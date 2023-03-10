https://crimea.ria.ru/20230310/mayor-sbu-priznala-krym-rossiyskim-i-mozhet-sest-v-tyurmu-na-8-let-1127472420.html

Майор СБУ признала Крым российским и может сесть в тюрьму на 8 лет

Майор СБУ признала Крым российским и может сесть в тюрьму на 8 лет - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Майор СБУ признала Крым российским и может сесть в тюрьму на 8 лет

Майору Службы безопасности Украины грозит до восьми лет тюрьмы за оправдание воссоединения Крыма с Россией и за именование событий в Буче "инсценировкой". Об... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T17:51

2023-03-10T17:51

2023-03-10T17:53

сбу (служба безопасности украины)

крым

россия

украина

политика

происшествия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/05/1117230554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f25aa5d79c34a1e586415fd66607010.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Майору Службы безопасности Украины грозит до восьми лет тюрьмы за оправдание воссоединения Крыма с Россией и за именование событий в Буче "инсценировкой". Об этом сообщила пресс-служба украинской Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере западного региона.По данным ведомства, обвиняемая – сотрудница управления СБУ Волынской области. Ей объявлено подозрение в "оправдании, отрицании и признании правомерной агрессии Российской Федерации против Украины".На данный момент ей избрана мера пресечения, но какая именно, в спецпрокуратуре не уточняют.Ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.В начале апреля прошлого года украинские власти и СМИ распространили видеозапись, якобы снятую в городе Буча Киевской области. На кадрах были запечатлены лежащие на дороге мертвые люди, которых киевский режим назвал "жертвами преступлений российских военнослужащих".В Минобороны РФ заявили, что данные фотографии и видеоматериалы – очередная провокация и инсценировка киевских властей. В ведомстве отметили, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не приемлет никаких обвинений в адрес российских военных. Он назвал произошедшее в Буче трагедией и чудовищным подлогом.Кроме того, многие пользователи после просмотра данного видео усомнились достоверность обвинений Киева в адрес российских военных. Так, на фото- и видеоматериалах возле тел погибших на земле не было крови. Также на видео было замечено, что некоторые "погибшие" шевелят руками и меняют положение тела.Читайте также на РИА Новости Крым:Фейковые дела на крымчан: на полуострове ответили КиевуУкраина направила в суд 180 уголовных дел против крымских силовиков"Фейковые новости": мэр Ялты отреагировала на новые обвинения Киева

крым

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), крым, россия, украина, политика, происшествия, общество