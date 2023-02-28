https://crimea.ria.ru/20230228/khronika-krymskoy-vesny-28-fevralya-1127229538.html

Хроника Крымской весны: 28 февраля

Хроника Крымской весны: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Хроника Крымской весны: 28 февраля

РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T07:01

2023-02-28T07:01

2023-02-28T07:01

крымская весна: девять лет вместе

крымская весна

крым

севастополь

история

общество

политика

россия

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Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 28 февраля 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>Читайте также на РИА Новости Крым:"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – АксеновДевять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики

https://crimea.ria.ru/20190219/1116099334.html

крым

севастополь

россия

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, севастополь, история, общество, политика, россия