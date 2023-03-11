https://crimea.ria.ru/20230311/podrazdelenie-rossii-segodnya-v-krymu-prodolzhaet-prinimat-pozdravleniya-1127479993.html

Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления

Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления

Коллектив подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, которому 12 марта исполняется 8 лет, поприветствовали политики и общественные... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T14:37

2023-03-11T14:37

2023-03-11T14:37

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олег зубков

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Коллектив подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму, которому 12 марта исполняется 8 лет, поприветствовали политики и общественные деятели и деятели культуры.Председатель Государственного совета республики Крым Владимир Констанинов отметил высокий уровень интереса крымчан к работе коллектива.Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отметила оперативность и важность информации, которую можно услышать на радио "Спутник в Крыму" и прочитать на сайте РИА Новости Крым, услышать в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе. Она пожелала коллективу долголетия и продуктивной работы на благо полуострова.А руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская, в свою очередь, - ярких тем и хороших слушателей и читателей.Приветственные слова в адрес подразделения сказал также владелец парка львов Олег Зубков и заслуженный артист России, цирковой продюсер Гия Эрадзе.Нам 8 лет! Подразделение "России сегодня" в Крыму принимает поздравления >>

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поздравление подразделения "России сегодня" в Крыму с восьмилетием Поздравление подразделения "России сегодня" в Крыму с восьмилетием от политиков и общественных деятелей 2023-03-11T14:37 true PT3M08S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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