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В Ялте осудили экс-директора департамента архитектуры - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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В Ялте осудили экс-директора департамента архитектуры
В Ялте осудили экс-директора департамента архитектуры - РИА Новости Крым, 06.03.2023
В Ялте осудили экс-директора департамента архитектуры
Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты получила почти три года колонии за злоупотребление должностными полномочиями... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T17:35
2023-03-06T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты получила почти три года колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Отмечается, что осужденная воспользовалась своей должностью и предоставила на рассмотрение ялтинских депутатов проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа, не согласованный в установленном порядке."На его основании Ялтинским городским советом было принято решение, которым изменена ранее установленная территориальная зона восьми земельных участков, являющихся ареалом произрастания зеленых насаждений, внесенных в региональную Красную книгу, общей стоимостью более 70 млн рублей", – уточнили в прокуратуре.Кроме того, благодаря вмешательству на тот момент главы депархитектуры Ялты, город заключил муниципальные контракты по разработке изменений в градостроительную документацию на более чем 20 млн рублей с компанией, не имевшей необходимого опыта.В прокуратуре уточнили, что злоумышленница, будучи председателем конкурсной комиссии, "дала указания ее членам проигнорировать демпинг цены" этой фирмы, что "привело к победе предприятия в открытом электронном конкурсе".По данным пресс-службы Крымского Следкома, действиями чиновницы был нанесен ущерб более чем на 90 миллионов рублей."В результате преступных действий был изменен статус зон особо охраняемых территорий на зоны, в которых возможно размещение земельных участков с видом разрешенного использования для индивидуального жилого строительства. Таким образом был нарушен уникальный ландшафт и климат муниципального образования, а также созданы предпосылки для нарушения природоохранного законодательства. Сумма причиненного ущерба составляет более 90 миллионов рублей", - уточнили в региональном СК.Экс-директора структуры правительства признали виновной в превышении и злоупотреблении должностных полномочий. Решением суда женщина приговорена к заключению на 2 года 8 месяцев и 15 дней в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В департамент архитектуры Севастополя наведались силовики В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера ДанилевскогоВ Крыму бизнесменов осудили за хищение 9 млн рублей у водоканала ЮБК
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крым, ялта, происшествия, прокуратура республики крым, общество, новости крыма, закон и право, крымский следком
В Ялте осудили экс-директора департамента архитектуры

Бывший директор департамента архитектуры Ялты получила срок за злоупотребление властью

17:35 06.03.2023 (обновлено: 17:46 06.03.2023)
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты получила почти три года колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Отмечается, что осужденная воспользовалась своей должностью и предоставила на рассмотрение ялтинских депутатов проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа, не согласованный в установленном порядке.
"На его основании Ялтинским городским советом было принято решение, которым изменена ранее установленная территориальная зона восьми земельных участков, являющихся ареалом произрастания зеленых насаждений, внесенных в региональную Красную книгу, общей стоимостью более 70 млн рублей", – уточнили в прокуратуре.
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Кроме того, благодаря вмешательству на тот момент главы депархитектуры Ялты, город заключил муниципальные контракты по разработке изменений в градостроительную документацию на более чем 20 млн рублей с компанией, не имевшей необходимого опыта.
В прокуратуре уточнили, что злоумышленница, будучи председателем конкурсной комиссии, "дала указания ее членам проигнорировать демпинг цены" этой фирмы, что "привело к победе предприятия в открытом электронном конкурсе".
По данным пресс-службы Крымского Следкома, действиями чиновницы был нанесен ущерб более чем на 90 миллионов рублей.
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"В результате преступных действий был изменен статус зон особо охраняемых территорий на зоны, в которых возможно размещение земельных участков с видом разрешенного использования для индивидуального жилого строительства. Таким образом был нарушен уникальный ландшафт и климат муниципального образования, а также созданы предпосылки для нарушения природоохранного законодательства. Сумма причиненного ущерба составляет более 90 миллионов рублей", - уточнили в региональном СК.
Экс-директора структуры правительства признали виновной в превышении и злоупотреблении должностных полномочий. Решением суда женщина приговорена к заключению на 2 года 8 месяцев и 15 дней в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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