https://crimea.ria.ru/20230227/master-klass-sputnikpro-1127222787.html

Мастер-класс SputnikPro

Мастер-класс SputnikPro - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Мастер-класс SputnikPro

Один из современнейших медиаресурсов в мире - это Telegram-каналы. А один из самых стабильных - радио. РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T13:50

2023-02-27T13:50

2023-02-27T13:51

фотоленты

фото

риа новости крым

sputnikpro

sputnik

крым

кфу (крымский федеральный университет)

севастополь

севастопольский государственный университет (севгу)

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Один из современнейших медиаресурсов в мире - это Telegram-каналы. А один из самых стабильных - радио.Как создать, вести, продвигать и добиваться успеха в честной конкурентной борьбе каналов, как развивать онлайн-журналистику в работе на радио и как с помощью и того, и другого медиаресурса можно начать зарабатывать? Обо всем этом и многом другом, о тайнах профессии журналиста для опытных корреспондентов и студентов рассказывали спикеры SputnikPro Арпи Бегларян и Ирина Мульд. Их семинарами SputnikPro открыл в Крыму новую серию мастер-классов, которые ранее проходили на площадке Крымского федерального университета. Теперь же просветительский проект стартовал в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе, на базе подразделения МИА "Россия сегодня" в Крыму. SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.

крым

севастополь

запорожская область

херсонская область

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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