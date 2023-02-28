Хроника Крымской весны: 28 февраля
Крымская весна девять лет назад: первое правительство Аксенова и изгнание Порошенко
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 28 февраля 2014 года.
- —Выход из Балаклавской бухты перекрыт ракетным катером ЧФ. Корабли ВМСУ и погранслужбы Украины не могут выйти в море.
- —Заблокированы подъезды к военному аэродрому "Бельбек".
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестный житель из отряда самообороны на блокпосту у въезда в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
1 из 4
Местный житель из отряда самообороны на блокпосту у въезда в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкВооруженные люди блокиркют подъезды к аэропорту "Бельбек" рядом с Севастополем.
2 из 4
Вооруженные люди блокиркют подъезды к аэропорту "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженные люди на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
3 из 4
Вооруженные люди на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестный житель наблюдает в бинколь за военным блокпостом на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
4 из 4
Местный житель наблюдает в бинколь за военным блокпостом на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
1 из 4
Местный житель из отряда самообороны на блокпосту у въезда в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
2 из 4
Вооруженные люди блокиркют подъезды к аэропорту "Бельбек" рядом с Севастополем.
3 из 4
Вооруженные люди на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
4 из 4
Местный житель наблюдает в бинколь за военным блокпостом на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
- —Утвержден новый состав правительства Крыма.
- —На полуостров прилетел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сразу же отправился в Севастополь, где встречался с главой города Алексеем Чалым.
- —По всему Крыму значительно выросли цены на топливо, некоторые АЗС прекратили работу.
Ситуация в Севастополе
- —Симферопольцы вышли на митинг против свеженазначенного представителя президента Украины в Крыму Сергея Куницына. Они считают, что этот человек, вставший на сторону нелегитимного украинского правительства, не имеет права представлять интересы крымчан.
- —В Севастополе — массовое бегство чиновников горадминистрации: ставленники прежнего главы города уходят в отпуск, на больничный или срочно увольняются.
- —Российскими военными под контроль взято госпредприятие "Крымаэрорух": оно обеспечивает авиационную навигацию над полуостровом.
- —Паромная переправа заработала, поезда ходят по графику.
- —Под охрану взята государственная телерадокомпания "Крым". Она работает в штатном режиме.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНовый глава Совета министров Крыма, лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов у здания Верховной Рады в Симферополе.
1 из 3
Новый глава Совета министров Крыма, лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов у здания Верховной Рады в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
2 из 3
Участники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
3 из 3
Участники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
1 из 3
Новый глава Совета министров Крыма, лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов у здания Верховной Рады в Симферополе.
2 из 3
Участники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
3 из 3
Участники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
- —Заблокированы военные самолеты Украины на аэродромах, в Севастополе они не смогли продолжить боевое дежурство. Украинские военные пытаются противодействовать утрате контроля над военными объектами. В Сакском гарнизоне они перегородили въезд на аэродром.
- —- Горячая встреча ожидала украинского нардепа Петра Порошенко в Симферополе. Он прибыл сюда в надежде встретиться с крымскими парламентариями. До здания не дошел. Порошенко окружили люди и сопровождали криками: "Фашист!", "На вокзал!". Милиционерам с трудом удалось удержать крымчан, желавших отмутузить посланца из Киева. Порошенко удалось скрыться в машине такси, симферопольцы блокировали, раскачивали машину, но той все же удалось выехать. Кстати, таксисту депутат-миллионер обещал компенсировать стоимость ремонта слегка поврежденной машины. Но так и не сделал этого.
Визит Петра Порошенко в Крым 27 февраля 2014 года
- —Практически все СМИ в выпусках новостей отмечали, что на улицах много людей, в том числе и с детьми. Они постоянно подходят к дежурящим в центре российским военным, чтобы поговорить или сфотографироваться. Никакой "атмосферы страха и безнадежности", которую изо всех сил искали представители украинских телеканалов и некоторых иностранных СМИ.
Читайте также на РИА Новости Крым: