https://crimea.ria.ru/20230311/khronika-krymskoy-vesny-11-marta-1127476343.html
Хроника Крымской весны: 11 марта
Хроника Крымской весны: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Хроника Крымской весны: 11 марта
РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T08:01
2023-03-11T08:01
2023-03-11T08:18
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
история
общество
крым
политика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0a/1127476206_0:184:2635:1666_1920x0_80_0_0_f64ee4c346bff603921614528038b223.jpg
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 11 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>>- Депутаты крымского парламента приняли решение об изменениях в республиканском бюджете. Требуются дополнительные 16 млн гривен (чуть более 62,4 млн руб.) на проведение референдума.- Утвержден новый прокурор Крыма. Новое лицо правопорядка необычно: это молодая красивая женщина. Тем не менее, на счету у Натальи Поклонской стаж работы в Генпрокуратуре Украины, она имеет репутацию профессионала, закончившего не одно "тяжелое" дело. В Киеве оперативно и очень бурно возмутились таким назначением.- В Крыму намерены национализировать флот ВМС Украины в Севастополе, а также корабли "Черноморнефтегаза".- В республике официально запрещена деятельность украинских объединений "Правый сектор"* и "Свобода"* (организации, признанные в РФ экстремистскими).- К берегам Турции прибыли военные корабли США: авианосец "Джордж Буш" и ракетный крейсер "Philippine Sea". По расчетам США, после смены власти в "незалежной", американские корабли должны были подойти к Крымскому полуострову и занять базу ЧФ РФ в Севастополе. Для защиты, само собой, демократических ценностей украинского государства. Однако события стали развиваться не по плану. Продвижение к Крыму невозможно без риска серьезного конфликта с Россией. Поэтому корабли США остаются в Турции.- Крымские парламентарии утвердили Декларацию о независимости и автономии Севастополя.- Принято постановление о восстановлении прав крымских татар. Русский, крымскотатарский и украинский языки получают в республике статус статус официальных.- Установлен контроль над Крымским управлением Приднепровской железной дороги. Работа отделения не нарушена. На вокзале проводится обязательной досмотр пассажиров прибывающих поездов.- МИД России сообщил о признании Декларации независимости Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – АксеновВ Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республикиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20190306/1116188190.html
https://crimea.ria.ru/20230310/khronika-krymskoy-vesny-10-marta-1127444529.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0a/1127476206_86:0:2550:1848_1920x0_80_0_0_b37f6860c1a282289c6d65237d005569.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, история, общество, крым, политика, новости, новости крыма
Хроника Крымской весны: 11 марта
Крымская весна девять лет назад: новый прокурор Крыма Наталья Поклонская
08:01 11.03.2023 (обновлено: 08:18 11.03.2023)
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 11 марта 2014 года.
- Депутаты крымского парламента приняли решение об изменениях в республиканском бюджете. Требуются дополнительные 16 млн гривен (чуть более 62,4 млн руб.) на проведение референдума.
- Утвержден новый прокурор Крыма. Новое лицо правопорядка необычно: это молодая красивая женщина. Тем не менее, на счету у Натальи Поклонской стаж работы в Генпрокуратуре Украины, она имеет репутацию профессионала, закончившего не одно "тяжелое" дело. В Киеве оперативно и очень бурно возмутились таким назначением.
- В Крыму намерены национализировать флот ВМС Украины в Севастополе, а также корабли "Черноморнефтегаза".
- В республике официально запрещена деятельность украинских объединений "Правый сектор"* и "Свобода"* (организации, признанные в РФ экстремистскими).
- К берегам Турции прибыли военные корабли США: авианосец "Джордж Буш" и ракетный крейсер "Philippine Sea". По расчетам США, после смены власти в "незалежной", американские корабли должны были подойти к Крымскому полуострову и занять базу ЧФ РФ в Севастополе. Для защиты, само собой, демократических ценностей украинского государства. Однако события стали развиваться не по плану. Продвижение к Крыму невозможно без риска серьезного конфликта с Россией. Поэтому корабли США остаются в Турции.
- Крымские парламентарии утвердили Декларацию о независимости и автономии Севастополя.
- Принято постановление о восстановлении прав крымских татар. Русский, крымскотатарский и украинский языки получают в республике статус статус официальных.
- Установлен контроль над Крымским управлением Приднепровской железной дороги. Работа отделения не нарушена. На вокзале проводится обязательной досмотр пассажиров прибывающих поездов.
- МИД России сообщил о признании Декларации независимости Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации