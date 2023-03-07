Рейтинг@Mail.ru
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230307/teplo-i-vetreno-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1127379268.html
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
В Крыму 7 марта ожидается теплая сухая погода. При этом будет дуть порывистый юго-западный ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T00:01
2023-03-07T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
судак
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123097149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_625fefac044a80e241c968cf140c0cae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 7 марта ожидается теплая сухая погода. При этом будет дуть порывистый юго-западный ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный: ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14 градусов.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью +4...6, днем +11...13 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машинКак теплая зима отразится на урожае зерновых в КрымуМай в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день
https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
феодосия
судак
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123097149_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2a89ae977b6833cd3ea9d90cd4b9421d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник

В Крыму 7 марта ожидается до 15 градусов тепла и порывистый ветер

00:01 07.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЦветение абрикоса
Цветение абрикоса - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 7 марта ожидается теплая сухая погода. При этом будет дуть порывистый юго-западный ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму порадует теплом и свежим весенним ветром. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на южном побережье до +8; днем +10…15, в горах +4…9", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +12...14.
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
28 февраля, 18:09
Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиков
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный: ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14 градусов.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 15 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью +4...6, днем +11...13 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машин
Как теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияСудакЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 7 марта
22:02Главные новости и заявления дня: 6 марта
21:24Главные новости Крыма: 6 марта
20:54Обвиняемые в теракте на Крымском мосту остались под арестом
20:46"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"*
20:33В Крыму внедорожник сбил пешехода в наушниках
19:58Новый пляж и авиасимуляторы: что нового предложат туристам в Севастополе
19:35Зачем в России нужно менять призывной возраст – мнение
19:04Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше
18:47Крымчанина оштрафовали за футболку с дискредитацией армии России
18:41Московский скульптор проиграл суд о плагиате в Севастополе
18:12Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий
17:58Боевики ВСУ обстреляли село в Белгородской области
17:35В Ялте осудили экс-директора департамента архитектуры
17:07Рост по COVID-19 зафиксирован в Крыму и Севастополе
16:32В Симферополе без газа остались почти 4 тысячи абонентов – адреса
15:47ЧП со слетевшим в озеро джипом в Кабардино-Балкарии: есть погибшие
15:34Российские войска уничтожили военную технику из США
15:22Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру в Донбассе
Лента новостейМолния