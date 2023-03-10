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Майор СБУ признала Крым российским и может сесть в тюрьму на 8 лет - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Майор СБУ признала Крым российским и может сесть в тюрьму на 8 лет
Майор СБУ признала Крым российским и может сесть в тюрьму на 8 лет - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Майор СБУ признала Крым российским и может сесть в тюрьму на 8 лет
Майору Службы безопасности Украины грозит до восьми лет тюрьмы за оправдание воссоединения Крыма с Россией и за именование событий в Буче "инсценировкой". Об... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T17:51
2023-03-10T17:53
сбу (служба безопасности украины)
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украина
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происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Майору Службы безопасности Украины грозит до восьми лет тюрьмы за оправдание воссоединения Крыма с Россией и за именование событий в Буче "инсценировкой". Об этом сообщила пресс-служба украинской Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере западного региона.По данным ведомства, обвиняемая – сотрудница управления СБУ Волынской области. Ей объявлено подозрение в "оправдании, отрицании и признании правомерной агрессии Российской Федерации против Украины".На данный момент ей избрана мера пресечения, но какая именно, в спецпрокуратуре не уточняют.Ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.В начале апреля прошлого года украинские власти и СМИ распространили видеозапись, якобы снятую в городе Буча Киевской области. На кадрах были запечатлены лежащие на дороге мертвые люди, которых киевский режим назвал "жертвами преступлений российских военнослужащих".В Минобороны РФ заявили, что данные фотографии и видеоматериалы – очередная провокация и инсценировка киевских властей. В ведомстве отметили, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не приемлет никаких обвинений в адрес российских военных. Он назвал произошедшее в Буче трагедией и чудовищным подлогом.Кроме того, многие пользователи после просмотра данного видео усомнились достоверность обвинений Киева в адрес российских военных. Так, на фото- и видеоматериалах возле тел погибших на земле не было крови. Также на видео было замечено, что некоторые "погибшие" шевелят руками и меняют положение тела.Читайте также на РИА Новости Крым:Фейковые дела на крымчан: на полуострове ответили КиевуУкраина направила в суд 180 уголовных дел против крымских силовиков"Фейковые новости": мэр Ялты отреагировала на новые обвинения Киева
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сбу (служба безопасности украины), крым, россия, украина, политика, происшествия, общество
Майор СБУ признала Крым российским и может сесть в тюрьму на 8 лет

Майору СБУ с Западной Украины грозит до 8 лет тюрьмы за признание Крыма российским

17:51 10.03.2023 (обновлено: 17:53 10.03.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Майору Службы безопасности Украины грозит до восьми лет тюрьмы за оправдание воссоединения Крыма с Россией и за именование событий в Буче "инсценировкой". Об этом сообщила пресс-служба украинской Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере западного региона.
По данным ведомства, обвиняемая – сотрудница управления СБУ Волынской области. Ей объявлено подозрение в "оправдании, отрицании и признании правомерной агрессии Российской Федерации против Украины".
"По данным следствия, служащая признавала аннексию Крыма, войну называла "гражданским конфликтом", а преступления российских военных в Буче – "инсценировкой", - говорится в сообщении.
На данный момент ей избрана мера пресечения, но какая именно, в спецпрокуратуре не уточняют.
Ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
В начале апреля прошлого года украинские власти и СМИ распространили видеозапись, якобы снятую в городе Буча Киевской области. На кадрах были запечатлены лежащие на дороге мертвые люди, которых киевский режим назвал "жертвами преступлений российских военнослужащих".
В Минобороны РФ заявили, что данные фотографии и видеоматериалы – очередная провокация и инсценировка киевских властей. В ведомстве отметили, за время нахождения этого населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не приемлет никаких обвинений в адрес российских военных. Он назвал произошедшее в Буче трагедией и чудовищным подлогом.
Кроме того, многие пользователи после просмотра данного видео усомнились достоверность обвинений Киева в адрес российских военных. Так, на фото- и видеоматериалах возле тел погибших на земле не было крови. Также на видео было замечено, что некоторые "погибшие" шевелят руками и меняют положение тела.
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