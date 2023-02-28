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Хроника Крымской весны: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Хроника Крымской весны: 28 февраля
Хроника Крымской весны: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Хроника Крымской весны: 28 февраля
РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T07:01
2023-02-28T07:01
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
крым
севастополь
история
общество
политика
россия
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Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 28 февраля 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – АксеновДевять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики
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крым
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, севастополь, история, общество, политика, россия
Хроника Крымской весны: 28 февраля

Крымская весна девять лет назад: первое правительство Аксенова и изгнание Порошенко

07:01 28.02.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Симферополе
Ситуация в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 28 февраля 2014 года.
  • Выход из Балаклавской бухты перекрыт ракетным катером ЧФ. Корабли ВМСУ и погранслужбы Украины не могут выйти в море.
  • Заблокированы подъезды к военному аэродрому "Бельбек".
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестный житель из отряда самообороны на блокпосту у въезда в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
Ситуация в Севастополе
1 из 4
Местный житель из отряда самообороны на блокпосту у въезда в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкВооруженные люди блокиркют подъезды к аэропорту "Бельбек" рядом с Севастополем.
Ситуация в Севастополе
2 из 4
Вооруженные люди блокиркют подъезды к аэропорту "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Василий Батанов
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженные люди на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
Ситуация в Севастополе
3 из 4
Вооруженные люди на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМестный житель наблюдает в бинколь за военным блокпостом на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
Ситуация в Севастополе
4 из 4
Местный житель наблюдает в бинколь за военным блокпостом на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
1 из 4
Местный житель из отряда самообороны на блокпосту у въезда в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
2 из 4
Вооруженные люди блокиркют подъезды к аэропорту "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
3 из 4
Вооруженные люди на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 4
Местный житель наблюдает в бинколь за военным блокпостом на въезде в аэропорт "Бельбек" рядом с Севастополем.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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  • Утвержден новый состав правительства Крыма.
  • На полуостров прилетел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Сразу же отправился в Севастополь, где встречался с главой города Алексеем Чалым.
  • По всему Крыму значительно выросли цены на топливо, некоторые АЗС прекратили работу.
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСитуация в Севастополе
Ситуация в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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Ситуация в Севастополе
  • Симферопольцы вышли на митинг против свеженазначенного представителя президента Украины в Крыму Сергея Куницына. Они считают, что этот человек, вставший на сторону нелегитимного украинского правительства, не имеет права представлять интересы крымчан.
  • В Севастополе — массовое бегство чиновников горадминистрации: ставленники прежнего главы города уходят в отпуск, на больничный или срочно увольняются.
  • Российскими военными под контроль взято госпредприятие "Крымаэрорух": оно обеспечивает авиационную навигацию над полуостровом.
  • Паромная переправа заработала, поезда ходят по графику.
  • Под охрану взята государственная телерадокомпания "Крым". Она работает в штатном режиме.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкНовый глава Совета министров Крыма, лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов у здания Верховной Рады в Симферополе.
Ситуация в Крыму
1 из 3
Новый глава Совета министров Крыма, лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов у здания Верховной Рады в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
Ситуация в Крыму
2 из 3
Участники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
Ситуация в Крыму
3 из 3
Участники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Новый глава Совета министров Крыма, лидер партии "Русское единство" Сергей Аксенов у здания Верховной Рады в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
2 из 3
Участники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 3
Участники митинга у здания Верховной Рады в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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  • Заблокированы военные самолеты Украины на аэродромах, в Севастополе они не смогли продолжить боевое дежурство. Украинские военные пытаются противодействовать утрате контроля над военными объектами. В Сакском гарнизоне они перегородили въезд на аэродром.
  • - Горячая встреча ожидала украинского нардепа Петра Порошенко в Симферополе. Он прибыл сюда в надежде встретиться с крымскими парламентариями. До здания не дошел. Порошенко окружили люди и сопровождали криками: "Фашист!", "На вокзал!". Милиционерам с трудом удалось удержать крымчан, желавших отмутузить посланца из Киева. Порошенко удалось скрыться в машине такси, симферопольцы блокировали, раскачивали машину, но той все же удалось выехать. Кстати, таксисту депутат-миллионер обещал компенсировать стоимость ремонта слегка поврежденной машины. Но так и не сделал этого.
© Фото: colonelcassad.livejournal.comВизит Петра Порошенко в Крым 27 февраля 2014 года
Визит Петра Порошенко в Крым 27 февраля 2014 года
© Фото: colonelcassad.livejournal.com
Визит Петра Порошенко в Крым 27 февраля 2014 года
  • Практически все СМИ в выпусках новостей отмечали, что на улицах много людей, в том числе и с детьми. Они постоянно подходят к дежурящим в центре российским военным, чтобы поговорить или сфотографироваться. Никакой "атмосферы страха и безнадежности", которую изо всех сил искали представители украинских телеканалов и некоторых иностранных СМИ.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>
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Крымская весна: девять лет вместеКрымская веснаКрымСевастопольИсторияОбществоПолитикаРоссия
 
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