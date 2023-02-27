Один из современнейших медиаресурсов в мире - это Telegram-каналы. А один из самых стабильных - радио.Как создать, вести, продвигать и добиваться успеха в честной конкурентной борьбе каналов, как развивать онлайн-журналистику в работе на радио и как с помощью и того, и другого медиаресурса можно начать зарабатывать? Обо всем этом и многом другом, о тайнах профессии журналиста для опытных корреспондентов и студентов рассказывали спикеры SputnikPro Арпи Бегларян и Ирина Мульд. Их семинарами SputnikPro открыл в Крыму новую серию мастер-классов, которые ранее проходили на площадке Крымского федерального университета. Теперь же просветительский проект стартовал в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе, на базе подразделения МИА "Россия сегодня" в Крыму. SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.
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Мастер-класс SputnikPro
SputnikPro проводит в Крыму новую серию мастер-классов
Один из современнейших медиаресурсов в мире - это Telegram-каналы. А один из самых стабильных - радио.
Как создать, вести, продвигать и добиваться успеха в честной конкурентной борьбе каналов, как развивать онлайн-журналистику в работе на радио и как с помощью и того, и другого медиаресурса можно начать зарабатывать?
Обо всем этом и многом другом, о тайнах профессии журналиста для опытных корреспондентов и студентов рассказывали спикеры SputnikPro Арпи Бегларян и Ирина Мульд. Их семинарами SputnikPro открыл в Крыму новую серию мастер-классов, которые ранее проходили на площадке Крымского федерального университета. Теперь же просветительский проект стартовал в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе, на базе подразделения МИА "Россия сегодня" в Крыму.
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.
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