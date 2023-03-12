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Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления
Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления - РИА Новости Крым, 12.03.2023
Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления
С праздником, с восьмилетием, подразделение международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Крыму поздравляют политики и чиновники, бойцы в зоне СВО и волонтеры! РИА Новости Крым, 12.03.2023
2023-03-12T09:32
2023-03-12T09:32
медиагруппа "россия сегодня"
интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня"
сергей цеков
татьяна савицкая
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чинитель
новости
общество
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С праздником, с восьмилетием, подразделение международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Крыму поздравляют политики и чиновники, бойцы в зоне СВО и волонтеры!Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил коллективу подразделения благодарность и уважение за работу.Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что подразделение - радио "Спутник в Крыму", сайт РИА Новости Крым, мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым в Симферополе - очень много сделало и продолжает делать на благо и Крыма, и России в целом. Он подчеркнул его авторитетность и популярность.Министр спорта Крыма Ольга Торубарова считает, что подразделение медиагруппы "России Сегодня" всегда было и остается надежным партнером для сотрудничества, а руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая поблагодарила за то, что наши сотрудники "всегда на передовой".Отдельно стоит привести теплые слова, которые в эти памятные для редакции дни прилетели с передовой. Артиллерист с позывным "Чинитель" прислал нам оттуда свое поздравление и поблагодарил за помощь и поддержку, которую оказывают бойцам сотрудники с начала СВО.Нам 8 лет! Подразделение "России сегодня" в Крыму принимает поздравления &gt;&gt;
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Поздравление с 8-летием
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медиагруппа "россия сегодня", интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", сергей цеков, татьяна савицкая, "крымские феи", чинитель, новости, общество, крым, риа новости крым, новости крыма, сми
Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления

Подразделение "России сегодня" в Крыму поздравили политики, бойцы в зоне СВО и волонтеры

09:32 12.03.2023
 
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С праздником, с восьмилетием, подразделение международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Крыму поздравляют политики и чиновники, бойцы в зоне СВО и волонтеры!
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил коллективу подразделения благодарность и уважение за работу.

"Вы всегда в повестке, всегда эффективны, компетентны. Процветания, мирного неба, главное - здоровья. Ну и победы совместной! Мы обречены на успех, сомнений нет. Коллектив - активный участник боевых действий, к сожалению, так пока надо говорить. Спасибо за позицию. И как наш президент сказал: СМИ – это новое оружие по преодолению фейков, вбросов, дезинформации, которые можно победить только с помощью честных информационных агентств, каким вы являетесь", - подчеркнул Сергей Аксенов.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что подразделение - радио "Спутник в Крыму", сайт РИА Новости Крым, мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым в Симферополе - очень много сделало и продолжает делать на благо и Крыма, и России в целом. Он подчеркнул его авторитетность и популярность.
Министр спорта Крыма Ольга Торубарова считает, что подразделение медиагруппы "России Сегодня" всегда было и остается надежным партнером для сотрудничества, а руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая поблагодарила за то, что наши сотрудники "всегда на передовой".

"Вы – пионеры. Я вас люблю, ценю. Творческих успехов. Пускай ваша дорога будет очень светлой, без препон, без вычеркивания слов из текста. Все, что вы думаете, пускай будет у вас на страницах, в ваших репортажах, в ваших интернет-ресурсах", - пожелала она коллективу.

Отдельно стоит привести теплые слова, которые в эти памятные для редакции дни прилетели с передовой. Артиллерист с позывным "Чинитель" прислал нам оттуда свое поздравление и поблагодарил за помощь и поддержку, которую оказывают бойцам сотрудники с начала СВО.
"Мы гордимся тем, что вы такие же профессионалы своего дела, как и мы здесь. Вы первые. Вы лучшие в Крыму. И мы это видим, ведь, несмотря на сотни километров расстояния, вы всегда где-то рядом. Будьте счастливы и здоровы. Всем нам скорейшей победы. Вместе победим!"
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Подразделение "России сегодня" в Крыму продолжает принимать поздравления
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