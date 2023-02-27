https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-proizoshlo-v-krymu--1127235852.html

Землетрясение произошло в Крыму

Землетрясение произошло в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Землетрясение произошло в Крыму

Землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло на Южном берегу Крыма. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил советник главы республики по информполитике Олег... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T16:54

2023-02-27T16:54

2023-02-27T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло на Южном берегу Крыма. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.Информация о подземном толчке поступила в понедельник вечером от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Очаг залегал на глубине 15 км.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>Начальник научного отдела Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Андрей Бессмертный подтвердил РИА Новости Крым информацию о подземных толчках в районе Южного берега Крыма.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.

https://crimea.ria.ru/20230227/novoe-zemletryasenie-v-turtsii--pogibshiy-i-pochti-70-ranenykh-1127230342.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в крыму, землетрясение, происшествия, новости, общество