https://crimea.ria.ru/20230311/khronika-krymskoy-vesny-11-marta-1127476343.html

Хроника Крымской весны: 11 марта

Хроника Крымской весны: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Хроника Крымской весны: 11 марта

РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T08:01

2023-03-11T08:01

2023-03-11T08:18

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 11 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>- Депутаты крымского парламента приняли решение об изменениях в республиканском бюджете. Требуются дополнительные 16 млн гривен (чуть более 62,4 млн руб.) на проведение референдума.- Утвержден новый прокурор Крыма. Новое лицо правопорядка необычно: это молодая красивая женщина. Тем не менее, на счету у Натальи Поклонской стаж работы в Генпрокуратуре Украины, она имеет репутацию профессионала, закончившего не одно "тяжелое" дело. В Киеве оперативно и очень бурно возмутились таким назначением.- В Крыму намерены национализировать флот ВМС Украины в Севастополе, а также корабли "Черноморнефтегаза".- В республике официально запрещена деятельность украинских объединений "Правый сектор"* и "Свобода"* (организации, признанные в РФ экстремистскими).- К берегам Турции прибыли военные корабли США: авианосец "Джордж Буш" и ракетный крейсер "Philippine Sea". По расчетам США, после смены власти в "незалежной", американские корабли должны были подойти к Крымскому полуострову и занять базу ЧФ РФ в Севастополе. Для защиты, само собой, демократических ценностей украинского государства. Однако события стали развиваться не по плану. Продвижение к Крыму невозможно без риска серьезного конфликта с Россией. Поэтому корабли США остаются в Турции.- Крымские парламентарии утвердили Декларацию о независимости и автономии Севастополя.- Принято постановление о восстановлении прав крымских татар. Русский, крымскотатарский и украинский языки получают в республике статус статус официальных.- Установлен контроль над Крымским управлением Приднепровской железной дороги. Работа отделения не нарушена. На вокзале проводится обязательной досмотр пассажиров прибывающих поездов.- МИД России сообщил о признании Декларации независимости Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – АксеновВ Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республикиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20190306/1116188190.html

https://crimea.ria.ru/20230310/khronika-krymskoy-vesny-10-marta-1127444529.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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