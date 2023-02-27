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Землетрясение произошло в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Землетрясение произошло в Крыму
Землетрясение произошло в Крыму - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Землетрясение произошло в Крыму
Землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло на Южном берегу Крыма. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил советник главы республики по информполитике Олег... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T16:54
2023-02-27T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло на Южном берегу Крыма. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.Информация о подземном толчке поступила в понедельник вечером от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Очаг залегал на глубине 15 км.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся &gt;&gt;Начальник научного отдела Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Андрей Бессмертный подтвердил РИА Новости Крым информацию о подземных толчках в районе Южного берега Крыма.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.
https://crimea.ria.ru/20230227/novoe-zemletryasenie-v-turtsii--pogibshiy-i-pochti-70-ranenykh-1127230342.html
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землетрясение в крыму, землетрясение, происшествия, новости, общество
Землетрясение произошло в Крыму

Землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло в Крыму

16:54 27.02.2023 (обновлено: 17:51 27.02.2023)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой до 3 баллов произошло на Южном берегу Крыма. Об этом со ссылкой на МЧС сообщил советник главы республики по информполитике Олег Крючков.
Информация о подземном толчке поступила в понедельник вечером от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Очаг залегал на глубине 15 км.
"В 16.25 в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории Алушты и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до 3 баллов в эпицентре. На территории Республики Крым едва ощутимы. Последствий и разрушений нет", - говорится в сообщении.
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>
Начальник научного отдела Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Андрей Бессмертный подтвердил РИА Новости Крым информацию о подземных толчках в районе Южного берега Крыма.
"Да, сейчас разбираемся. На данный момент выясняем все обстоятельства", - сказал он.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Китая и Киргизии. Затем - в восточной Турции, магнитуда составила 5,6, один человек погиб, 69 получили ранения.
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