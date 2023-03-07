https://crimea.ria.ru/20230307/chast-simferopolya-do-vechera-vtornika-bez-vody---adresa-1127381621.html

Часть Симферополя до вечера вторника без воды - адреса

Часть Симферополя до вечера вторника без воды - адреса - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Часть Симферополя до вечера вторника без воды - адреса

Часть Симферополя до вечера вторника без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T09:13

2023-03-07T09:13

2023-03-07T09:14

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крым

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евпатория

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Часть Симферополя до вечера вторника без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Отключение в СимферополеПо данным предприятия, в столице Крыма с 6 часов утра без воды улицы Кавказская, Пролетарская, Петропавловская, Володарского, Сергеева-Ценского, Краснознаменная, Таврическая, Некрасова, частично Караимская, Чехова, Севастопольская, Самокиша, Ленина, Крылова Одесская, Большевистская. Также без воды переулки Тихий, Белогорский, Крымчакский, Курчатова, Ремесленный, Керченский.Водоснабжение обещают восстановить к 20 часам.Подвоз водыПодвоз воды жителям перечисленных улиц с 10 до 11.30 обеспечат к перекрестку улицы Володарского и Тихого переулка, а также к перекрестку улиц Сергеева-Ценского и Турецкой.С полудня до 13 часов - на пересечении Большевистской и Таврической, Турецкой и Чехова.С 14.00 до 15 часов - на перекрестке Таврической и Некрасова, Севастопольская и Самокиша.Другие города КрымаКроме того, по данным предприятия, в первой половине дня во вторник без воды алушинское село Малый Маяк - улицы Солнечная и Горная.В Евпатории до полудня отключение по улицам Перекопская, 4 и Эскадронная, 9.Читайте также на РИА Новости Крым:Северо-Крымский канал: как днепровская вода влияет на экологию Крыма?Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

https://crimea.ria.ru/20230301/skolko-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-gidrologi-poschitali-zapasy-1127283137.html

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евпатория

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