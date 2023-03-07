https://crimea.ria.ru/20230307/teplo-i-vetreno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1127379268.html

Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник

Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник

В Крыму 7 марта ожидается теплая сухая погода. При этом будет дуть порывистый юго-западный ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T00:01

2023-03-07T00:01

2023-03-07T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

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алушта

феодосия

судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 7 марта ожидается теплая сухая погода. При этом будет дуть порывистый юго-западный ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный: ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14 градусов.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью +4...6, днем +11...13 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машинКак теплая зима отразится на урожае зерновых в КрымуМай в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день

https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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