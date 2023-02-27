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Мастер-класс SputnikPro - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20230227/master-klass-sputnikpro-1127222787.html
Мастер-класс SputnikPro
Мастер-класс SputnikPro - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Мастер-класс SputnikPro
Один из современнейших медиаресурсов в мире - это Telegram-каналы. А один из самых стабильных - радио. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T13:50
2023-02-27T13:51
фотоленты
фото
риа новости крым
sputnikpro
sputnik
крым
кфу (крымский федеральный университет)
севастополь
севастопольский государственный университет (севгу)
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Один из современнейших медиаресурсов в мире - это Telegram-каналы. А один из самых стабильных - радио.Как создать, вести, продвигать и добиваться успеха в честной конкурентной борьбе каналов, как развивать онлайн-журналистику в работе на радио и как с помощью и того, и другого медиаресурса можно начать зарабатывать? Обо всем этом и многом другом, о тайнах профессии журналиста для опытных корреспондентов и студентов рассказывали спикеры SputnikPro Арпи Бегларян и Ирина Мульд. Их семинарами SputnikPro открыл в Крыму новую серию мастер-классов, которые ранее проходили на площадке Крымского федерального университета. Теперь же просветительский проект стартовал в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе, на базе подразделения МИА "Россия сегодня" в Крыму. SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.
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4.7
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фото, фото, риа новости крым, sputnikpro, sputnik, крым, кфу (крымский федеральный университет), севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), запорожская область, херсонская область, симферополь, образование в крыму и севастополе, образование в россии, telegram
Мастер-класс SputnikPro

SputnikPro проводит в Крыму новую серию мастер-классов

13:50 27.02.2023 (обновлено: 13:51 27.02.2023)
 
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Один из современнейших медиаресурсов в мире - это Telegram-каналы. А один из самых стабильных - радио.
Как создать, вести, продвигать и добиваться успеха в честной конкурентной борьбе каналов, как развивать онлайн-журналистику в работе на радио и как с помощью и того, и другого медиаресурса можно начать зарабатывать?
Обо всем этом и многом другом, о тайнах профессии журналиста для опытных корреспондентов и студентов рассказывали спикеры SputnikPro Арпи Бегларян и Ирина Мульд. Их семинарами SputnikPro открыл в Крыму новую серию мастер-классов, которые ранее проходили на площадке Крымского федерального университета. Теперь же просветительский проект стартовал в пресс-центре РИА Новости Крым в Симферополе, на базе подразделения МИА "Россия сегодня" в Крыму.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

SputnikPro открыл в Крыму новую серию мастер-классов.

Мастер-класс SputnikPro
1 из 11

SputnikPro открыл в Крыму новую серию мастер-классов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Это международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

Мастер-класс SputnikPro
2 из 11

Это международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Международный просветительский проект SputnikPro от Медиагруппы "Россия сегодня" поможет всем, кто хочет усовершенствовать свои профессиональные навыки в области ведения Telegram-каналов и радио.

Мастер-класс SputnikPro
3 из 11

Международный просветительский проект SputnikPro от Медиагруппы "Россия сегодня" поможет всем, кто хочет усовершенствовать свои профессиональные навыки в области ведения Telegram-каналов и радио.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Зал был полон. В числе слушателей - не только студенты, но и практикующие журналисты различных крымских изданий...

Мастер-класс SputnikPro
4 из 11

Зал был полон. В числе слушателей - не только студенты, но и практикующие журналисты различных крымских изданий...

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

... пресс-службы глав администраций крымских городов и администраций Херсонской и Запорожской областей, преподаватели вузов.

Мастер-класс SputnikPro
5 из 11

... пресс-службы глав администраций крымских городов и администраций Херсонской и Запорожской областей, преподаватели вузов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Такой отклик зала означает, что мастер-классы профессионалов очень важны как источник необходимой в работе информации о профессиональных инструментах медийщика с любым опытом.

Мастер-класс SputnikPro
6 из 11

Такой отклик зала означает, что мастер-классы профессионалов очень важны как источник необходимой в работе информации о профессиональных инструментах медийщика с любым опытом.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Арпи Бегларян курирует более десяти Telegram-каналов в государствах ближнего зарубежья, имеет большой опыт создания, ведения, аналитики и продвижения контента в социальных сетях.

Мастер-класс SputnikPro
7 из 11

Арпи Бегларян курирует более десяти Telegram-каналов в государствах ближнего зарубежья, имеет большой опыт создания, ведения, аналитики и продвижения контента в социальных сетях.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Журналист с более чем 20-летним стажем, 8 лет возглавляющая радио "Спутник в Крыму", Ирина Мульд в своей лекции рассказала о том, как оперативно работать с информацией в аудиформате.

 Мастер-класс SputnikPro
8 из 11

Журналист с более чем 20-летним стажем, 8 лет возглавляющая радио "Спутник в Крыму", Ирина Мульд в своей лекции рассказала о том, как оперативно работать с информацией в аудиформате.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

Мастер-класс SputnikPro
9 из 11

C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тренинг в Симферополе вызвал неподдельный интерес, слушатели задали спикерам много вопросов.

Мастер-класс SputnikPro
10 из 11

Тренинг в Симферополе вызвал неподдельный интерес, слушатели задали спикерам много вопросов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Общение в дружеском и неформальном ключе продолжилось и после официальной части.

Мастер-класс SputnikPro
11 из 11

Общение в дружеском и неформальном ключе продолжилось и после официальной части.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
C 2018 года модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего за это время в проекте приняли участие более 6000 человек из 80 стран.
Лекции проходят в мультимедийных многофункциональных редакционных центрах Sputnik. В Крыму последние годы лекции модулей SputnikPro проходили онлайн или на площадке Крымского федерального университета.
 
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