слова в адрес подразделения сказал также владелец парка львов Олег Зубков и заслуженный артист России, цирковой продюсер Гия Эрадзе.
Нам 8 лет! Подразделение "России сегодня" в Крыму принимает поздравления >>
МИА "Россия сегодня"РИА Новости КрымОбществоКрымНовостиВладимир КонстантиновАнастасия ГридчинаОлег ЗубковГия ЭрадзеАлла Вертинская
 
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