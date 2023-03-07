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Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
В Крыму 7 марта ожидается теплая сухая погода. При этом будет дуть порывистый юго-западный ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T00:01
2023-03-07T00:01
2023-03-07T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 7 марта ожидается теплая сухая погода. При этом будет дуть порывистый юго-западный ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный: ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14 градусов.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью +4...6, днем +11...13 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Керченской переправе: в очереди - сотня машинКак теплая зима отразится на урожае зерновых в КрымуМай в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день
https://crimea.ria.ru/20230228/kakim-budet-mart-v-krymu--prognoz-sinoptikov-1127268672.html
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Тепло и ветрено: прогноз погоды для Крыма на вторник
В Крыму 7 марта ожидается до 15 градусов тепла и порывистый ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Крыму 7 марта ожидается теплая сухая погода. При этом будет дуть порывистый юго-западный ветер до 18 м/с. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму порадует теплом и свежим весенним ветром. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на южном побережье до +8; днем +10…15, в горах +4…9", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный: ночью 5-10 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14 градусов.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до 15 градусов тепла.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью +4...6, днем +11...13 градусов.
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