https://crimea.ria.ru/20230312/podrazdelenie-rossii-segodnya-v-krymu-12-marta-prinimaet-pozdravleniya-1127489426.html
Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления
Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления
С праздником, с восьмилетием, подразделение международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Крыму поздравляют политики и чиновники, бойцы в зоне СВО и волонтеры! РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T09:32
2023-03-12T09:32
2023-03-12T09:32
медиагруппа "россия сегодня"
интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня"
сергей цеков
татьяна савицкая
"крымские феи"
чинитель
новости
общество
крым
риа новости крым
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С праздником, с восьмилетием, подразделение международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Крыму поздравляют политики и чиновники, бойцы в зоне СВО и волонтеры!Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил коллективу подразделения благодарность и уважение за работу.Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что подразделение - радио "Спутник в Крыму", сайт РИА Новости Крым, мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым в Симферополе - очень много сделало и продолжает делать на благо и Крыма, и России в целом. Он подчеркнул его авторитетность и популярность.Министр спорта Крыма Ольга Торубарова считает, что подразделение медиагруппы "России Сегодня" всегда было и остается надежным партнером для сотрудничества, а руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая поблагодарила за то, что наши сотрудники "всегда на передовой".Отдельно стоит привести теплые слова, которые в эти памятные для редакции дни прилетели с передовой. Артиллерист с позывным "Чинитель" прислал нам оттуда свое поздравление и поблагодарил за помощь и поддержку, которую оказывают бойцам сотрудники с начала СВО.Нам 8 лет! Подразделение "России сегодня" в Крыму принимает поздравления >>
https://crimea.ria.ru/20230311/podrazdelenie-rossii-segodnya-v-krymu-prodolzhaet-prinimat-pozdravleniya-1127479993.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Поздравление с 8-летием
Поздравление с 8-летием
2023-03-12T09:32
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PT4M19S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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медиагруппа "россия сегодня", интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", сергей цеков, татьяна савицкая, "крымские феи", чинитель, новости, общество, крым, риа новости крым, новости крыма, сми
Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления
Подразделение "России сегодня" в Крыму поздравили политики, бойцы в зоне СВО и волонтеры