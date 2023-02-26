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На Землю надвигается шестичасовой магнитный шторм - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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На Землю надвигается шестичасовой магнитный шторм
На Землю надвигается шестичасовой магнитный шторм - РИА Новости Крым, 26.02.2023
На Землю надвигается шестичасовой магнитный шторм
В понедельник над Землей пронесется магнитная буря уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T19:35
2023-02-26T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В понедельник над Землей пронесется магнитная буря уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. И грянет штормПо данным ученых, слабые геомагнитные возмущения ожидаются уже с полуночи и до шести часов утра 27 февраля. Далее над Землей разразиться магнитный шторм и будет бушевать до полудня понедельника. С 12.00 до 18 часов шкала магнитной активности понизится, но все же магнитосфера останется возбужденной.28 февраля ученые также прогнозируют небольшое повышение геомагнитного фона с 6 часов утра до 12.00. Однако вероятность магнитной бури небольшая - до 25%.Магнитные бури в мартеРанее сообщалось, что первый весенний магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 6 марта. За день до этого и в течение суток после магнитосфера также будет неспокойна. Следующее геомагнитное возмущение произойдет 15 марта, в третья магнитная буря ожидается 19 марта. Этот прогноз пока остается актуальным, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.Читайте также на РИА Новости Крым:Для кого магнитная буря может быть опасной10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцевЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние
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новости, магнитные бури, общество, здоровье, наука и технологии, космос
На Землю надвигается шестичасовой магнитный шторм

Ученые: в понедельник над Землей пронесется магнитная буря

19:35 26.02.2023
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В понедельник над Землей пронесется магнитная буря уровня G1. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

И грянет шторм

По данным ученых, слабые геомагнитные возмущения ожидаются уже с полуночи и до шести часов утра 27 февраля. Далее над Землей разразиться магнитный шторм и будет бушевать до полудня понедельника. С 12.00 до 18 часов шкала магнитной активности понизится, но все же магнитосфера останется возбужденной.
28 февраля ученые также прогнозируют небольшое повышение геомагнитного фона с 6 часов утра до 12.00. Однако вероятность магнитной бури небольшая - до 25%.

Магнитные бури в марте

Ранее сообщалось, что первый весенний магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 6 марта. За день до этого и в течение суток после магнитосфера также будет неспокойна.
Следующее геомагнитное возмущение произойдет 15 марта, в третья магнитная буря ожидается 19 марта. Этот прогноз пока остается актуальным, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии.
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Заголовок открываемого материала
20:08Главные новости Крыма: 26 февраля
19:35На Землю надвигается шестичасовой магнитный шторм
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