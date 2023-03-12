https://crimea.ria.ru/20230312/podrazdelenie-rossii-segodnya-v-krymu-12-marta-prinimaet-pozdravleniya-1127489426.html

Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления

Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Подразделение "России сегодня" в Крыму 12 марта принимает поздравления

С праздником, с восьмилетием, подразделение международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Крыму поздравляют политики и чиновники, бойцы в зоне СВО и волонтеры! РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T09:32

2023-03-12T09:32

2023-03-12T09:32

медиагруппа "россия сегодня"

интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня"

сергей цеков

татьяна савицкая

"крымские феи"

чинитель

новости

общество

крым

риа новости крым

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С праздником, с восьмилетием, подразделение международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Крыму поздравляют политики и чиновники, бойцы в зоне СВО и волонтеры!Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил коллективу подразделения благодарность и уважение за работу.Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что подразделение - радио "Спутник в Крыму", сайт РИА Новости Крым, мультимедийный пресс-центр РИА Новости Крым в Симферополе - очень много сделало и продолжает делать на благо и Крыма, и России в целом. Он подчеркнул его авторитетность и популярность.Министр спорта Крыма Ольга Торубарова считает, что подразделение медиагруппы "России Сегодня" всегда было и остается надежным партнером для сотрудничества, а руководитель общественного движения "Крымские феи" Татьяна Савицкая поблагодарила за то, что наши сотрудники "всегда на передовой".Отдельно стоит привести теплые слова, которые в эти памятные для редакции дни прилетели с передовой. Артиллерист с позывным "Чинитель" прислал нам оттуда свое поздравление и поблагодарил за помощь и поддержку, которую оказывают бойцам сотрудники с начала СВО.Нам 8 лет! Подразделение "России сегодня" в Крыму принимает поздравления >>

https://crimea.ria.ru/20230311/podrazdelenie-rossii-segodnya-v-krymu-prodolzhaet-prinimat-pozdravleniya-1127479993.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поздравление с 8-летием Поздравление с 8-летием 2023-03-12T09:32 true PT4M19S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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